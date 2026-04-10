Paris-Roubaix 2026 en vivo: horario, ruta y dónde ver la carrera

La Reina de las Clásicas regresa con 258 km de pavé y la posibilidad histórica de Pogačar de completar los cinco Monumentos

Paris Roubaix 2026, en vivo online | Claro Sports

La Paris-Roubaix es la carrera más brutal del ciclismo. Disputada en el norte de Francia desde finales del siglo XIX, es el tercer Monumento del calendario WorldTour y la única clásica que convierte la resistencia mecánica en un factor tan determinante como la condición física. Sus más de 50 kilómetros de pavé, distribuidos en sectores de alta dificultad, han construido su identidad como “El Infierno del Norte”.

La edición 2026 trasciende su tradición. El foco se concentra en Tadej Pogacar, quien llega tras ganar Milán-San Remo y el Tour de Flandes esta temporada. La París-Roubaix representa el único Monumento que falta en su palmarés, lo que convierte su participación en un intento directo por completar el pleno histórico de las cinco grandes clásicas.

El contexto amplifica la magnitud del reto. Ningún corredor ha dominado todas las tipologías del ciclismo moderno en una misma temporada como lo intenta el esloveno en 2026. En un terreno diseñado para especialistas pesados y rodadores, su presencia redefine los límites entre escaladores y clasicómanos, colocando esta edición como una de las más relevantes de la última década.

París-Roubaix 2026: ¿Cuándo, a qué hora es y dónde ver la carrera?

La Paris-Roubaix 2026 se disputará el domingo 12 de abril, con salida en Compiègne y llegada en el velódromo André-Pétrieux de Roubaix. Para México, la carrera inicia en la madrugada debido a la diferencia horaria con Europa.

Salida oficial (CDMX): 02:50 AM

Paso por Arenberg (aprox.): 06:42 AM

Llegada estimada: entre 08:50 y 09:05 AM

En México, la transmisión estará disponible a través de ESPN y la plataforma Disney+ Premium. Además, Claro Sports ofrecerá seguimiento minuto a minuto con actualizaciones en tiempo real.

Clásica de las clásicas 2026: ruta y tramos clave de la París-Roubaix

El recorrido de 2026 abarca 258.3 kilómetros, con 54.8 km de pavé repartidos en 30 sectores. La organización ha modificado el inicio de la carrera para introducir tramos de adoquín más temprano, lo que obliga a una selección desde los primeros 100 kilómetros.

El trazado mantiene sus puntos decisivos. La Trouée d’Arenberg (2.3 km, cinco estrellas) marca el primer gran filtro competitivo, donde el posicionamiento es clave. Posteriormente, Mons-en-Pévèle (3 km) incrementa el desgaste acumulado, antes del tramo final en el Carrefour de l’Arbre (2.1 km), sector que suele definir al ganador a menos de 20 kilómetros de meta.

El perfil de la Paris-Roublaix 2026 | PCS

París-Roubaix 2026: favoritos y lista de salida, por equipos

El principal rival de Pogacar es Mathieu van der Poel, tres veces ganador consecutivo de la prueba. Su dominio técnico sobre el pavé y su potencia explosiva lo convierten en el hombre a vencer, respaldado por un equipo diseñado específicamente para este terreno, con opciones tácticas múltiples como Jasper Philipsen para finales reducidos.

También destaca Wout van Aert, quien busca finalmente conquistar Roubaix tras múltiples intentos frustrados. Su capacidad integral lo mantiene como contendiente constante, mientras que nombres como Mads Pedersen y Filippo Ganna aparecen como alternativas capaces de romper la carrera con ataques de largo alcance o imponerse en escenarios de alta exigencia física.

Alpecin – Deceuninck (WT) Mathieu Van der Poel (NED) Tibor Del Grosso (NED) Silvan Dillier (SUI) Jasper Philipsen (BEL) Edward Planckaert (BEL) Jonas Rickaert (BEL) Florian Sénéchal (FRA)

UAE Team Emirates – XRG (WT) Tadej Pogačar (SLO) Rui Oliveira (POR) Florian Vermeersch (BEL) António Morgado (POR) Nils Politt (GER) Mikkel Bjerg (DEN) Juan Sebastián Molano (COL)

Lidl – Trek (WT) Mads Pedersen (DEN) Mathias Vacek (CZE) Jonathan Milan (ITA) Jakob Söderqvist (SWE) Mathias Sünekaer Norsgaard (DEN) Max Walscheid (GER) Edward Theuns (BEL)

Team Visma | Lease a Bike (WT) Wout Van Aert (BEL) Matthew Brennan (GBR) Christophe Laporte (FRA) Edoardo Affini (ITA) Pietro Mattio (ITA) Per Strand Hagenes (NOR) Owain Doull (GBR)

Decathlon AG2R La Mondiale (WT) Stefan Bissegger (SUI) Cees Bol (NED) Sander De Pestel (BEL) Stan Dewulf (BEL) Daan Hoole (NED) Oliver Naesen (BEL) Rasmus Søjberg Pedersen (DEN)

Lotto Intermarché (WT) Arnaud De Lie (BEL) Toon Aerts (BEL) Cedric Beullens (BEL) Matys Grisel (FRA) Jonas Rutsch (GER) Huub Artz (NED) Joshua Giddings (GBR)

INEOS Grenadiers (WT) Filippo Ganna (ITA) Joshua Tarling (GBR) Kim Heiduk (GER) Artem Shmidt (KAZ) Connor Swift (GBR) Ben Turner (GBR) Sam Welsford (AUS)

