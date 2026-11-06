Isaac del Toro vs Paul Seixas: la nueva rivalidad del ciclismo mundial llega al Singapore Criterium 2026

El mexicano y el francés vuelven a enfrentarse tras una temporada histórica para ambos, con el Tour de Francia y los Monumentos como grandes escenarios

Paul Seixas e Isaac Del Toro/ Anne-Christine POUJOULAT / AFP.

El ciclismo internacional tendrá uno de sus últimos grandes encuentros de 2026 en las calles de Singapur. El domingo 8 de noviembre se disputará la quinta edición del Tour de France EFGH Singapore Criterium, en un circuito urbano alrededor de Marina Bay. Sin las exigencias de las grandes montañas europeas, la carrera promete velocidad, ataques y una definición de película.

El principal atractivo estará en el reencuentro de Isaac del Toro y Paul Seixas, dos ciclistas que han pasado de ser promesas a convertirse en protagonistas de las carreras más importantes del calendario. El mexicano de UAE Team Emirates-XRG y el francés de Decathlon CMA CGM llegan después de protagonizar una temporada en la que compartieron podios, disputaron victorias y terminaron entre los cuatro mejores de la clasificación general del Tour de Francia.

El enfrentamiento en Singapur será un nuevo capítulo de una rivalidad todavía joven, pero que ya cuenta con antecedentes en Strade Bianche, los Campeonatos Mundiales, el Gran Premio de Montreal y el Giro de Lombardía.

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¿Qué es el Singapore Criterium 2026 y cómo será su recorrido?

El Singapore Criterium es una competencia organizada bajo la marca del Tour de Francia, que comenzó a celebrarse en 2022 para acercar el ciclismo profesional al público del sudeste asiático. A diferencia de una etapa tradicional, se desarrolla en un circuito cerrado al tránsito, con múltiples vueltas y un formato que favorece el espectáculo y la cercanía de los aficionados con los corredores.

Los ciclistas afrontarán 25 vueltas a un circuito de 2.45 kilómetros, para completar 61.25 kilómetros. El perfil es esencialmente llano, sin ascensos prolongados que permitan a los escaladores aprovechar sus principales virtudes. La sucesión de curvas, las aceleraciones y el posicionamiento dentro del pelotón serán factores importantes para decidir la carrera.

Este recorrido plantea un desafío distinto para Del Toro y Seixas. Ambos han conseguido sus resultados más destacados en competencias con desniveles exigentes, aunque también han demostrado capacidad para responder a los cambios de ritmo y disputar llegadas entre grupos reducidos. En Singapur tendrán que enfrentarse a especialistas en velocidad, potencialmente mejor adaptados a una definición al sprint.

Isaac del Toro y Paul Seixas: las dos grandes revelaciones del ciclismo en 2026

Con apenas 22 y 20 años, respectivamente, Del Toro y Seixas han conseguido instalarse entre los protagonistas del WorldTour. Sus actuaciones en 2026 han fortalecido la expectativa de que ambos puedan disputar las grandes vueltas en los próximos años.

El corredor azteca comenzó a consolidarse internacionalmente en el Giro de Italia de 2025, donde terminó segundo y conquistó la clasificación de los jóvenes. En 2026 dio otro paso al ganar las clasificaciones generales del UAE Tour, Tirreno-Adriático y Tour Auvergne-Rhône-Alpes. También se adjudicó la Vuelta a Alemania y el Gran Premio de Montreal, además de conseguir una victoria de etapa y el tercer lugar de la general del Tour de Francia.

El europeo, por su parte, protagonizó una de las irrupciones más importantes de la temporada. Conquistó la Itzulia Basque Country con tres victorias de etapa y posteriormente ganó la Flecha Valona. También terminó segundo en Strade Bianche y Lieja-Bastoña-Lieja, dos resultados que evidenciaron su capacidad para competir en clásicas de perfiles diferentes.

Su estreno en el Tour de Francia terminó con un cuarto puesto en la general, inmediatamente detrás de Del Toro. Sin embargo, su victoria más importante llegó el 10 de octubre, cuando conquistó Il Lombardia y obtuvo su primer Monumento.

Isaac del Toro vs Paul Seixas: ¿quién domina el historial de enfrentamientos directos?

