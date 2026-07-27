¿Quién es el mejor ciclista latinoamericano de la historia? El debate que sigue vigente entre Nairo Quintana, Carapaz y Egan Bernal

¿Nairo Quintana, Richard Carapaz o Egan Bernal? Conoce los argumentos que alimentan el debate sobre el mejor ciclista latinoamericano de todos los tiempos.

Nairo, Egan y Richard Carapaz | AFP/ Claro Sports.

El ciclismo latinoamericano ha escrito páginas doradas en las carreteras del mundo durante las últimas cuatro décadas. Desde la irrupción de los escarabajos colombianos en los años 80 hasta las conquistas de Ecuador en el siglo XXI, la región ha celebrado títulos en las tres grandes vueltas, medallas olímpicas y actuaciones memorables en el Tour de Francia. Sin embargo, una pregunta sigue generando debate entre aficionados y especialistas: ¿quién es el mejor ciclista latinoamericano de la historia?

Nairo Quintana, el referente por regularidad y palmarés

Para muchos, el nombre de Nairo Quintana encabeza la lista gracias a una trayectoria marcada por la constancia en la élite del ciclismo mundial. El colombiano conquistó el Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España en 2016, además de finalizar dos veces como subcampeón del Tour de Francia, en 2013 y 2015. A ello se suman títulos en prestigiosas carreras WorldTour como la Tirreno-Adriático, el Tour de Romandía, la Volta a Catalunya y la Vuelta al País Vasco, consolidándose durante años como uno de los mejores escaladores del planeta.

La capacidad de Quintana para mantenerse entre los mejores del mundo durante casi una década es uno de los argumentos que más peso tiene en este debate. Su regularidad en las grandes vueltas y su presencia constante en los podios lo convierten en el ciclista latinoamericano con uno de los palmarés más completos de todos los tiempos.

Richard Carapaz y Egan Bernal, los grandes competidores

El ecuatoriano Richard Carapaz también cuenta con credenciales suficientes para disputar ese reconocimiento. Ganó el Giro de Italia en 2019, conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y logró subir al podio en las tres grandes vueltas, una hazaña reservada para muy pocos corredores en la historia del ciclismo. Además, suma múltiples victorias de etapa en el Giro, el Tour y la Vuelta. Acaba de escribir una de sus mejores actuaciones en la ‘Ronda Gala’.

Por su parte, Egan Bernal posee un argumento único: es el único latinoamericano que ha conquistado el Tour de Francia, logro conseguido en 2019 cuando apenas tenía 22 años. Dos años después añadió el Giro de Italia a su palmarés, demostrando que estaba destinado a marcar una época. Aunque el grave accidente sufrido en 2022 frenó su progresión, sus dos títulos en grandes vueltas lo mantienen entre los mejores ciclistas que ha dado América Latina.

Egan Bernal en el Tour de Francia | Anne-Christine POUJOULAT / AFP.

Los pioneros que abrieron el camino

Antes de la llegada de Quintana, Carapaz o Bernal, el colombiano Luis “Lucho” Herrera fue el encargado de abrir las puertas del ciclismo latinoamericano en Europa. En 1987 se convirtió en el primer corredor de la región en ganar una gran vuelta, al conquistar la Vuelta a España, además de conquistar varias clasificaciones de la montaña y convertirse en un referente para las generaciones posteriores. Junto a él también destaca Martín Emilio “Cochise” Rodríguez, considerado uno de los pioneros del ciclismo colombiano a nivel internacional.

Aunque el debate difícilmente tendrá una respuesta definitiva, el consenso suele inclinarse hacia Nairo Quintana por la combinación de títulos, regularidad y protagonismo durante tantos años en la élite mundial. Sin embargo, el Tour de Francia de Egan Bernal, el oro olímpico de Richard Carapaz y el legado de Lucho Herrera garantizan que la discusión sobre el mejor ciclista latinoamericano de la historia seguirá abierta entre los aficionados.

Richard Carapaz en la etapa 18 del Tour | Jeff PACHOUD / AFP

Isaac del Toro también se abre paso entre los grandes

Aunque todavía está construyendo su legado, el mexicano Isaac del Toro ya comienza a ser incluido en las conversaciones sobre los grandes ciclistas latinoamericanos de la actualidad. El corredor del UAE Team Emirates-XRG protagonizó una explosión deportiva que lo llevó a pelear por la clasificación general del Giro de Italia y Tour de Francia y se consolida como una de las mayores promesas del pelotón internacional. Su capacidad para competir en la montaña, su madurez pese a su juventud y su protagonismo en una de las estructuras más fuertes del WorldTour lo convierten en un candidato a marcar una época. Si mantiene su progresión y logra conquistar una gran vuelta en los próximos años, Del Toro podría entrar de lleno en el debate histórico junto a figuras como Nairo Quintana, Richard Carapaz, Egan Bernal y Lucho Herrera.

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