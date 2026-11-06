Posibles alineaciones de América de Cali vs Deportivo Cali por Liga BetPlay 2026-II

Se avecina una nueva edición del Clásico Vallecaucano. Conozca todos los detalles del juego en el Pascual Guerrero.

América de Cali vs Deportivo Cali: posibles nóminas | Claro Sports

Cierre de la jornada sabatina en el fútbol colombiano. Sin duda, el partido de la fecha une a América de Cali y Deportivo Cali en otro episodio más del Clásico en el Valle del Cauca. No le va a caber un alma al Pascual Guerrero, vestido de rojo para un partido clave por obtener la ventaja deportiva.

En caso de lograr la victoria, uno de los dos podría quedar mucho más cerca de ese “punto extra” en los cuadrangulares. Ambos ya conocerán el resultado de Atlético Nacional ante Pereira, por lo que harían cuentas por un eventual asalto al liderato. Esto debe saber rumbo al juego del sábado 7 de noviembre a las 8:15 p.m. (hora COL).

Posible alineación de América de Cali para el partido por Liga BetPlay 2026-II

Así formaría América: Jean Fernandes; Mateo Castillo, Brayan Córdoba, Cristian Tovar, Nicolás Hernández; José Cavadía, Rafael Carrascal; Yeison Guzmán, Luis Quiñones, Tilman Palacios y Tomás Ángel. DT. David González.

Posible alineación del Deportivo Cali para el partido por Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Deportivo Cali: Pedro Gallese; Léyser Chaverra, José Moya, Fernando Álvarez, Juan José Tello; Daniel Giraldo, Gustavo Cuéllar, Ronaldo Pájaro; Johan Martínez, Alexis Castillo Manyoma y Carlos Bacca. DT: Rafael Dudamel.

¿Cómo y dónde ver a América vs Deportivo Cali por Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II, estará disponible por la señal de Win+ Fútbol. Para mirar por streaming, el compromiso se verá a través de la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará los pormenores de la cita futbolera.

Últimos cinco partidos del América de Cali

04.11.2026 | Millonarios 0-0 América de Cali | Fecha 17.

29.10.2026 | América de Cali 2-1 Fortaleza | Fecha 5.

24.10.2026 | América de Cali 3-1 Cúcuta | Fecha 16.

21.10.2026 | Barranquilla 0-4 América de Cali | Cuartos de Copa.

18.10.2026 | Bucaramanga 1-1 América de Cali | Fecha 15.

Últimos cinco partidos del Deportivo Cali

01.11.2026 | Deportivo Cali 2-0 Boyacá Chicó | Fecha 17.

25.10.2026 | Fortaleza 1-1 Deportivo Cali | Fecha 16.

21.10.2026 | Llaneros 0-3 Deportivo Cali | Fecha 9.

18.10.2026 | Deportivo Cali 0-0 Junior | Fecha 15.

10.10.2026 | Deportivo Pereira 0-0 Deportivo Cali | Fecha 14.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Carlos Betancur (Valle del Cauca).

Carlos Betancur (Valle del Cauca). Asistente 1: Miguel Roldán (Antioquia).

Miguel Roldán (Antioquia). Asistente 2: Jesús Otero (Sucre).

Jesús Otero (Sucre). Cuarto árbitro: Diego Ulloa (Valle).

Diego Ulloa (Valle). VAR: Lisandro Castillo (Bogotá).

Lisandro Castillo (Bogotá). AVAR: Esnaider Pontón (Bogotá).

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