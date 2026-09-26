F1: así queda la tabla de posiciones de pilotos y constructores del Gran Premio de Azerbaiyán 2026

Publicado por Jorge Rolando Marrón Vélez

Pese al triunfo de George Russell en Bakú, Kimi Antonelli se mantiene en el primer lugar de la clasificación, al igual que la escudería Mercedes

GP de Azerbaiyán | Reuters
Mundial de Pilotos y Constructores 2026, tras el GP de Azerbaiyán. | Reuters

La Fórmula 1 cerró el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 con movimientos en los campeonatos de Pilotos y Constructores. George Russell ganó en el circuito urbano de Bakú después de partir desde la pole position, mientras Max Verstappen terminó segundo e Isack Hadjar completó el podio.

El resultado permitió a Russell recortar distancia en la clasificación general frente a Kimi Antonelli, quien se mantiene en el primer lugar. El piloto italiano de Mercedes suma 302 puntos, mientras Russell llegó a 236 unidades y Lewis Hamilton ocupa el tercer puesto con 199.

Mercedes también amplió su ventaja en el Campeonato de Constructores. La escudería alemana alcanzó 538 puntos, por encima de Ferrari, McLaren y Red Bull, mientras Cadillac continúa sin unidades después de la fecha disputada en Azerbaiyán.

MÁS INFORMACIÓN: George Russell se lleva el GP de Azerbaiyán; Checo Pérez termina en el lugar 15

F1: ¿En qué lugar quedó Checo Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026?

Sergio ‘Checo’ Pérez terminó en la posición 15 del Gran Premio de Azerbaiyán, después de iniciar la carrera desde la parte final de la parrilla con Cadillac. El mexicano había quedado eliminado en la Q1 y recibió una sanción de tres lugares por obstaculizar a Oscar Piastri durante la clasificación.

Pérez llegó a ocupar el lugar 13 durante la parte final de la carrera, después de los abandonos y de los periodos de Safety Car. Sin embargo, perdió posiciones frente a Liam Lawson y Oscar Piastri en las últimas vueltas y cruzó la meta en el puesto 15. Valtteri Bottas, su compañero en Cadillac, no terminó la prueba.

El resultado dejó nuevamente al mexicano fuera de la zona de puntos. Después de 15 fechas, Checo ocupa el lugar 23 del Campeonato de Pilotos con cero unidades, mientras Cadillac aparece en la última posición entre los constructores, también sin puntos.

MÁS INFORMACIÓN: ¿Por qué sancionaron a Checo Pérez con tres lugares en el Gran Premio de Azerbaiyán?

Gran Premio de Azerbaiyán 2026 F1: ranking de pilotos y constructores

La victoria en Bakú permitió a Russell reducir la diferencia respecto a Antonelli. El líder conserva una ventaja de 66 puntos sobre su compañero de Mercedes, mientras Hamilton, Norris y Leclerc completan las primeras cinco posiciones de la clasificación.

Mundial de Pilotos 2026

Pos.PilotoPuntos
1K. Antonelli302
2G. Russell236
3L. Hamilton199
4L. Norris186
5C. Leclerc179
6M. Verstappen163
7O. Piastri120
8I. Hadjar86
9L. Lawson59
10P. Gasly41
11A. Lindblad37
12F. Colapinto27
13O. Bearman20
14G. Bortoleto10
15N. Hülkenberg7
16E. Ocon7
17C. Sainz Jr.7
18A. Albon5
19F. Alonso3
20Y. Tsunoda1
21L. Stroll0
22V. Bottas0
23S. Pérez0

Mundial de Constructores 2026

En Constructores, Mercedes se mantiene en el primer lugar con 538 puntos y cuenta con una diferencia de 160 unidades sobre Ferrari. McLaren aparece tercero con 306 y Red Bull es cuarto con 263.

Pos.EquipoPuntos
1Mercedes538
2Ferrari378
3McLaren306
4Red Bull263
5Racing Bulls83
6Alpine68
7Haas27
8Audi17
9Williams12
10Aston Martin3
11Cadillac0

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