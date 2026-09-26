Harold Tejada habla del Mundial y pone a Isaac del Toro entre los rivales a seguir

El corredor de Pitalito analizó el recorrido del Mundial de Ciclismo, habló de sus objetivos y señaló a Isaac del Toro y otras figuras como rivales a vigilar.

Harold Tejada habla previo al Mundial de ciclismo | Reuters.

Harold Tejada afrontará este domingo el Mundial de Ciclismo en Ruta 2026 (prueba de ruta élite) con la ilusión de ir cerrando de la mejor manera una temporada exigente. El corredor colombiano llega después de haber disputado el Tour de Francia y la Vuelta a España, donde fue top 10, y aseguró que se encuentra en buenas condiciones físicas y mentales para afrontar la cita mundialista.

“Vengo de una temporada donde me he encontrado físicamente y mentalmente bien. Creo que vamos a afrontarlo de la mejor manera, con ganas, con ilusión, con actitud y con un equipo que está bien conformado”, señaló Tejada, quien además tiene como objetivo superar el resultado conseguido por Colombia en la edición anterior.

Tejada destaca el orgullo de representar a Colombia

El corredor del XDS Astana Team reconoció que llegar a esta parte de la temporada supone un reto desde el punto de vista físico y mental, teniendo en cuenta que la campaña comenzó a principios de febrero. Sin embargo, representar a Colombia es una motivación adicional para afrontar los 270 kilómetros de carrera.

“Psicológicamente es duro porque la fatiga ya se va acumulando. Estamos en septiembre y la temporada empezó a principios de febrero. Lo más importante es que representar al país es algo bonito y me llena de orgullo”, explicó.

Confianza en el equipo colombiano

Tejada también destacó la importancia de mantener la unión dentro de la Selección Colombia. El ciclista aseguró que varios corredores llegan con ritmo de competencia, entre ellos Santiago Buitrago, después de disputar la Vuelta a España, lo que les permite afrontar con confianza una carrera que considera exigente y técnica.

“Queremos hacer unión, que haya un gran ambiente, que seamos un grupo y que podamos hacer un buen resultado el domingo. Somos varios corredores bastante fuertes para trabajar por un solo objetivo”, manifestó.

La ausencia de Pogacar y Vingegaard cambia el panorama

Uno de los aspectos que puede modificar la dinámica de la carrera será la ausencia de algunas de las grandes figuras del pelotón, entre ellas Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, quien correría su primer Mundial. Harold Tejada reconoció que será diferente competir en una cita orbital sin algunas de las referencias habituales y señaló que habrá mayor libertad para otros corredores.

“Nunca he hecho un Mundial sin Pogacar, así que ahora es diferente. Hay más libertad para todos los corredores. Hay corredores importantes que son referencias y que tenemos que seguir. Además, las selecciones son muy fuertes”, comentó.

“Hay que ser inteligentes”

Para Tejada, la clave estará en la lectura de carrera y en mantenerse bien ubicado ante los movimientos de las principales selecciones. Italia, Francia y España aparecen, entre otras, como equipos que deberán ser vigilados durante una competencia que puede generar diferencias desde varios kilómetros antes de la llegada.

“Hay que ser inteligentes, estar bien ubicados, estar bien en la rueda y hacerlo de la mejor manera. Hay que disfrutarlo porque vamos a hacerlo bien”, afirmó el colombiano.

Con experiencia acumulada después de siete temporadas como profesional, Tejada espera que Colombia pueda aprovechar el buen momento de sus corredores y cerrar el Mundial con un resultado destacado. “Vamos a dar lo mejor por nuestro país, por nuestros colores y a disfrutarlo”, concluyó.

Isaac del Toro, entre los favoritos

Tejada también habló sobre la dificultad del recorrido y los principales nombres que Colombia deberá tener en cuenta durante la competencia. “Lo más importante es arrancar y terminar bien, siempre lo he dicho. Es un recorrido bastante duro para mí. Los corredores principales van a estar ahí: Isaac del Toro, que con o sin sus compañeros de México, va a buscar el triunfo. Van Aert, Evenepoel, Seixas, Van der Poel, todos ellos son corredores a seguir”, señaló el colombiano, quien además dejó claro el objetivo personal: “Siempre he dicho que hay que tratar de hacerlo mejor, buscar un resultado entre los diez primeros y, cuando no se pueda, darlo todo”.

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