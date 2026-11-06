La crisis del Pasto sacude la penúltima fecha de Liga BetPlay: jugadores entrarían en paro

El Volcánico será juez directo en la lucha de Santa Fe por asegurarse en zona de clasificación.

Deportivo Pasto | Vizzor

No cesa el revuelo en la Liga BetPlay 2026-II. Llegando a las fases decisivas del torneo, incumplimientos y crisis administrativas han causado malestar entre los jugadores y la propia agremiación que los respalda. Casos como los de Deportivo Pereira, Deportivo Pasto y el propio América de Cali, con serios retrasos en los pagos, han desatado respuestas agudas y protestas.

Parece que la situación se agravó más de lo pensado en Deportivo Pasto. Desde hace varios días, la petición clara de la asociación de futbolistas (ACOLFUTPRO) radica en removerle el reconocimiento deportivo a la escuadra Volcánica, que a pesar de los retrasos, ha competido en las últimas fechas y le amargó el caminado a otras escuadras. No obstante, el tema llegó a su límite respecto a la falta de pagos.

Este viernes, precisamente, el periodista Sebastián Hurtado relató que el plantel entró en cese de actividades. La situación estalló a dos días del duelo ante Independiente Santa Fe, en el Nemesio Camacho El Campín, dejando en “veremos” la presencia del equipo profesional para un compromiso clave de su rival. Ya cumplen dos meses sin recibir ningún pago de sus salarios.

El problema va más allá de los impagos. De acuerdo a la primicia del comunicador, ni han recibido alguna comunicación sobre el pago. Parece que la seguridad social de los jugadores también se ve comprometida, por lo que decidirían no viajar al duelo en Bogotá a la espera de una respuesta pronta.

Santa Fe, a la espera de la situación del Pasto

En el peor de los casos, si el plantel decide mantener su voto de cesar actividades, todo indica que viajaría un equipo de la cantera (sub 20) a afrontar el cotejo. Una situación que no solo concierne a Santa Fe, sino a sus rivales directos en la pelea por entrar en la clasificación a cuadrangulares. El León actualmente ocupa la quinta casilla con 28 puntos y +5 de diferencia de gol, una cifra que aún no lo deja del todo listo para la siguiente ronda.

Ya los Volcánicos cerrarían el año en la última fecha ante Junior como locales, con día y hora por definir. No hay mucho en juego para entonces, ya que el Tiburón está eliminado y ninguno tiene chances para pelear por algo más que cumplir con el calendario. Los defensores del título ya tienen su boleto asegurado a Copa Libertadores.

No es la primera vez que sucede algo así en el último tiempo. Deportivo Pereira cerró el año pasado con un equipo de juveniles, todo después de que el plantel liderado por Rafael Dudamel tomara la decisión de cesar actividades ante los impagos. Eso se tradujo en cuatro goleadas que recibió: 1-5 ante Águilas Doradas, 4-0 ante Pasto, 1-4 frente al Medellín y un 4-0 final a manos de la extinta La Equidad.

Pasto, comandado hace algunas fechas por Diego Merino, pone en tela de juicio (y con razones suficientes) la normalidad deportiva en el cierre de la fase regular. Una situación más que se adiciona a la rocambolesca temporada de fútbol colombiano cerrando el año.

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