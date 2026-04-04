Posible XI de Cruz Azul ante Pachuca: la Máquina hará rotaciones pensando en la Concachampions

Cruz Azul recibe a Pachuca en el arranque de una semana exigente que pondrá a prueba la gestión del plantel de Larcamón

Nicolás Larcamón podría realizar cambios en el once de Cruz Azul | Imago 7

Tras la pausa internacional, Cruz Azul regresa a la actividad en la Liga MX con un panorama que exige precisión táctica y una gestión cuidadosa del plantel. El equipo dirigido por Nicolás Larcamón recibirá a Pachuca en el Estadio Cuauhtémoc el sábado 4 de abril, en el arranque de una semana que podría marcar el rumbo inmediato de su temporada.

El compromiso ante los Tuzos no llega en un contexto aislado. Apenas unos días después, el conjunto cementero afrontará un duelo correspondiente a la Concacaf Champions Cup, seguido por uno de los partidos más esperados del calendario: el Clásico Joven frente al América. Este escenario obliga al cuerpo técnico a tomar decisiones estratégicas que permitan mantener el nivel competitivo sin comprometer el rendimiento físico del equipo.

Ante esta exigente carga de partidos, Larcamón ha dejado entrever la posibilidad de realizar ajustes en su alineación. La rotación se perfila como una herramienta clave para dosificar esfuerzos y mantener frescura en distintas zonas del campo, especialmente en un tramo del torneo donde cada punto puede resultar determinante.

La intención del estratega es clara: sostener el equilibrio entre resultados inmediatos y una planificación que permita llegar en óptimas condiciones a los compromisos más importantes. En este sentido, La Máquina buscará aprovechar la profundidad de su plantilla para responder a las exigencias del calendario.

El once probable refleja esta lógica. En la portería estaría Andrés Gudiño, mientras que la línea defensiva estaría integrada por Jorge Rodarte, Willer Ditta y Amaury García, con Gonzalo Piovi y Omar Campos desempeñando funciones por las bandas, aportando tanto en defensa como en ataque.

En el mediocampo, la mezcla de juventud y creatividad recaería en Luca Romero, Andrés Montaño y Jeremy Márquez, quienes tendrán la responsabilidad de generar juego, conectar líneas y darle dinamismo al equipo en la transición ofensiva.

Por su parte, en el ataque, la dupla conformada por José Paradela y Nicolás Ibáñez buscará ofrecer movilidad, presencia en el área y capacidad de definición, en un partido que se anticipa exigente ante un rival que históricamente ha complicado a los cementeros.

Más allá del resultado inmediato, el enfrentamiento ante Pachuca representa una prueba importante en términos de gestión y rendimiento colectivo. Cruz Azul no solo necesita sumar puntos, sino también encontrar un funcionamiento sólido que le permita encarar con confianza los compromisos que se avecinan.

Con una agenda cargada y objetivos en múltiples frentes, el equipo cementero se juega más que tres puntos: la posibilidad de consolidar su proyecto deportivo en un momento clave de la temporada.

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