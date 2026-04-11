Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026, en vivo: Finales equipo mixto compuesto

Más de 200 arqueros de 32 naciones se darán cita en la línea de tiro del Jardín del Arte de la ciudad poblana

La Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026 inicia en Puebla con su edición número 20, marcando un hecho inédito para la ciudad poblana, que por primera vez recibe la primera etapa del serial anual de World Archery. El Parque del Arte reúne 238 arqueros de 32 países que lucharán por medallas. Además, esta será la prueba en arco compuesto que debutará en los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028.

En la modalidad de arco compuesto hay ocho mexicanos: Andrea Becerra, Adriana Castillo, Ana Sofía Hernández y Dafne Quintero en la rama femenil, así como con Juan Del Rio, Sebastián García, Rodrigo González y Lot Máximo Méndez Ortiz en la varonil, de donde saldrá la dupla nacional que buscará pelear por las medallas. La definición promete un cierre de alto nivel en una etapa que reúne a varias de las principales figuras del circuito.

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