Resultados y clasificación de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026: Etapa 4

Publicado por Nelson Rivera Pulido

La próxima carrera será este domingo, 8 de noviembre en Palmira, Valle del Cauca y allí finalizarán ambas competiciones.

Emanuel Restrepo Del Team Sistecredito
Emanuel Restrepo del Team Sistecrédito/ Fedeciclismo.

Este sábado 7 de noviembre se disputó la cuarta fracción de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026. En esta oportunidad el recorrido fue entre Buga y La Habana, 102 kilómetros de recorrido en estas poblaciones del Valle del Cauca. En cuanto a la primera competición Emanuel Restrepo fue el victorioso y en las damas Lesly Aguirre se quedó con el triunfo.

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Clasificación etapa 4 de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026

Vuelta Juvenil, etapa 4

PosiciónNombreEquipoTiempo
1.Emanuel RestrepoTeam Sistecrédito02:19:30
2.José PosadaTeam Sistecrédito+0:06
3.Jhonathan CruzFungero-Úmbita+0:07
4.Ruiz SantiagoOgullo Paisa
5.Yeiner GarcíaAvinal-Carmende Viboral
6.Jhonatan MoralesLiciclismo Boyacá
7.Joel SandovalBogotá Team Capital
8.Cristian PaezThreshold Team
9.Nicolás PinillaValle del Cauca
10.José GarcíaBoyacá es para vivirla

Tour Femenino, etapa 4

PosiciónNombreEquipoTiempo
1.Lesly AguirreBoyacá es para vivirla2:50:16
2.Stefanía SánchezTeam Sistecrédito+0:03
3.Diana PeñuelaTeam Sistecrédito+0:05
4.Camila QuicenoValle del Cauca+:0:05
5.Danna SánchezProbike+0:19
6.Mayerly CórdobaBoyacá es para vivirla+0:30
7.Yenny RojasBoyacá es para vivirla+0:30
8.Mariana CárdenasBogotá IDRD Licibog+0:42
9.Camila ValbuenaBogotá IDRD Licibog+0:45
10.Laura RojasTeam Sistecrédito+0:49

MÁS INFORMACIÓN: Resultados y clasificación de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026: Etapa 3

Clasificación general de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026, al momento

Vuelta Juvenil

PosiciónNombreEquipoTiempo
1.José Manuel PosadaTeam Sistecrédito08:11:41
2.Santiago RuizOrgullo Paisa+6″
3.Jonathan CruzFundación Fungero Úmbita+19″
4.Tomás MejíaOrgullo Paisa+20″
5.Omar VásquezFundación Fungero Úmbita+22″
6.Brandon EscobarNariño Sistemas Palacios+36″
7.José Luis GarcíaBoyacá Es Para Vivirla+37″
8.Emanuel RestrepoTeam Sistecrédito+49″
9.Joel SandovalBogotá Team Capital+51″
10.Juan GómezTeam Sistecrédito+1’11”

Tour Femenino

PosiciónNombreEquipoTiempo
1.Jessenia MenesesOrgullo Paisa09:19:57
2.Stefanía SánchezTeam Sistecrédito+0:01
3.Laura RojasTeam Sistecrédito+0:03
4.Camila ValbuenaBogotá IDRD Licibog+0:13
5.Natalia GarzónTeam Sistecrédito+0:20
6.Samara BedoyaTeam Sistecrédito+1:17
7.Diana PeñuelaTeam Sistecrédito+1:32
8.Lesly AguirreBoyacá es para vivirla+1:35
9.Karen ViviescasTeam Back+1:55
10.Luisa MoralesAVINAL Carmen de Viboral+2:13

Horario, ruta y dónde ver en vivo la etapa 5 de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino 2026

Este domingo 8 de noviembre se le estará dando finiquito a Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026. Será un recorrido en el Circuito La Carbonera en Palmira. Una jornada que generará expectativas y en las que se celebrará también a los campeones de los diferentes premios.

Ambas competencias podrán seguirse a través de los canales oficiales de la Federación Colombiana de Ciclismo y sus diferentes plataformas digitales y redes sociales. Además del canal de YouTube de RCN Deportes, que transmitirán la última parte de ambas carreras.

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