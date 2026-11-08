Isaac del Toro conquista el Singapore Criterium 2026 tras vencer a Paul Seixas

El ciclista mexicano se impuso con un ataque en los últimos kilómetros y cerró la competencia por delante del francés

Isaac del Toro se impuso en los kilómetros finales | Loic VENANCE / AFP

Isaac del Toro sumó una nueva victoria a su temporada 2026 tras conquistar el Tour de France EFGH Singapore Criterium, celebrado este domingo 8 de noviembre en Singapur. El representante del UAE Team Emirates-XRG se impuso al francés Paul Seixas después de un ataque en los kilómetros finales, con el que consiguió separarse de sus perseguidores y cruzar la meta en solitario.

El originario de Ensenada, Baja California, completó el recorrido de 61.25 kilómetros con un tiempo de 1 hora, 22 minutos y 32 segundos, en una competencia que reunió a corredores de diferentes equipos internacionales. La quinta edición del evento se disputó sobre un circuito urbano de 2.45 kilómetros, al que los participantes dieron 25 vueltas por las inmediaciones de Marina Bay.

💐 Tour de France EFGH Singapore Criterium 2026 podium : 🏆 ISAAC DEL TORO 🇲🇽 🥈 PAUL SEIXAS 🇫🇷 🥉 SOREN WAERENSKJOLD 🇳🇴 https://t.co/BYahFh8IP1 — Tour de France™ (@LeTour) November 8, 2026

Durante las primeras vueltas se presentaron diferentes intentos de fuga, aunque ninguno consiguió establecer una diferencia suficiente respecto al pelotón. Los sprints intermedios marcaron parte del desarrollo de la prueba, con el eritreo Biniam Girmay como uno de los protagonistas. El corredor logró asegurar la clasificación por puntos antes de que comenzara la disputa por la victoria.

La carrera cambió en las últimas vueltas, cuando Del Toro, Seixas, el suizo Mauro Schmid y el noruego Søren Wærenskjold conformaron un grupo de cuatro ciclistas que logró separarse del resto de los competidores. La escapada consiguió una ventaja superior a los 30 segundos, por lo que la definición quedó entre los integrantes del cuarteto que encabezaba la competencia.

A falta de aproximadamente 3.5 kilómetros para la meta, Del Toro lanzó una aceleración que dejó atrás a sus acompañantes. Seixas intentó responder al movimiento del mexicano y comenzó una persecución individual, pero no consiguió cerrar la diferencia. El representante del UAE Team Emirates-XRG mantuvo la primera posición hasta la línea de llegada.

⚡️🇲🇽 A decisive late attack seals victory for Isaac del Toro at the Tour de France EFGH Singapore Criterium! 🏆🇸🇬 https://t.co/QjL0t20Hs8 — Tour de France™ (@LeTour) November 8, 2026

El francés terminó en el segundo puesto, a un segundo del ganador, mientras que Wærenskjold completó el podio con una diferencia de ocho segundos. El noruego superó a Schmid en la disputa por el tercer lugar y el australiano Kaden Groves finalizó quinto, a 27 segundos del mexicano, tras encabezar el sprint del grupo perseguidor.

Isaac del Toro reconoce las dificultades por el calor en Singapur y habla de su rivalidad con Paul Seixas

Tras conquistar el Singapore Criterium 2026, Isaac del Toro reconoció que las condiciones climáticas complicaron su participación, principalmente por las altas temperaturas y la humedad durante el recorrido. En una entrevista difundida por la cuenta oficial del Tour de Francia, el mexicano explicó que la exigencia física superó sus expectativas: “Estoy muy emocionado, pero fue mucho más duro de lo que esperaba. El calor y la humedad fueron una locura. Sufrimos hasta la línea de meta. Por suerte, todo salió a nuestro favor, pero fue una carrera muy rápida durante todo el día y muy difícil”, declaró.

El ciclista del UAE Team Emirates-XRG también se refirió a la presión que ejerció Paul Seixas durante los kilómetros finales, después de su intento por distanciarse del francés: “Él siempre regresaba. Fue un día muy duro, pero traté de darlo todo y salió bien”, señaló Del Toro, quien también abordó la rivalidad que ambos mantuvieron durante la temporada: “Un día ganará él y otro día tal vez sea yo. Es parte de la vida. Disfrutamos este tipo de momentos y esta vida dura que elegimos”.

Finalmente, Del Toro expresó su satisfacción por volver a utilizar el maillot blanco que conquistó como mejor joven del Tour de Francia 2026: “Es muy bonito volver a vestirlo. Es como un sueño otra vez. Estoy muy feliz y emocionado de llevarlo y mostrarlo en otro continente”, comentó. Cuando le preguntaron si aprovecharía el cierre de la temporada para regresar a México y tomar vacaciones, el ciclista respondió: “Eso espero, pero sinceramente no lo sé. Ahora mismo solo quiero dormir, estoy muy cansado”.

Clasificación del Singapore Criterium 2026: resultados y tiempos