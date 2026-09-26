¡Paul Magnier conquista la etapa 5 y Tobias Svarre da una pedalada más hacia el título de la CRO Race!

Paul Magnier finalizó con un tiempo de 3:48:21 en la etapa 5 de la CRO Race, sin embargo Tobias Svarre continúa como líder de la clasificación general

Paul Magnier gana la etapa 5 CRO Race | Captura de pantalla: Claro Sports

Paul Magnier se llevó este sábado 26 de septiembre la quinta etapa de la CRO Race, una jornada de 164,5 kilómetros entre Karlovac y Sveta Nedelja que terminó con el francés del Soudal Quick-Step al frente de un reducido grupo de velocistas. El ciclista galo completó el recorrido en 3:48:21 horas, a una velocidad media de 43,2 km/h, y esperó hasta los últimos 300 metros para lanzar el esprint definitivo. Rui Oliveira terminó segundo y Tim Torn Teutenberg completó el podio. La llegada tampoco alteró la clasificación general: Tobias Svarre cruzó la meta con el mismo tiempo que el ganador y conservó el liderato con cuatro segundos sobre Antonio Tiberi y ocho sobre Tim Wellens, por lo que todo queda por resolver en la última etapa.

La jornada comenzó con una fuga de seis corredores: José Félix Parra, Txomin Juaristi, Manuele Tarozzi, Edoardo Zamperini, Filippo D’Aiuto y Samuel Boardman. El grupo llegó a disfrutar de 1:36 minutos de ventaja mientras el Soudal Quick-Step asumía buena parte de la persecución, con el apoyo posterior de Uno-X Mobility, Lidl-Trek y UAE Team Emirates-XRG. El español José Félix Parra, de regreso a la CRO Race después de la lesión que sufrió en el Tour de Francia, aprovechó la escapada para imponerse en los esprints intermedios de Duga Resa y Jastrebarsko y sumar seis segundos de bonificación; el italiano Manuele Tarozzi ganó el de Karlovac y su compatriota Filippo D’Aiuto pasó primero por Lović Prekriški. A 57 kilómetros de la llegada, los fugados todavía conservaban algo más de un minuto, pero el pelotón ya había comenzado a recortar la diferencia.

La escapada comenzó a deshacerse antes de Plešivica. El español Txomin Juaristi intentó romper el grupo a 38 kilómetros de Sveta Nedelja, mientras el británico Samuel Boardman perdió contacto y el pelotón aumentó progresivamente el ritmo. Los últimos escapados fueron absorbidos a unos 23 kilómetros de la meta, justo cuando comenzaba la subida a Plešivica, un puerto de 8,5 kilómetros con una pendiente media del 4,8% y cuya cima estaba situada a 16 kilómetros del final. Allí llegó el momento de los hombres de la general. UAE Team Emirates-XRG endureció el paso con Julius Johansen y Nils Politt, Mikel Bizkarra probó un primer ataque y, poco después, Antonio Tiberi movió ficha para obligar al líder Tobias Svarre a responder. Daniel Felipe Martínez se sumó al italiano y al noruego en un pequeño grupo que consiguió abrir un hueco, aunque el movimiento no llegó a consolidarse.

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Antonio Tiberi pasó primero por la cima de Plešivica, seguido por Tobias Svarre y Daniel Felipe Martínez, y con esos seis puntos aseguró matemáticamente la clasificación de la montaña. El italiano llegó a 30 unidades, nueve más que Lennard Kämna, una diferencia que ya resultaba inalcanzable en la última etapa, donde solo quedan tres puntos disponibles como máximo para cada corredor. La pelea por la general, sin embargo, siguió abierta después del reagrupamiento. Tim Wellens atacó a 11 kilómetros de la meta y el líder noruego volvió a responder. Ninguno de los movimientos consiguió abrir una diferencia suficiente y el grupo llegó unido a los kilómetros decisivos.

Ilan Van Wilder protagonizó el último intento serio a poco más de tres kilómetros de Sveta Nedelja, pero el pelotón tampoco le concedió espacio. Con los ataques neutralizados, el Soudal Quick-Step tomó posiciones para la llegada y Dries Van Gestel se encargó de colocar a su compañero en los primeros puestos. El francés esperó hasta los 300 metros finales para arrancar y su aceleración fue suficiente para dejar atrás al portugués Rui Oliveira y al alemán Tim Torn Teutenberg. Magnier volvió a levantar los brazos en Sveta Nedelja y confirmó que la llegada a esta localidad croata se le da especialmente bien.

Etapa 5 Tour de Croacia 2026: ¿Quién ganó el recorrido Karlovac-Sveta Nedelja?

