El último baile de Nairo Quintana no será en el Mundial de Ciclismo: confirmada su presencia en el Giro dell’Emilia

Nairo Quintana pondrá fin a su ciclo profesional en una carrera que vio nacer a lo que es su leyenda hoy en día.

Nairo Quintana, ciclista | LUCA BETTINI / AFP

Nairo Quintana es una de las leyendas deportivas de Colombia y este 2026 pone fin a su carrera como profesional. Tras muchos años pedaleando en el WorldTour el boyacense cuelga la bicicleta, aunque ya no será en el Mundial de Ciclismo como se tenía previsto desde hace unas semanas.

Este domingo 27 de septiembre el ‘Cóndor’ correrá la prueba de ruta de varones élite en Montreal, Canadá. Junto a varias figuras del ciclismo nacional como Harold Tejada, Santiago Buitrago, Sergio Higuita, entre otros, el corredor del Movistar Team buscará hacer de la mejor manera la carrera que es de un solo día.

Más allá de lo que pueda ser el resultado, significa la última vez que Nairo porte el jersey del país en una competencia del calendario internacional. Digamos que esto tiene algo más de simbolismo que cualquier otra cosa, pues no es secreto que es alejado de la realidad que él pueda quedarse con el primer puesto.

Independientemente de eso, el propio Quintana contó hace poco que aplaza un par de días más su retiro y lo hará en una carrera que ganó en sus inicios como ciclista profesional. Una vez que concluya esa competencia, que es también de un día, el colombiano dirá adiós y emprenderá nuevos caminos.

El Giro dell’Emilia, el final de una historia llena de éxitos

“Con el equipo voy a hacer la última carrera en Italia, que le tengo especial cariño porque esta fue la primera que gané en Italia y con la que me hice conocer. Tengo especial cariño al público, siempre me han apoyado con el Giro de Italia, la Tirreno-Adriático. Hemos elegido dar fin en esa carrera”, dijo ‘Nairoman’ en una charla con la periodista Goga Sandoval.

Buenas Noticias!@NairoQuinCo lucirá una última vez el uniforme del @Movistar_Team en Europa pic.twitter.com/GEsWvstTKS — Goga Ruiz-Sandoval (@BiciGoga) September 25, 2026

Recordemos que en el 2012 el boyacense ganó el Giro dell’Emilia precisamente en las filas del Movistar. Ese año le sacó 3 segundos de diferencia a Fredrik Kessiakoff y 4 a Franco Pellizotti, quienes completaron el podio. Sin duda uno de los momentos clave para los triunfos posteriores de Quintana a lo largo de su carrera.

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Tener presente que la fecha de esa carrera es el 3 de octubre y que resta que el conjunto español termine de confirmar la nómina que acompañará a Nairo ese día. Este año el perfil parte en Ferrara con un tramo plano y que será de velocidad. Antes del circuito en Bolonia, hay un ascenso a Pianoro de 1.5 km al 11% de inclinación media, con rampas máximas que alcanzan el 15%. Y como es tradicional, el cierre está marcado por las cinco vueltas a la cima de San Luca.

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