¡Paul Seixas conquista la Vuelta al País Vasco y hace historia! Andrew August gana la última etapa

El francés de 19 años se convirtió en en el ciclista más joven en ganar la Itzulia, Florian Lipowitz y Tobias Halland Johannessen completaron el podio

Paul Seixas se coronó campeón en la Vuelta al País Vasco 2026, logrando un hito importante al convertirse en el ciclista más joven en ganar esta prestigiosa competencia, demás del pedalista de Decathlon CMA CGM Team en ganar esta prestigiosa carrera. El francés de 19 años, se destacó en una competencia exigente, consolidándose como uno de los jóvenes talentos más prometedores del ciclismo internacional. Su victoria se logró tras una destacada actuación en la etapa 5, considerada la etapa reina, y su sólido desempeño en las primeras jornadas del torneo. Además, regresó a Francia al podio de esta carrera tras 19 años, el último había sido Christophe Moreau en el 2007. Ganó tres etapas, la montaña, los puntos y el maillot más joven.

El estadounidense Andrew August se impuso en la última etapa, mientras que el colombiano Harold Tejada firmó la mejor actuación latinoamericana al terminar en el lugar 15 de la clasificación general.

Con un tiempo final de 16:33:45, Seixas superó a destacados ciclistas de equipos de renombre como Red Bull-BORA-hansgrohe. Florian Lipowitz y Tobias Halland Johannessen completaron el podio, pero no pudieron hacer frente al ímpetu del joven francés, quien a pesar de ser uno de los competidores más jóvenes, se mostró a la altura de la competencia.

Paul Seixas, campeón de la Vuelta al País Vasco 2026 | ANDER GILLENEA / AFP

Desde el inicio, se formó una fuga con Marc Soler, Mattias Skjelmose y Ben Healy, quienes se mantuvieron al frente con una ventaja considerable sobre el pelotón. Seixas, siempre activo y atento, mostró su fortaleza y, a falta de 57 kilómetros para el final, lanzó un ataque que lo colocó a 2’40” del grupo perseguidor. Esta acción decisiva consolidó su ventaja y le permitió mantener el maillot amarillo hasta la meta.

El ritmo de la carrera se intensificó con los movimientos de Florian Lipowitz, quien estuvo al frente durante varios momentos de la etapa, obligando a los otros favoritos, como Ion Izagirre, a responder constantemente. Sin embargo, Seixas fue el único que pudo mantener su ritmo, y a medida que la carrera se desgastaba, su confianza crecía. En los últimos kilómetros, el pelotón se desmembró en varios grupos, pero el ciclista francés mantuvo una diferencia crucial que lo aseguró como campeón de la competencia.

La etapa final se definió con una fuga que, tras varios intentos, fue encabezada por Andrew August, quien logró despegarse del grupo principal y se lanzó en solitario hasta la meta. García Pierna también fue parte de la fuga, pero no logró seguir el ritmo del corredor británico y terminó perdiendo contacto a pocos metros del final. Mientras tanto, Seixas se mantuvo a una distancia segura de los favoritos, asegurando su primer título en una prueba World Tour, con Lipowitz y Johannessen completando el podio.

Con esta victoria, el francés se consagra como una de las grandes promesas del ciclismo mundial, y su nombre queda marcado en la historia de la Itzulia Basque Country, donde a tan corta edad logró dominar a ciclistas experimentados. Su capacidad para resistir la presión en terrenos montañosos y en etapas difíciles fue clave para mantenerse al frente de la clasificación durante toda la carrera.

Florian Lipowitz y Tobias Halland Johannessen, quienes terminaron en segundo y tercer lugar respectivamente, también destacaron por sus esfuerzos, pero no pudieron hacer frente a la sólida actuación de Seixas, quien consolidó su dominio en la general desde las etapas previas.

La victoria de Seixas también destaca el crecimiento del Decathlon CMA CGM Team, que ha logrado posicionarse como un contendiente fuerte en el circuito World Tour. A sus 19 años, Seixas parece tener un futuro brillante por delante, con la Vuelta a España y otras grandes competiciones en su radar.

Resultados de la etapa 6

AJ August – 181 – INEOS Grenadiers – 03:29:35 – 03:29:35 Raúl García – 94 – Movistar Team – 03:29:51 – + 00:16 Frank van den Broek – 101 – Team Picnic PostNL – 03:30:09 – + 00:34 Gal Glivar – 126 – Alpecin-Premier Tech – 03:30:09 – ” Filippo Fiorelli – 197 – Team Visma | Lease a Bike – 03:30:42 – + 01:07 Emiel Verstrynge – 124 – Alpecin-Premier Tech – 03:30:42 – ” Simone Velasco – 17 – XDS Astana Team – 03:30:42 – ” Tobias Halland Johannessen – 202 – Uno-X Mobility – 03:30:44 – + 01:09 Ramses Debruyne – 122 – Alpecin-Premier Tech – 03:31:01 – + 01:26 Guillaume Martin-Guyonnet – 21 – Groupama-FDJ United – 03:31:08 – + 01:33

Así quedó la clasificación general

Paul Seixas – 61 – Decathlon CMA CGM Team – 20:07:35 – 20:07:35 Florian Lipowitz – 53 – Red Bull-BORA-hansgrohe – 20:10:05 – + 02:30 Tobias Halland Johannessen – 202 – Uno-X Mobility – 20:10:08 – + 02:33 Ion Izagirre – 141 – Cofidis – 20:11:25 – + 03:50 Clément Champoussin – 11 – XDS Astana Team – 20:12:18 – + 04:43 Pello Bilbao – 111 – Bahrain Victorious – 20:12:38 – + 05:03 Javier Romo – 97 – Movistar Team – 20:12:40 – + 05:05 Igor Arrieta – 33 – UAE Team Emirates-XRG – 20:13:00 – + 05:25 Alex Baudin – 176 – EF Education-EasyPost – 20:13:16 – + 05:41 Kévin Vauquelin – 183 – INEOS Grenadiers – 20:15:08 – + 07:33 Guillaume Martin-Guyonnet – 21 – Groupama-FDJ United – 20:19:09 – + 11:34 Cian Uijtdebroeks – 91 – Movistar Team – 20:20:50 – + 13:15 Markel Beloki – 172 – EF Education-EasyPost – 20:26:14 – + 18:39 Mattias Skjelmose – 46 – Lidl-Trek – 20:26:59 – + 19:24 Harold Tejada – 14 – XDS Astana Team – 20:28:34 – + 20:59

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