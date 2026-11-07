Isaac del Toro sueña con ganar el Tour de Francia: “No lo veo lejano ni imposible”

El ciclista mexicano hizo un balance de su temporada 2026, habló de su relación con Pogacar y reveló cómo afronta la presión de representar a México

Isaac del Toro, listo para seguir escribiendo historia. | Reuters.

Isaac del Toro no descarta convertirse en el primer mexicano en conquistar el Tour de Francia. Después de una temporada 2026 en la que consiguió victorias en el World Tour y alcanzó el podio de la ronda francesa, el ciclista de Ensenada considera que tiene las condiciones necesarias para competir por los títulos de mayor importancia en el calendario internacional. A sus 22 años, el integrante del UAE Team Emirates-XRG también reconoce que todavía tiene aspectos por mejorar antes de asumir nuevos desafíos.

Durante una entrevista con el diario MARCA, realizada en Singapur antes de su participación en el Criterium de la ciudad, Del Toro aseguró que la nacionalidad no representa una limitante para alcanzar el éxito en las Grandes Vueltas. “¿Por qué no? Si los demás lo han ganado, ¿por qué un mexicano no? Tenemos dos piernas, dos brazos, una cabeza… No lo veo lejano ni imposible. Es difícil, pero veo exactamente las mismas posibilidades que los demás”, expresó el corredor mexicano.

Isaac del Toro quiere llevar a México a lo más alto del Tour de Francia

La confianza del bajacaliforniano responde a las experiencias que ha acumulado desde su llegada al ciclismo profesional. Del Toro recordó su primera victoria de etapa en Barcelona y el podio que consiguió en el Giro de Italia como resultados que le permiten pensar en objetivos de mayor alcance. Sin embargo, aclaró que su mensaje no se limita a sus aspiraciones personales, sino también a las oportunidades que podrían tener otros representantes mexicanos en los próximos años.

“Gané mi primera etapa en Barcelona, hice podio en el Giro y sé que puedo ser competitivo. Vienen más atletas a través de los años; no me refiero solo a mí, sino a que, como mexicanos, claro que se puede”, afirmó el ciclista, quien también reconoció que su posición dentro del deporte implica una responsabilidad con las personas que siguen su trayectoria y esperan verlo competir por nuevas victorias.

El mexicano explicó que su crecimiento deportivo también ha modificado la manera en que enfrenta la exposición pública. Aunque intenta mantener una vida cotidiana alejada de la presión, reconoce que sus resultados han generado expectativas entre los aficionados. “Sé que hay alguien esperando algo de mí y que intenta ponerme en el mejor lugar, así que lo tomo como una responsabilidad”, señaló durante la conversación.

Del Toro revela cómo vive su crecimiento junto a Tadej Pogacar

Uno de los aspectos que han marcado su desarrollo es la convivencia con Tadej Pogacar, compañero en el UAE Team Emirates-XRG y una de las principales referencias del ciclismo internacional. Del Toro recordó el respaldo que recibió del esloveno durante el Giro de Italia, especialmente cuando vistió la maglia rosa y Pogacar publicó una fotografía de ambos acompañada del mensaje “Veo el futuro”.

Para el mexicano, ese reconocimiento también representa un desafío personal. “Que él pueda ver algo que a lo mejor yo no estoy viendo es halagador, pero también fuerte. Quiere formar parte de mi proceso y me apoya en cada oportunidad”, explicó. Además, destacó la relación que mantienen fuera de las competencias y describió a Pogacar como una persona cercana que mantiene la misma actitud frente a sus compañeros que ante las cámaras.

El Giro de Italia y la etapa del Finestre cambiaron su mentalidad

Del Toro también hizo referencia a uno de los episodios que más influyeron en su formación: la etapa del Colle delle Finestre durante el Giro de Italia, donde perdió la posibilidad de conquistar la clasificación general. Lejos de considerar aquella jornada únicamente como una derrota, el mexicano aseguró que las dificultades que enfrentó contribuyeron a modificar su carácter y su manera de afrontar las competencias.

“No tengo un trauma ni necesito que nadie me cuente lo que viví, pero parte de lo que ocurrió ese día me formó como persona, sea bueno o malo. Me forzó a sacar un carácter un poco más crudo que siempre tuve ahí”, declaró. El ciclista añadió que los aprendizajes de aquella edición del Giro superaron el resultado final, pues considera que haber portado el liderato durante la carrera le permitió conocer mejor sus capacidades y enfrentar con mayor tranquilidad los siguientes desafíos.

¿Isaac del Toro será líder del UAE Team Emirates-XRG en 2027?

Aunque su rendimiento lo ha colocado entre las alternativas del UAE Team Emirates-XRG para disputar las Grandes Vueltas, Del Toro evitó asegurar que encabezará al equipo en el Giro de Italia de 2027. El mexicano explicó que su participación dependerá de la planificación de la escudería y del papel que le corresponda dentro de una plantilla que también cuenta con Pogacar. “Veremos qué rol me toca en 2027 e intentaremos hacerlo lo mejor posible”, comentó, después de reconocer que el objetivo colectivo es competir por los tres grandes títulos de la temporada.

El corredor también destacó el trabajo de Joxean Fernández ‘Matxin’, a quien atribuyó parte de su crecimiento desde su incorporación al equipo. Del Toro explicó que buscó retrasar su llegada al liderazgo para adquirir experiencia y entender sus características como ciclista. “Intenté aplazar el liderazgo lo máximo posible para aprender y no ser solo una figurita”, recordó. Con la temporada 2026 prácticamente concluida, el mexicano mantiene su intención de continuar su preparación para competir por nuevas victorias y acercarse al objetivo de conquistar algún día el Tour de Francia.

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