Barcelona vs Espanyol en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 31

El Barcelona recibe al Espanyol con opción de ampliar su ventaja a nueve puntos en LaLiga, en un derbi clave rumbo al título en el Camp Nou

Barcelona vs Espanyol, en vivo online | Claro Sports

El Barcelona recibe al Espanyol en el Camp Nou con un escenario que puede marcar la recta final de LaLiga 2026. El equipo de Hansi Flick llega a la jornada 31 con 76 puntos y, tras el empate del Real Madrid ante el Girona, tiene la posibilidad de ampliar la diferencia a nueve unidades en la cima si consigue la victoria en el derbi. El contexto coloca al conjunto blaugrana ante una oportunidad directa de fortalecer su liderato con margen claro a falta de siete fechas.

El Espanyol afronta el partido desde la décima posición con 38 puntos y con la necesidad de competir ante el líder en un duelo de alta exigencia. En los antecedentes recientes, el Barcelona ha dominado el enfrentamiento directo. El derbi llega con una tendencia marcada y con un contexto de tabla que obliga a ambos a responder desde objetivos distintos.

¿A qué hora inicia el Barcelona vs Espanyol hoy 11 de abril de 2026?

El partido entre el Barcelona y el Espanyol se disputará este sábado 11 de abril de 2026 en el Camp Nou, como parte de la jornada 31 de LaLiga. El encuentro está programado para iniciar a las 10:30 horas, tiempo del centro de México. El duelo forma parte de una jornada clave en la pelea por el título, considerando que el Barcelona puede ampliar su ventaja en la clasificación tras el resultado del Real Madrid.

Alineaciones del Barcelona vs Espanyol para la jornada 31, al momento

Barcelona : Joan García; Ronald Araújo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Eric García, Pedri, Gavi; Lamine Yamal, Ferran Torres, Fermín López.

: Joan García; Ronald Araújo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Eric García, Pedri, Gavi; Lamine Yamal, Ferran Torres, Fermín López. Espanyol: Marko Dimitrovic; Omar el Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Cyril Ngonge, Urko González, Pol Lozano, Thyrys Dolan; Edu Expósito; Kike García.

¿Dónde ver el Barcelona vs Espanyol en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido podrá verse en México a través de Sky Sports. Además, el seguimiento minuto a minuto estará disponible en la plataforma digital de Claro Sports, donde se reportarán en tiempo real las acciones más relevantes del partido. Esta opción permite acceso desde dispositivos móviles y computadoras, con actualización constante del desarrollo del encuentro.

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