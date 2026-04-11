¡Arsenal siendo el Arsenal! Los Gunners pierden ante Bournemouth y se complican la vida en la Premier League

El conjunto de Arteta pierde puntos valiosos tomando en cuenta que al Manchester City le faltan dos juegos y un duelo directo ante el cuadro londinense

Bournemouth metió en crisis al Arsenal. | Reuters.

El Emirates Stadium pasó del entusiasmo al desconcierto en una tarde que puede pesar mucho en la recta final de la temporada. Arsenal cayó 2-1 ante Bournemouth y dejó escapar más que tres puntos: perdió margen, seguridad y parte del control que parecía tener en la lucha por la Premier League.

El equipo de Mikel Arteta llegó al compromiso con la obligación de sumar unidades para no sufrir ante la persecución del Manchester City. No obstante, fue Bournemouth el que golpeó primero. Eli Junior Kroupi aprovechó un centro desviado de Adrien Truffert para abrir marcar su décimo gol de al temporada, convirtiéndose en el primer jugador menor de 20 años que alcanza la decena de goles desde la temporada 1999/2000.

Arsenal encontró respuesta antes del descanso. Viktor Gyokeres igualó desde el punto penal al minuto 35, luego de una mano de Ryan Christie dentro del área. El empate parecía abrir un nuevo partido para los locales, que por momentos recuperaron terreno y trataron de inclinar la balanza con mayor posesión y empuje en campo rival.

Sin embargo, en el complemento el conjunto londinense perdió claridad. La circulación ya no tuvo la misma precisión y los cambios de Mikel Arteta, con los ingresos de Eberechi Eze, Leandro Trossard y el juvenil Max Dowman, no modificaron el ritmo del encuentro. Arsenal empujó, pero lo hizo con más ansiedad que orden, y eso terminó por darle espacios al visitante.

Bournemouth leyó bien ese escenario y castigó en el momento justo. Al minuto 74, una salida rápida por la banda derecha terminó en un gigantesco espacio en medio del terreno de juego que Alex Scott definió ante David Raya para firmar el 2-1 y provocar el golpe más duro de la tarde para los Gunners. Antes, el VAR ya había invalidado un tanto de Gyokeres por fuera de juego y el arquero visitante también había evitado una oportunidad clara de Declan Rice.

La derrota deja al Arsenal como líder con 70 puntos en 32 partidos, pero el panorama cambió por completo. Manchester City, con 61 unidades y dos encuentros menos, vuelve a aparecer como una amenaza directa. Si el equipo de Pep Guardiola gana sus pendientes, la diferencia se reducirá de forma peligrosa, con un duelo directo entre Gunners y Citizens todavía por disputarse en el Etihad Stadium.

Más allá del resultado, lo que inquieta en el norte de Londres es el contexto. Arsenal vuelve a mostrar dudas en el tramo en que se deciden los campeonatos. Tras los tropiezos recientes en la FA Cup y la Copa de la Liga, el equipo de Arteta entra en una zona de presión máxima. Bournemouth dio la sorpresa en el Emirates, pero también dejó una pregunta abierta en la Premier League: si Arsenal está listo para resistir el cierre o si, una vez más, el título volverá a quedar al alcance del Manchester City.

Resumen Arsenal vs Bournemouth: resultado, goles y estadísticas

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