El balance de los 40 resultados compartidos favorece al mexicano. Del Toro ha terminado por delante de Seixas en 23 ocasiones, mientras que el francés lo ha superado en 17.

El cara a cara entre Isaac del Toro y Paul Seixas | Claro Sports

La diferencia se ha reducido durante 2026. Después de tres antecedentes favorables al mexicano en 2025, el galo ha conseguido competir de manera más equilibrada, particularmente en las clásicas de un día. En los seis enfrentamientos de esa categoría el francés ha terminado delante en cuatro y Del Toro en dos.

En las etapas del Tour de Francia, la comparación también fue ajustada: once resultados favorables al mexicano y nueve al francés en las 20 jornadas registradas. Sin embargo, la clasificación general es más significativa que el número de etapas en las que uno cruzó primero la meta, debido a que las diferencias acumuladas de tiempo, la dificultad del recorrido y las estrategias de equipo determinan el resultado de una gran vuelta.

Las carreras de una semana ofrecen otro matiz. Del Toro superó a Seixas en seis de los siete resultados registrados en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, una competencia que terminó ganando tras el abandono del francés. En la Itzulia ocurrió lo contrario: Seixas fue superior en las dos primeras etapas y posteriormente conquistó la general, mientras que Del Toro abandonó después de una caída.

Montreal: El enfrentamiento directo que marcó la rivalidad

El duelo de Montreal merece especial atención porque ambos pudieron medirse directamente en la resolución de una carrera. A unos 12 kilómetros de la meta, Seixas atacó y consiguió abrir una diferencia, pero Del Toro reaccionó y lo alcanzó. El francés volvió a intentarlo a cuatro kilómetros del final, sin lograr desprenderse de su rival.

En los últimos metros, el mexicano lanzó su aceleración y consiguió una victoria que también dejó una lección táctica. Su rival reconoció posteriormente que una distracción le impidió responder a tiempo al sprint. El de Ensenada no solamente había resistido los ataques en las subidas, sino que había aprovechado mejor el momento de decidir la carrera.

¿Qué ciclista llega mejor a Singapur: Isaac del Toro o Paul Seixas?

Los resultados de 2026 muestran dos perfiles que, pese a compartir una gran capacidad para las subidas, han destacado por razones diferentes. Del Toro ha demostrado mayor regularidad en las vueltas por etapas, con cuatro títulos importantes en la temporada y un podio en el Tour de Francia. Seixas, en cambio, ha tenido mayor protagonismo en las clásicas más exigentes, con una victoria en Il Lombardia y segundos puestos en Strade Bianche y Lieja-Bastoña-Lieja.

El mexicano también cuenta con una ventaja de experiencia. Comenzó su trayectoria profesional en 2024, ha participado en las tres grandes vueltas y ya obtuvo podios en el Giro de Italia y el Tour de Francia. El francés debutó en el WorldTour en 2025 y ha necesitado menos tiempo para conquistar uno de los cinco Monumentos del calendario, además de conseguir una medalla mundialista en contrarreloj.

El recorrido llano y el carácter de exhibición del Criterium en Singapur ofrece condiciones muy distintas a las del Tour de Francia o Il Lombardia. No obstante, será una oportunidad para observar nuevamente su comportamiento en carrera, sus decisiones tácticas y su capacidad para disputar una llegada rápida.

¿Quiénes son los favoritos para ganar el Singapore Criterium 2026?

El eritreo Biniam Girmay aparece entre los principales aspirantes por su capacidad de aceleración y experiencia en llegadas masivas. Un circuito sin grandes pendientes puede favorecerlo si consigue conservar una buena posición en las últimas vueltas.

Además de la rivalidad entre Del Toro y Seixas, la quinta edición contará con corredores como Kaden Groves, Søren Wærenskjold, Jordi Meeus y Edward Theuns, especialistas que pueden encontrar mejores condiciones para disputar una llegada al sprint. La presencia de estos velocistas obliga a los dos jóvenes protagonistas a plantearse una estrategia distinta a la utilizada en los recorridos montañosos.

La historia de la carrera respalda la importancia de la velocidad. Después del triunfo de Jonas Vingegaard en la edición inaugural, las siguientes tres ediciones fueron ganadas por corredores reconocidos por sus capacidades al sprint.