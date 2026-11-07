Resultados y clasificación de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026: Etapa 4
La próxima carrera será este domingo, 8 de noviembre en Palmira, Valle del Cauca y allí finalizarán ambas competiciones.
Este sábado 7 de noviembre se disputó la cuarta fracción de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026. En esta oportunidad el recorrido fue entre Buga y La Habana, 102 kilómetros de recorrido en estas poblaciones del Valle del Cauca. En cuanto a la primera competición Emanuel Restrepo fue el victorioso y en las damas Lesly Aguirre se quedó con el triunfo.
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Clasificación etapa 4 de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026
Vuelta Juvenil, etapa 4
|Posición
|Nombre
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Emanuel Restrepo
|Team Sistecrédito
|02:19:30
|2.
|José Posada
|Team Sistecrédito
|+0:06
|3.
|Jhonathan Cruz
|Fungero-Úmbita
|+0:07
|4.
|Ruiz Santiago
|Ogullo Paisa
|“
|5.
|Yeiner García
|Avinal-Carmende Viboral
|“
|6.
|Jhonatan Morales
|Liciclismo Boyacá
|“
|7.
|Joel Sandoval
|Bogotá Team Capital
|“
|8.
|Cristian Paez
|Threshold Team
|“
|9.
|Nicolás Pinilla
|Valle del Cauca
|“
|10.
|José García
|Boyacá es para vivirla
|“
Tour Femenino, etapa 4
|Posición
|Nombre
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Lesly Aguirre
|Boyacá es para vivirla
|2:50:16
|2.
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|+0:03
|3.
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|+0:05
|4.
|Camila Quiceno
|Valle del Cauca
|+:0:05
|5.
|Danna Sánchez
|Probike
|+0:19
|6.
|Mayerly Córdoba
|Boyacá es para vivirla
|+0:30
|7.
|Yenny Rojas
|Boyacá es para vivirla
|+0:30
|8.
|Mariana Cárdenas
|Bogotá IDRD Licibog
|+0:42
|9.
|Camila Valbuena
|Bogotá IDRD Licibog
|+0:45
|10.
|Laura Rojas
|Team Sistecrédito
|+0:49
MÁS INFORMACIÓN: Resultados y clasificación de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026: Etapa 3
Clasificación general de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026, al momento
Vuelta Juvenil
|Posición
|Nombre
|Equipo
|Tiempo
|1.
|José Manuel Posada
|Team Sistecrédito
|08:11:41
|2.
|Santiago Ruiz
|Orgullo Paisa
|+6″
|3.
|Jonathan Cruz
|Fundación Fungero Úmbita
|+19″
|4.
|Tomás Mejía
|Orgullo Paisa
|+20″
|5.
|Omar Vásquez
|Fundación Fungero Úmbita
|+22″
|6.
|Brandon Escobar
|Nariño Sistemas Palacios
|+36″
|7.
|José Luis García
|Boyacá Es Para Vivirla
|+37″
|8.
|Emanuel Restrepo
|Team Sistecrédito
|+49″
|9.
|Joel Sandoval
|Bogotá Team Capital
|+51″
|10.
|Juan Gómez
|Team Sistecrédito
|+1’11”
Tour Femenino
|Posición
|Nombre
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Jessenia Meneses
|Orgullo Paisa
|09:19:57
|2.
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|+0:01
|3.
|Laura Rojas
|Team Sistecrédito
|+0:03
|4.
|Camila Valbuena
|Bogotá IDRD Licibog
|+0:13
|5.
|Natalia Garzón
|Team Sistecrédito
|+0:20
|6.
|Samara Bedoya
|Team Sistecrédito
|+1:17
|7.
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|+1:32
|8.
|Lesly Aguirre
|Boyacá es para vivirla
|+1:35
|9.
|Karen Viviescas
|Team Back
|+1:55
|10.
|Luisa Morales
|AVINAL Carmen de Viboral
|+2:13
Horario, ruta y dónde ver en vivo la etapa 5 de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino 2026
Este domingo 8 de noviembre se le estará dando finiquito a Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026. Será un recorrido en el Circuito La Carbonera en Palmira. Una jornada que generará expectativas y en las que se celebrará también a los campeones de los diferentes premios.
Ambas competencias podrán seguirse a través de los canales oficiales de la Federación Colombiana de Ciclismo y sus diferentes plataformas digitales y redes sociales. Además del canal de YouTube de RCN Deportes, que transmitirán la última parte de ambas carreras.