Tadej Pogacar ante la historia en la Paris-Roubaix 2026: el control total de los cinco Monumentos

El esloveno busca completar la colección histórica este 12 de abril en el Infierno del Norte, con opción de dominar las clásicas como nadie

El número 1 del mundo tiene una cita con la historia en Francia | Jeff Pachoud/AFP

La Paris-Roubaix 2026 se correrá este domingo 12 de abril. La 123ª edición del llamado “Infierno del Norte” vuelve a colocar al pelotón frente a más de 250 kilómetros, con cerca de 55 km de adoquines distribuidos en sectores de máxima exigencia como Mons-en-Pévèle y Carrefour de l’Arbre, antes de cerrar en el velódromo de Roubaix. Es considerada la “Reina de las Clásicas” por su dureza extrema, donde el desgaste mecánico y físico define la carrera tanto como la táctica.

En ese contexto aparece Tadej Pogacar. El esloveno del UAE Team Emirates-XRG llega a con una posibilidad histórica: completar los cinco Monumentos del ciclismo profesional, un registro que solo han conseguido tres corredores en la historia: Rik Van Looy, Eddy Merckx y Roger De Vlaeminck. Ninguno en la era moderna.

Pogacar, con 27 años, suma ya victorias en Milano Sanremo, Tour de Flandes, Lieja-Bastoña-Lieja e Il Lombardia. Solo le falta Roubaix. Su palmarés incluye 12 Monumentos, una cifra que lo coloca a siete del récord histórico de Merckx (19). En caso de ganar el domingo, alcanzaría 13 antes de los 28 años, un ritmo inédito en el ciclismo contemporáneo.

La temporada 2026 refuerza ese escenario. El campeón del mundo ya se impuso en la Milano-San Remo tras cinco intentos fallidos y dominó el Tour de Flandes con un movimiento decisivo en el Koppenberg. Dos grandes clásicas disputadas, dos victorias.

El desafío del campeón total

Si gana Roubaix, Pogacar se convertiría en el primer corredor en la historia en poseer simultáneamente los cinco Monumentos. Llega como campeón de Lieja 2025, Lombardía (cinco títulos consecutivos desde 2021), San Remo 2026 y Flandes 2026. Nunca Eddy Merckx logró sostener los cinco campeonatos al mismo tiempo.

A ese escenario se suma la racha activa. El esloveno encadena cuatro victorias consecutivas en Monumentos disputados: Lieja 2025, Lombardía 2025, San Remo 2026 y Flandes 2026. El récord previo era de tres, también de Merckx. Si gana en Roubaix, extendería la marca a cinco, un registro sin precedentes en más de un siglo de historia.

El siguiente objetivo es aún mayor: el “Grand Slam” de Monumentos en una sola temporada. Ningún ciclista ha ganado los cinco en el mismo año calendario. Pogacar ya tiene dos en 2026 y necesita Roubaix para mantener viva la posibilidad antes de Lieja y Lombardía. En 2025 ya logró tres (Flandes, Lieja, Lombardía), igualando los mejores años de Merckx.

¿Quiénes son los principales rivales de Tadej Pogacar?

El principal obstáculo es Mathieu van der Poel. El neerlandés ha ganado las últimas tres ediciones de Roubaix y busca un cuarto título consecutivo. En 2025 venció a Pogacar por 1:18 tras una caída y un pinchazo del esloveno a 38 km de meta. Sin esos incidentes, ambos rodaban juntos en el grupo de cabeza.

La rivalidad en 2026 favorece al campeón mundial. Lo derrotó en San Remo y en Flandes, mientras Van der Poel ha gestionado secuelas físicas tras caídas previas.Aun así, Roubaix es su terreno: potencia sostenida, técnica en pavé y experiencia en sectores clave lo mantienen como referencia competitiva.

El UAE Team Emirates-XRG llega con estructura específica para esta carrera. Nils Politt y Florian Vermeersch aportan experiencia en adoquines y capacidad de protección en sectores críticos. El objetivo es claro: mantener a Pogacar resguardado hasta los tramos decisivos y evitar escenarios de aislamiento como en 2025.

La Paris-Roubaix 2026 podría definir una era. El esloveno llega con 12 Monumentos, cuatro consecutivos, cuatro títulos vigentes y dos victorias en la primavera actual. Si gana el 12 de abril, completará los cinco Monumentos, alcanzará 13 triunfos, extenderá su racha a cinco consecutivos y se colocará a seis del récord absoluto. El velódromo de Roubaix determinará si ese escenario pasa de posible a histórico.

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