Soudal Quick-Step (WT) Jasper Stuyven (BEL) Dylan Van Baarle (NED) Tim Merlier (BEL) Yves Lampaert (BEL) Dries Van Gestel (BEL) Bert Van Lerberghe (BEL) Jonathan Vervenne (BEL)

Team Picnic PostNL (WT) Pavel Bittner (CZE) John Degenkolb (GER) Julius Van den Berg (NED) Frits Biesterbos (NED) Dillon Corkery (IRL) Henri-François Renard-Haquin (FRA) Niklas Märkl (GER)

Red Bull – BORA – hansgrohe (WT) Jordi Meeus (BEL) Mick Van Dijke (NED) Tim Van Dijke (NED) Gianni Vermeersch (BEL) Laurence Pithie (NZL) Arne Marit (BEL) Callum Thornley (GBR)

Bahrain – Victorious (WT) Alec Segaert (BEL) Matej Mohorič (SLO) Matevž Govekar (SLO) Phil Bauhaus (GER) Kamil Gradek (POL) Alessandro Borgo (ITA) Žak Eržen (SLO)

Groupama – FDJ (WT) Cyril Barthe (FRA) Titouan Fontaine (FRA) Thibaud Gruel (FRA) Axel Huens (FRA) Johan Jacobs (SUI) Clément Russo (FRA) Bastien Tronchon (FRA)

Uno-X Mobility (WT) Søren Wærenskjold (NOR) Jonas Abrahamsen (NOR) Sven Erik Bystrøm (NOR) Erik Nordsæter Resell (NOR) Rasmus Tiller (NOR) Storm Ingebrigtsen (NOR) William Blume Levy (DEN)

Cofidis (PRT) Alexis Renard (FRA) Benjamin Thomas (FRA) Hugo Page (FRA) Stanisław Aniołkowski (POL) Camille Charret (FRA) Dylan Teuns (BEL) Clément Izquierdo (FRA)

XDS Astana Team (WT) Davide Ballerini (ITA) Mike Teunissen (NED) Alessandro Romele (ITA) Yevgeniy Fedorov (KAZ) Aaron Gate (NZL) Arjen Livyns (BEL) Gleb Syritsa (RUS)

EF Education – EasyPost (WT) Kasper Asgreen (DEN) Luke Lamperti (USA) Alastair Mackellar (AUS) Madis Mihkels (EST) Matthias Schwarzbacher (SVK) Colby Simmons (USA) Max Walker (GBR)

NSN Cycling Team (WT) Matis Louvel (FRA) Lewis Askey (GBR) Riley Sheehan (USA) Guillaume Boivin (CAN) Biniam Girmay (ERI) Ryan Mullen (IRL) Tom Van Asbroeck (BEL)

TotalEnergies (PRT) Samuel Leroux (FRA) Rayan Boulahoite (FRA) Alexys Brunel (FRA) Florian Dauphin (FRA) Sandy Dujardin (FRA) Thomas Gachignard (FRA) Anthony Turgis (FRA)

Team Jayco AlUla (WT) Dries De Bondt (BEL) Luke Durbridge (AUS) Dries De Pooter (BEL) Robert Donaldson (GBR) Hamish McKenzie (AUS) Kelland O’Brien (AUS) Jasha Sütterlin (GER)

Movistar Team (WT) Iván García Cortina (ESP) Jon Barrenetxea (ESP) Lorenzo Milesi (ITA) Pavel Novák (CZE) Gonzalo Serrano (ESP) Filip Maciejuk (POL) Albert Torres (ESP)

Q36.5 Pro Cycling Team (PRT) Fred Wright (GBR) Aimé De Gendt (BEL) Frederik Frison (BEL) Emīls Liepiņš (LAT) Kamil Małecki (POL) Brent Van Moer (BEL) Nickolas Zukowsky (CAN)

Tudor Pro Cycling Team (PRT) Marco Haller (AUT) Marius Mayrhofer (GER) Luca Mozzato (ITA) Petr Kelemen (CZE) Arthur Kluckers (LUX) Fabian Lienhard (SUI) Aivaras Mikutis (LTU)

Unibet Rose Rockets (PRT) Lukáš Kubiš (SVK) Matyáš Kopecký (CZE) Martijn Rasenberg (NED) Tomáš Kopecký (CZE) Joren Bloem (NED) Niklas Larsen (DEN) Wessel Mouris (NED)

Modern Adventure Pro Cycling (PRT) Sean Christian (USA) Robin Carpenter (USA) Ezra Caudell (USA) Cole Kessler (USA) Ben Oliver (NZL) Riley Pickrell (CAN) Mark Stewart (GBR)

Team Flanders – Baloise (PRT) Bram Deman (BEL) Ferre Geeraerts (BEL) Jules Hesters (BEL) Michiel Lambrecht (BEL) Noah Vandenbranden (BEL) Leander Van Hautegem (BEL) Victor Vercouillie (BEL)



¿Isaac del Toro participa en la París-Roubaix 2026?

No. Isaac del Toro no participará en la Paris-Roubaix 2026, ya que la clásica francesa nunca estuvo contemplada en su calendario. El plan original del mexicano era competir en la Itzulia Basque Country, que coincide en fechas y concluye el mismo día que la prueba sobre pavé.

Sin embargo, su participación en la Itzulia se vio interrumpida por una lesión muscular en el muslo derecho tras una caída en la tercera etapa, lo que obligó a su equipo a retirarlo. Su ausencia representa una baja relevante para el UAE Team Emirates-XRG, que pierde a un corredor con capacidad para sostener ritmos altos en terrenos exigentes. Del Toro enfocará su recuperación con el objetivo de llegar en condiciones óptimas al Tour de Francia, tras un inicio de temporada destacado con triunfos en el UAE Tour y la Tirreno-Adriático.

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