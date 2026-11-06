Federico Bessone defiende la convocatoria de Armando León con la Selección Mexicana: “Orgullosos, Es un gran profesional”

El DT del Osijek destacó la profesionalidad, los goles y la capacidad de adaptación del mexicano, además de expresar el orgullo del equipo por su convocatoria

Armando León y Federico Bessone | Fotos: NK Osijek

La convocatoria de Armando León a la Selección Mexicana para enfrentar a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League generó sorpresa por su procedencia del fútbol de Croacia. Sin embargo, el delantero de 26 años cuenta con el respaldo de su entrenador en el NK Osijek, Federico Bessone, quien destacó su profesionalismo, compromiso y capacidad de adaptación después de conocer su inclusión en la lista de Rafael Márquez.

El estratega argentino aprovechó la conferencia de prensa previa al enfrentamiento contra el Hajduk Split para reconocer el trabajo del mexicano, quien recibió su primera convocatoria al Tricolor mayor. Bessone destacó que el reconocimiento no solo representa un logro individual, sino también un motivo de satisfacción para el club croata, que apostó por su incorporación durante el pasado mercado de verano.

Aunque su nombre no figuraba entre los habituales candidatos a integrar el ataque de México, León ha construido argumentos deportivos para recibir una oportunidad internacional. Sus anotaciones en Europa, su participación constante con el Osijek y el esfuerzo para adaptarse a una nueva cultura forman parte del proceso que lo llevó a llamar la atención del cuerpo técnico de Rafael Márquez.

Federico Bessone destaca la profesionalidad de Armando León tras su convocatoria a México

Durante su comparecencia, Bessone destacó las cualidades personales del delantero mexicano y aseguró que su convocatoria representa una satisfacción para todos los integrantes del Osijek. El entrenador reconoció la dedicación que muestra tanto en los entrenamientos como durante los partidos, aspectos que considera fundamentales para explicar su crecimiento.

“Armando es un gran profesional. Da todo en los entrenamiento y en los partidos. Créanme, es una persona increíble, es una persona top. No saben que contento está el equipo y yo personalmente con este escenario”.

El reconocimiento del entrenador también estuvo dirigido al proceso de adaptación del atacante, quien llegó a Croacia sin dominar el inglés y tuvo que superar las dificultades de comunicación para integrarse al vestidor. Bessone destacó el esfuerzo diario de León y la importancia de representar a una selección con la trayectoria de México, un acontecimiento que también significa un reconocimiento al trabajo de su institución.

“El equipo lo recibió cuando no podía hablar nada de inglés, sigue batallando un poco, pero hace el esfuerzo diario por adaptarse, el equipo está muy contento por este logro. No va a una Selección pequeña, va a la Selección de México, es un gran logro para todos. Estamos muy felices y orgullosos de él”.

De un debut goleador en la Liga MX a 43 anotaciones en Andorra

La trayectoria de Armando León comenzó en las fuerzas básicas del Pachuca, antes de incorporarse al Club León, institución con la que debutó en la Liga MX el 8 de marzo de 2020 frente a FC Juárez. El delantero originario de Ensenada, Baja California, marcó su primer gol en Primera División durante aquel encuentro, aunque posteriormente encontró pocas oportunidades para consolidarse en el máximo circuito mexicano.

Después de pasar por Mineros de Zacatecas y Alebrijes de Oaxaca, León decidió continuar su carrera en Europa durante 2024. Su primera experiencia llegó con el Rangers FC de Andorra, donde registró 43 goles en 56 partidos y participó en el ascenso del equipo a Primera División. Posteriormente pasó por el FC Santa Coloma, con el que tuvo actividad en las eliminatorias de la UEFA Conference League y consiguió una anotación frente al Borac Banja Luka.

El siguiente paso fue el NK Osijek, equipo que lo recibió inicialmente a prueba durante el verano de 2026. Su desempeño le permitió conseguir un contrato y ganarse un lugar en el once titular. En su balance publicado el 6 de noviembre, el club croata destacó cinco goles y dos asistencias del mexicano, además de su despliegue físico: recorre un promedio de 11.25 kilómetros por cada 90 minutos, un registro que la institución identifica como el más alto entre los centrodelanteros de la liga croata.

Armando León busca debutar con México en la Concacaf Nations League

El llamado de Rafael Márquez representa la primera oportunidad de Armando León con la Selección Mexicana mayor, después de un recorrido que lo llevó de la Liga MX al fútbol de Andorra y posteriormente a Croacia. Antes de incorporarse a la concentración nacional, el delantero tiene programado el compromiso del Osijek contra el Hajduk Split, este domingo 8 de noviembre. México disputará la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League el 14 de noviembre en Kingston, mientras que la vuelta se celebrará el 17 de noviembre en Monterrey. Su convocatoria no garantiza minutos ante Jamaica, pero le permitirá competir por un lugar en el ataque del Tricolor.