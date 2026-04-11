Liverpool vs Fulham en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 32

El conjunto de Raúl Jiménez busca acercarse a puestos europeos, sitio donde se encuentra el cuadro Red

Liverpool vs Fulham, en vivo minuto a minuto. | Claro Sports.

¿Dónde ver el Liverpool vs Fulham en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido entre Liverpool vs Fulham se podrá seguir a través de HBO MAX, en el minuto a minuto de Claro Sports y en la gran cadena W por el 730 am con la narración de Xavi Delgado y los comentarios de Jorge Tezcucano.

Alineaciones del Liverpool vs Fulham para la jornada 32, al momento

Estos son los hombres que Arne Slot y Marco da Silva escogieron para su duelo de este sábado 11 de abril.

Liverpool: Mamardashvili (P); Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Jones, Wirtz, Ngumoha, Gakpo y Salah.

Mamardashvili (P); Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Jones, Wirtz, Ngumoha, Gakpo y Salah. Fulham: Leno (P); Robinson, Bassey, Andersen, Castagne; Berge, Iwobi, Bobb, King, Wilson y Muniz.

¿A qué hora inicia el Liverpool vs Fulham hoy sábado 11 de abril del 2026?

El partido entre Liverpool y Fulham de la jornada 32 de la Premier League comenzará en punto de las 10:30 horas, tiempo del centro de México. Para Colombia serán las 11:30 horas.

¡Se juega el Liverpool vs Fulham!

Este sábado 11 de abril, Liverpool recibe a Fulham en un duelo clave por la lucha por los puestos europeos en la Premier League. El partido, correspondiente a la jornada 32, se podrá seguir en vivo por HBO MAX, con la narración de Xavi Delgado y los comentarios de Jorge Tezcucano en la gran cadena W por el 730 am, además del minuto a minuto de Claro Sports. El encuentro iniciará a las 10:30 horas, tiempo del centro de México.

Ambos equipos llegan a este encuentro con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por competencias europeas. Liverpool, que viene de una dura derrota 2-0 ante el PSG en la ida de los Cuartos de Final de la Champions League, buscará reponerse tras una seguidilla de malos resultados que incluyó una goleada por 4-0 ante Manchester City en FA Cup. En frente estará Fulham, que cuenta con Raúl Jiménez y busca seguir sumando para acercarse a un puesto en la Conference League.

El último enfrentamiento entre estos dos equipos terminó en un empate 2-2 en Londres, y hoy se promete otro duelo de alto voltaje en el mítico Anfield, con ambos clubes en busca de un triunfo vital en sus respectivas aspiraciones europeas.

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