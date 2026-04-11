¿Quién sale eliminado en Exatlón México este domingo 12 de abril?

La semana 28 de Exatlón México podría no tener un integrante eliminado, un cambio sustancial a la dinámica habitual en el reality deportivo

Exatlón México llega a su recta final | X: @ExatlonMx

Exatlón México entra en la recta final de la semana 28 con un giro poco habitual en su dinámica, ya que este domingo 12 de abril no habría eliminado. La modificación responde a la decisión de dividir las batallas por la Supervivencia en dos semanas, lo que aplazaría el desenlace y mantendría la incertidumbre entre los atletas. Este ajuste elevaría la tensión dentro de la competencia, especialmente por la intensidad con la que el Equipo Rojo y el Equipo Azul han defendido a sus integrantes en cada circuito, conscientes de que cualquier error puede pesar más adelante.

Bajo este escenario, la atención se concentraría en la definición de la Batalla Motorizada, que se perfila como el evento principal del fin de semana. Con dos autos en juego, ambos equipos han protagonizado enfrentamientos de alta exigencia física y estratégica, lo que ha incrementado la rivalidad y el dramatismo en la competencia. Todo apunta a que este desafío acaparará las cámaras, marcando un punto clave en el desarrollo de la temporada mientras la lucha por la permanencia queda en pausa momentánea.

Exatlón México: ¿Quién es el eliminado de este domingo? Se filtró un nombre

Exatlón México podría no tener un eliminado esta semana, luego de que Antonio Rosique anunciara un cambio en la dinámica del reality, que ahora se desarrollará mediante una Serie por la Supervivencia. Este formato especial estaría dividido entre las semanas 28 y 29 y constará de cinco circuitos con reglas distintas, por lo que el desenlace se aplazaría. En este contexto, el riesgo se mantiene principalmente para las mujeres, ya que, dependiendo de los resultados acumulados, podrían ser ellas quienes enfrenten más adelante la lucha directa por la permanencia. En lo deportivo, Adrián ‘Black Lion’ Leo se quedó con la medalla individual tras imponerse en la contrarreloj masculina, superando a rivales como Mufasa y Mario ‘Mono’ Osuna, mientras que el equipo Azul tomó ventaja en el arranque de la serie al ganar el primer capítulo con actuaciones destacadas de Alexis, Katia, Mufasa y Evelyn.

De cara al domingo 12 de abril, se espera que la transmisión se enfoque en la definición de la Batalla Motorizada, dejando en segundo plano una posible eliminación. Este desafío, que comenzó el viernes 10 de abril, puso en juego dos autos último modelo y elevó la tensión entre los equipos. El episodio arrancó con dominio rojo, que se adelantó 5-2 gracias a triunfos de Humberto, Mono Osuna y Paulette; sin embargo, los azules reaccionaron con fuerza mediante Leo, Alexis y Evelyn, logrando igualar el marcador 11-11 y dejando todo abierto para la resolución final. Con dos vehículos en disputa y la serie aún en curso, la competencia entra en una fase decisiva que prioriza tanto el rendimiento colectivo como la estrategia individual.

El punto decisivo llegó en el enfrentamiento final, donde Paulette y Humberto lograron imponerse a Evelyn y Alexis, asegurando así la victoria para los rojos en la primera parte de la Batalla por el Auto. Este resultado otorga al equipo rojo una ventaja importante de cara a la definición que se llevará a cabo el próximo domingo.

La emoción de la Batalla Motorizada seguirá siendo un eje fundamental en la dinámica de Exatlón México en las próximas horas, con los atletas mostrando su compromiso y esfuerzo en cada desafío. A pesar de las dificultades que han enfrentado en esta temporada, la competencia continúa siendo un terreno donde los participantes deben demostrar no solo su habilidad, sino su capacidad para mantenerse enfocados en los objetivos del equipo y personales. Este tipo de desafíos refuerza la intensidad de la competencia y la relevancia de cada victoria en el camino hacia la gran final.

¿Quién son los eliminados de Exatlón México 2026? Lista completa

Durante la temporada 2026 de Exatlón México, varios atletas han sido eliminados conforme avanzan las semanas, siendo el más reciente Koke Guerrero, quien salió el domingo 5 de abril tras perder el Duelo de Eliminación ante Adrián León. Ambos, del Equipo Azul, protagonizaron un enfrentamiento intenso de más de 15 carreras, donde finalmente Adrián logró imponerse en los momentos decisivos.

Álex Sotelo (Azul)

Karen Núñez (Azul)

Aristeo Cázares (Rojo) (lesión)

Andrea Álvarez (Azul)

Antonio Flores (Azul)

Paola Peña (Azul) (lesión)

Michell Tanori (Azul)

William Arroyo (Rojos) (lesión)

Luis Avilés (Rojo)

Vanessa López (Azul)

Mau Wow (Rojo)

Edna Carrillo (Rojo)

Heber Gallegos (Rojo)

Thayli Suárez (Rojo)

Josué Menéndez (Rojo) (lesión)

Jair Cervantes (Rojo)

Melisa Ramos (Rojo)

Adrián Medrano (Rojo)

José Ochoa (Azul)

Samanta Rodríguez (Rojo)

Emilio Rodríguez (Rojo)

Natali Brito (Azul)

Dana Castro (Azul) (lesión)

Alejandro Aguilera (Azul)

Ella Bucio (Rojos)

Natali Brito (Azul) – por segunda ocasión

Ernesto Cázares (Azul)

Doris del Moral (Azul)

César Villaluz (Rojo)

Koke Guerrero (Azul)

¿Dónde ver en vivo el Domingo de Eliminación de Exatlón México? Canales de TV y online

Exatlón México 2026 se mantiene como uno de los programas más fuertes en el horario estelar, captando la atención del público noche tras noche. De lunes a viernes, las competencias comienzan a las 20:30 horas, tiempo del Centro de México, mientras que los domingos el horario se adelanta a las 20:00 horas para dar paso al esperado Duelo de Eliminación. Esta dinámica constante mantiene la intensidad al máximo y hace que la audiencia siga de cerca cada enfrentamiento, resultado y cambio dentro del circuito.

Además de la transmisión por televisión, los seguidores del reality cuentan con alternativas digitales para no perderse ningún detalle. El programa también está disponible a través del sitio web y la app oficial de TV Azteca, lo que facilita verlo desde distintos dispositivos como celular, tablet o computadora. De esta manera, es posible seguir la competencia en cualquier momento y lugar, sin desconectarse de lo que ocurre en uno de los shows más comentados del momento.

¿Qué atletas siguen con vida en Exatlón México? Equipo rojo y azul

Conforme avanza la temporada, el número de competidores activos disminuye de manera progresiva, intensificando la exigencia en cada circuito. Aunque los equipos conservan una base sólida en su alineación, esta se va ajustando semana a semana en función de los resultados y las eliminaciones. La conformación actual sufriría un nuevo cambio al concluir el Duelo de Eliminación de este domingo 12 de abril, momento en el que se podría darse a conocer la próxima baja oficial del programa.

Equipo Azul :

Alexis Vargas

Evelyn Guijarro

Katia Gallegos

Valery Carranza

Equipo Rojo:

Benyamin Saracho

Humberto Noriega

Karol Rojas

Paulette Gallardo

Maty Álvarez

Mario Osuna

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