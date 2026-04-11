Marathón vs Olancho en vivo: dónde mirar la Liga de Honduras 2026

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Marathón vs Olancho, Liga de Honduras, en vivo y en directo | Claro Sports

El clásico entre Motagua y Olimpia se jugará este domingo en el Estadio Nacional “Chelato Uclés” de Tegucigalpa, en un duelo correspondiente a la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras. El partido genera gran expectativa por la pelea en la parte alta de la tabla y la histórica rivalidad entre ambos clubes más ganadores del país.

Motagua llega a este compromiso ubicado en la segunda posición del torneo y con la necesidad de recuperarse tras su última derrota por 1-0 ante Marathón en San Pedro Sula. El equipo azul buscará hacerse fuerte en casa, sostener su protagonismo en el campeonato y volver a sumar tres puntos en un momento clave de la temporada, donde cada detalle puede marcar la diferencia en la lucha por el liderato.

Olimpia, por su parte, arriba con buen ánimo luego de vencer 2-1 a Victoria en su último encuentro, con doblete de su capitán Michaell Chirinos. El conjunto blanco mantiene su objetivo de seguir escalando posiciones y llega al clásico con la intención de imponer su jerarquía. En este tipo de partidos, el orden y la eficacia suelen ser determinantes para quedarse con un resultado que vale más que tres puntos.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Marathón vs Olancho de la jornada 18 de la Liga de Honduras?

El encuentro entre Marathón y Olancho está programado para el domingo 12 de abril a las 17:15 horas y se disputará en el Estadio Nacional “Chelato Uclés”. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Marathón vs Olancho hoy

Ni Marathón ni Olancho tiene jugadores suspendidos para este partido de la fecha 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Pablo Lavallén y John López no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Marathón : Jonathan Rougier, Henry Figueroa, Javier Rivera, José Aguilera, Francisco Martínez, Isaac Castillo, Alexy Vega, Odín Ramos, Samuel Elvir, Damin Ramírez, Nicolás Messiniti. DT : Pablo Lavallén.

: Jonathan Rougier, Henry Figueroa, Javier Rivera, José Aguilera, Francisco Martínez, Isaac Castillo, Alexy Vega, Odín Ramos, Samuel Elvir, Damin Ramírez, Nicolás Messiniti. : Pablo Lavallén. Olancho: Harold Fonseca, Carlos Argueta, Nelson Muñoz, Geisson Perea, Omar Elvir, Yeison Mejía, Óscar Almendárez, Henry Gómez, Kevin López, Aarón Cabrera, Jorlián Sánchez. DT: John López.

Antecedentes y últimos resultados del Marathón vs Olancho en Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Marathón y Olancho:

21 de febrero de 2026 | Olancho 1-1 Marathón | Torneo Clausura

28 de diciembre de 2025 | Marathón 2-1 Olancho | Torneo Apertura

11 de diciembre de 025 | Olancho 0-3 Marathón | Torneo Apertura

1 de noviembre de 025 | Marathón 2-1 Olancho | Torneo Apertura

24 de agosto de 2025 | Olancho 1-1 Marathón | Torneo Apertura

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