Resultados y clasificación de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026: Etapa 4

La próxima carrera será este domingo, 8 de noviembre en Palmira, Valle del Cauca y allí finalizarán ambas competiciones.

Emanuel Restrepo del Team Sistecrédito/ Fedeciclismo.

Este sábado 7 de noviembre se disputó la cuarta fracción de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026. En esta oportunidad el recorrido fue entre Buga y La Habana, 102 kilómetros de recorrido en estas poblaciones del Valle del Cauca. En cuanto a la primera competición Emanuel Restrepo fue el victorioso y en las damas Lesly Aguirre se quedó con el triunfo.

Clasificación etapa 4 de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026

Vuelta Juvenil, etapa 4

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Emanuel Restrepo Team Sistecrédito 02:19:30 2. José Posada Team Sistecrédito +0:06 3. Jhonathan Cruz Fungero-Úmbita +0:07 4. Ruiz Santiago Ogullo Paisa “ 5. Yeiner García Avinal-Carmende Viboral “ 6. Jhonatan Morales Liciclismo Boyacá “ 7. Joel Sandoval Bogotá Team Capital “ 8. Cristian Paez Threshold Team “ 9. Nicolás Pinilla Valle del Cauca “ 10. José García Boyacá es para vivirla “

Tour Femenino, etapa 4

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Lesly Aguirre Boyacá es para vivirla 2:50:16 2. Stefanía Sánchez Team Sistecrédito +0:03 3. Diana Peñuela Team Sistecrédito +0:05 4. Camila Quiceno Valle del Cauca +:0:05 5. Danna Sánchez Probike +0:19 6. Mayerly Córdoba Boyacá es para vivirla +0:30 7. Yenny Rojas Boyacá es para vivirla +0:30 8. Mariana Cárdenas Bogotá IDRD Licibog +0:42 9. Camila Valbuena Bogotá IDRD Licibog +0:45 10. Laura Rojas Team Sistecrédito +0:49

Clasificación general de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026, al momento

Vuelta Juvenil

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. José Manuel Posada Team Sistecrédito 08:11:41 2. Santiago Ruiz Orgullo Paisa +6″ 3. Jonathan Cruz Fundación Fungero Úmbita +19″ 4. Tomás Mejía Orgullo Paisa +20″ 5. Omar Vásquez Fundación Fungero Úmbita +22″ 6. Brandon Escobar Nariño Sistemas Palacios +36″ 7. José Luis García Boyacá Es Para Vivirla +37″ 8. Emanuel Restrepo Team Sistecrédito +49″ 9. Joel Sandoval Bogotá Team Capital +51″ 10. Juan Gómez Team Sistecrédito +1’11”

Tour Femenino

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Jessenia Meneses Orgullo Paisa 09:19:57 2. Stefanía Sánchez Team Sistecrédito +0:01 3. Laura Rojas Team Sistecrédito +0:03 4. Camila Valbuena Bogotá IDRD Licibog +0:13 5. Natalia Garzón Team Sistecrédito +0:20 6. Samara Bedoya Team Sistecrédito +1:17 7. Diana Peñuela Team Sistecrédito +1:32 8. Lesly Aguirre Boyacá es para vivirla +1:35 9. Karen Viviescas Team Back +1:55 10. Luisa Morales AVINAL Carmen de Viboral +2:13

Horario, ruta y dónde ver en vivo la etapa 5 de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino 2026

Este domingo 8 de noviembre se le estará dando finiquito a Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026. Será un recorrido en el Circuito La Carbonera en Palmira. Una jornada que generará expectativas y en las que se celebrará también a los campeones de los diferentes premios.

Ambas competencias podrán seguirse a través de los canales oficiales de la Federación Colombiana de Ciclismo y sus diferentes plataformas digitales y redes sociales. Además del canal de YouTube de RCN Deportes, que transmitirán la última parte de ambas carreras.

Lea también: