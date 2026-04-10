Tigres vs Chivas en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 14 de Liga MX 2026

Tigres y Chivas se enfrentan en la jornada 14 con objetivos distintos de cara al cierre del torneo Clausura 2026

Horario y dónde ver el Tigres vs Chivas | Claro Sports

La jornada 14 de la Liga MX continúa con un duelo entre dos equipos que aspiran a pelear por un lugar en la Liguilla. Tigres y Chivas se enfrentarán el sábado 11 de abril en el Estadio Universitario. El Rebaño busca mantenerse en la cima del torneo, mientras que los felinos tienen la necesidad de sumar puntos para no salir de los primeros ocho lugares de la tabla.

El equipo dirigido por Gabriel Milito viene de un dramático empate ante Pumas en la jornada anterior, resultado que le permitió conservar la ventaja en el primer lugar sobre sus más cercanos perseguidores, Cruz Azul y Toluca.

Por su parte, los regios dirigidos por Guido Pizarro llegan tras dos derrotas consecutivas frente a Juárez y Tijuana, situación que los ha relegado a pelear por mantenerse dentro del octavo puesto en el Clausura 2026.

¿Quién transmite en vivo el Tigres vs Chivas y dónde ver el partido de este sábado 11 de abril

El partido entre Tigres y Chivas, correspondiente a la jornada del sábado 11 de abril, se podrá ver en vivo por televisión abierta a través de Azteca 7, lo que garantiza acceso para todo el país. El silbatazo inicial está programado para las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Además, el encuentro también estará disponible en línea mediante el sitio web y la app de Azteca Deportes y a través del canal de televisión de paga de FOX One. Además de tener el minuto a minuto de Claro Sports.

Alineaciones probables del Tigres vs Chicas para la jornada 14 del Clausura 2026

Para el duelo de este sábado 11 de abril en el Estadio Universitario, Tigres y Chivas saltarían al campo con esquemas distintos, pero con sus mejores hombres disponibles en busca de un resultado clave en la recta final del torneo.

De cara a este encuentro, Tigres mantendría la base que ha utilizado en jornadas recientes, con Guzmán en el arco y un eje sólido en medio campo con Gorriarán y Rômulo, mientras que Brunetta se mantiene como el principal generador ofensivo detrás del Búfalo Aguirre. Por su parte, Chivas llega como líder del torneo con un esquema flexible bajo el mando de Gabriel Milito, destacando la presencia de Armando ‘La Hormiga’ González, quien atraviesa un gran momento como referente ofensivo, acompañado por la creatividad de Roberto Alvarado y Efraín Álvarez en el último tercio.

Tigres (4-2-3-1): Nahuel Guzmán; Garza, Loroña, Jesús Angulo, Joaquim; Romulo, Fernando Gorriarán; Correa, Juan Brunetta, Ozziel Herrera; Rodrigo Aguirre.

Nahuel Guzmán; Garza, Loroña, Jesús Angulo, Joaquim; Romulo, Fernando Gorriarán; Correa, Juan Brunetta, Ozziel Herrera; Rodrigo Aguirre. Chivas (3-4-2-1): Raúl Rangel; Ledezma, B. González, J. Castillo; Campillo, D. Aguirre, Brian Gutiérrez, F. González; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez; Armando González.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del Tigres vs Chivas

La serie reciente entre Guadalajara y Tigres muestra una clara tendencia de dominio por parte del conjunto regiomontano, especialmente cuando juega como local, donde incluso logró una victoria contundente de 4-0 en el Apertura 2023. Aunque en los torneos más recientes Guadalajara ha logrado competir mejor, rescatando empates tanto en el Clausura como en el Apertura 2025, sigue evidenciando dificultades para imponerse. Los felinos, por su parte, mantienen una mayor solidez defensiva y efectividad en momentos clave, lo que le ha permitido inclinar la balanza a su favor en este historial cercano.

Guadalajara 0-0 Tigres | Apertura 2025

Guadalajara 1-1 Tigres | Clausura 2025

Tigres 1-1 Guadalajara | Apertura 2024

Tigres 1-0 Guadalajara | Clausura 2024

Guadalajara 0-4 Tigres | Apertura 2023

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