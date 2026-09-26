F1: así queda la tabla de posiciones de pilotos y constructores del Gran Premio de Azerbaiyán 2026

Pese al triunfo de George Russell en Bakú, Kimi Antonelli se mantiene en el primer lugar de la clasificación, al igual que la escudería Mercedes

Mundial de Pilotos y Constructores 2026, tras el GP de Azerbaiyán. | Reuters

La Fórmula 1 cerró el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 con movimientos en los campeonatos de Pilotos y Constructores. George Russell ganó en el circuito urbano de Bakú después de partir desde la pole position, mientras Max Verstappen terminó segundo e Isack Hadjar completó el podio.

El resultado permitió a Russell recortar distancia en la clasificación general frente a Kimi Antonelli, quien se mantiene en el primer lugar. El piloto italiano de Mercedes suma 302 puntos, mientras Russell llegó a 236 unidades y Lewis Hamilton ocupa el tercer puesto con 199.

Mercedes también amplió su ventaja en el Campeonato de Constructores. La escudería alemana alcanzó 538 puntos, por encima de Ferrari, McLaren y Red Bull, mientras Cadillac continúa sin unidades después de la fecha disputada en Azerbaiyán.

F1: ¿En qué lugar quedó Checo Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026?

Sergio ‘Checo’ Pérez terminó en la posición 15 del Gran Premio de Azerbaiyán, después de iniciar la carrera desde la parte final de la parrilla con Cadillac. El mexicano había quedado eliminado en la Q1 y recibió una sanción de tres lugares por obstaculizar a Oscar Piastri durante la clasificación.

Pérez llegó a ocupar el lugar 13 durante la parte final de la carrera, después de los abandonos y de los periodos de Safety Car. Sin embargo, perdió posiciones frente a Liam Lawson y Oscar Piastri en las últimas vueltas y cruzó la meta en el puesto 15. Valtteri Bottas, su compañero en Cadillac, no terminó la prueba.

El resultado dejó nuevamente al mexicano fuera de la zona de puntos. Después de 15 fechas, Checo ocupa el lugar 23 del Campeonato de Pilotos con cero unidades, mientras Cadillac aparece en la última posición entre los constructores, también sin puntos.

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La victoria en Bakú permitió a Russell reducir la diferencia respecto a Antonelli. El líder conserva una ventaja de 66 puntos sobre su compañero de Mercedes, mientras Hamilton, Norris y Leclerc completan las primeras cinco posiciones de la clasificación.

Mundial de Pilotos 2026

Pos. Piloto Puntos 1 K. Antonelli 302 2 G. Russell 236 3 L. Hamilton 199 4 L. Norris 186 5 C. Leclerc 179 6 M. Verstappen 163 7 O. Piastri 120 8 I. Hadjar 86 9 L. Lawson 59 10 P. Gasly 41 11 A. Lindblad 37 12 F. Colapinto 27 13 O. Bearman 20 14 G. Bortoleto 10 15 N. Hülkenberg 7 16 E. Ocon 7 17 C. Sainz Jr. 7 18 A. Albon 5 19 F. Alonso 3 20 Y. Tsunoda 1 21 L. Stroll 0 22 V. Bottas 0 23 S. Pérez 0

Mundial de Constructores 2026

En Constructores, Mercedes se mantiene en el primer lugar con 538 puntos y cuenta con una diferencia de 160 unidades sobre Ferrari. McLaren aparece tercero con 306 y Red Bull es cuarto con 263.