Paul Magnier cerró la quinta etapa con un tiempo de 3:48:21 horas. Esta fue la primera victoria del corredor del Soudal Quick-Step en esta edición, la quinta de su carrera en la CRO Race y la undécima de la temporada. Además, el francés repitió el triunfo conseguido en la llegada de Sveta Nedelja en 2025 y llegó a esta victoria apenas nueve días después de imponerse en la segunda etapa de la Vuelta a Eslovaquia.

Posición Ciclista Equipo Tiempo / Diferencia 1 Paul Magnier Soudal Quick-Step 3:48:21 horas 2 Rui Oliveira UAE Team Emirates – XRG +0:00 3 Tim Torn Teutenberg Lidl – Trek +0:00 4 Carl-Frederik Bévort Uno-X Mobility +0:00 5 Dario Igor Belletta Team Polti VisitMalta +0:00 6 Clément Izquierdo Bahrain – Victorious +0:00 7 Edoardo Zambanini Cofidis +0:00 8 Antonio Tiberi Bahrain – Victorious +0:00 9 Sergi Darder Caja Rural – Seguros RGA +0:00 10 Thomas Pesenti Team Polti VisitMalta +0:00 11 Davide Donati Red Bull – BORA – hansgrohe +0:00 12 Joseph Pidcock Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team +0:00 13 Tim Wellens UAE Team Emirates – XRG +0:00 14 Adrien Boichis Red Bull – BORA – hansgrohe +0:00 15 Gotzon Martín Euskaltel – Euskadi +0:00

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Clasificación general del Tour de Croacia 2026, al momento: etapa 5

El triunfo del francés no modificó una clasificación general que llegará al último día con diferencias mínimas. Tobias Svarre mantiene el liderato con un tiempo acumulado de 18:22:53 horas, cuatro segundos por delante de Antonio Tiberi y ocho sobre Tim Wellens. Sam Maisonobe ocupa la cuarta posición, a 19 segundos, mientras Adrien Boichis es quinto, a 39. Daniel Felipe Martínez marcha undécimo, a 1:01. La CRO Race bajará el telón este domingo con 159,5 kilómetros entre Samobor y Zagreb, una jornada mucho más favorable para los velocistas, con apenas 539 metros de desnivel positivo, aunque las pequeñas diferencias entre Tobias Svarre, Antonio Tiberi y Tim Wellens mantienen abierta la pelea por la general hasta el último día.

Posición Ciclista Equipo Tiempo / Diferencia 1 Tobias Svarre Uno-X Mobility 18:22:53 horas 2 Antonio Tiberi Bahrain – Victorious +0:04 3 Tim Wellens UAE Team Emirates – XRG +0:08 4 Sam Maisonobe Cofidis +0:19 5 Adrien Boichis Red Bull – BORA – hansgrohe +0:39 6 Dylan Teuns Cofidis +0:41 7 Emil Herzog Red Bull – BORA – hansgrohe +0:41 8 Johannes Kulset Uno-X Mobility +0:41 9 Steff Cras Soudal Quick-Step +0:47 10 Aimé De Gendt Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team +0:58 11 Daniel Felipe Martínez Red Bull – BORA – hansgrohe +1:01 12 Clément Izquierdo Cofidis +1:04 13 Edoardo Zambanini Bahrain – Victorious +1:06 14 Domen Novak UAE Team Emirates – XRG +1:09 15 Joel Nicolau Caja Rural – Seguros RGA +1:11

¿A qué hora inicia la próxima etapa 6 del Tour de Croacia 2026?

La sexta y última etapa de la CRO Race 2026 se disputa este domingo 27 de septiembre y marcará el desenlace definitivo de la ronda croata, con un recorrido de 159,5 kilómetros entre Samobor y Zagreb. La jornada presenta un trazado mayormente llano, aunque tendrá en su primera mitad algunos sectores rompepiernas y el ascenso a Sv. Ivan Zelina, de tercera categoría, antes de encaminarse hacia la capital croata. Al tratarse de la última jornada, el principal objetivo será controlar cualquier movimiento que pueda comprometer la clasificación general, especialmente para el equipo del líder, que deberá mantenerse atento a posibles cortes o caídas. La salida está programada a las 5:00 horas de la Ciudad de México y Centroamérica.

Una vez superadas las dificultades del recorrido, la carrera se dirigirá hacia Zagreb, donde el circuito final urbano perfila un desenlace favorable para los velocistas y apunta a un esprint masivo como escenario principal para definir al ganador de la etapa. Los equipos de los hombres rápidos tendrán que asumir el control en los kilómetros decisivos para neutralizar cualquier fuga antes de la llegada, mientras el conjunto del líder buscará completar sin sobresaltos la defensa de la clasificación general. La jornada pondrá punto final a la edición 2026 de la CRO Race y coronará al campeón de la ronda croata.

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