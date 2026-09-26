México vs Colombia en vivo: transmisión previa del partido amistoso en Jugando Claro

Disfruta en vivo online la previa del México vs Colombia de este sábado 26 de septiembre a través de nuestra multiplataforma de Claro Sports

La Selección Mexicana abrirá este sábado una nueva etapa con Rafael Márquez al frente, en una prueba complicada ante Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore. El silbatazo inicial marcará el estreno del nuevo proyecto del Tricolor, que comienza su camino de preparación de cara a los próximos compromisos internacionales. Márquez tendrá un debut con varias bajas de peso, entre ellas Raúl Jiménez, Julián Quiñones y César Montes por problemas físicos, mientras que Edson Álvarez y César ‘Chino’ Huerta quedaron fuera por falta de ritmo con sus respectivos clubes. Con este escenario, el técnico mexicano deberá echar mano de una combinación entre futbolistas experimentados y jóvenes que tendrán la oportunidad de levantar la mano y demostrar que pueden formar parte de esta nueva etapa.

El reto no será menor para el Tricolor, que llega a este enfrentamiento con una cuenta pendiente ante Colombia. El conjunto sudamericano ha dominado los últimos encuentros entre ambas selecciones y suma cuatro victorias consecutivas sobre México desde 2012. El antecedente más reciente dejó una goleada de 4-0 para los colombianos en octubre de 2025, mientras que los dos duelos anteriores también terminaron con triunfos de Colombia por 3-2. Ahora, el conjunto azteca buscará cambiar la historia y, más allá del resultado, aprovechar el partido para comenzar a plasmar las ideas de Rafael Márquez sobre la cancha.

¿A qué hora juega México vs Colombia y dónde ver hoy 26 de septiembre?

¡Que no se te pase el debut de Rafa Márquez con el Tricolor! México enfrenta a Colombia este sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore, en el primer partido de la Selección Mexicana bajo las órdenes del nuevo entrenador. La cita es a las 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, pero la cobertura arranca desde las 17:00 horas con toda la previa, el análisis y los detalles del esperado estreno. Vive México vs Colombia en vivo por Claro Sports en YouTube y acompaña al Tricolor en el inicio de una nueva era.

Súper sábado de Selección Mexicana | 26 de septiembre

Bronce en Tokio 2020: 11:00 horas, tiempo del centro de México

Oro en Londres 2012: 13:30 horas, tiempo del centro de México

Previa México vs Colombia: 17:00 horas, tiempo del centro de México

México vs Colombia: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Post México vs Colombia: 21:00 horas, tiempo del centro de México

¿Qué es Claro Sports Premium en YouTube y cómo activarlo?

Claro Sports Premium amplía la oferta para los aficionados al deporte con una propuesta que reúne partidos de la Selección Mexicana y encuentros de futbolistas mexicanos que militan en el extranjero, como Armando ‘La Hormiga’ González en la Superliga y Copa de Grecia, y Santiago Gimenez en la Liga de Portugal. La plataforma también incluye competencias internacionales como la UEFA Europa League y la UEFA Conference League, con transmisiones y contenido adicional para seguir más acción desde un mismo espacio. La membresía mensual tiene un costo de 59 pesos en YouTube e incluye los contenidos premium disponibles, además del canal lineal de Claro Sports, todo con una experiencia sin anuncios ni interrupciones.

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