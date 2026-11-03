¡A pura montaña! El Giro de Italia 2027 ya tiene su recorrido oficial

La Corsa Rosa se llevará a cabo del 8 al 30 de mayo del próximo año con más de 50.000 metros de desnivel acumulado.

El Giro de Italia en la edición de 2026. – Luca Bettini, AFP.

Ya empiezan a ultimarse detalles rumbo a las grandes competiciones del próximo año en el ciclismo. Una de las carreras que genera más expectativa, sin duda, es el Giro de Italia. La apodada Corsa Rosa tendrá lugar del 8 al 30 de mayo con la famosa llegada triunfal a Roma, que se dará después de frenéticas etapas de montaña que marcarán un antes y después en la clasificación general.

La pasada edición tuvo el ingreso de Egan Bernal entre los diez mejores de la competencia. Esta será una oportunidad inmejorable para saber quién sucederá el torno ocupado por Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), el flamante defensor del título. Prueba de ello serán las grandes batallas en la montaña, con tres regresos de las ascensiones más emblemáticas en suelo italiano.

Este martes, en Roma, se llevó a cabo la presentación del recorrido oficial de la Corsa Rosa. En pocas palabras, su final está diseñado para hacer sufrir hasta a los escaladores más expertos de todo el mundo. Más de 3.410 kilómetros estarán repartidos en 21 etapas, donde se destaca principalmente el final de la competencia.

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La carrera tendrá su inicio en Trieste, localidad del noreste italiano. Con ciertos pasajes en Eslovenia, la primera semana tendrá cierto trámite respecto a la clasificación general. La segunda será la más completa, con una crono de larga duración y las llegadas en alto que empezarán a marcar el rumbo de los candidatos en la lucha por la Maglia Rosa.

Final imperdible en la tercera semana

En las últimas semanas se definirá el ganador del Giro de Italia prácticamente. Después del descanso, a partir del martes 25 de mayo empezará lo más complicado. Una de las etapas contará con dos ascensos al Mortirolo y el Passo Gavia, el punto más alto de la carrera. Habrá otra oportunidad de imponerse el jueves 27 en el recorrido entre Rovereto y Madonna di Campiglio.

Ahora bien, el sábado 29 de mayo llevaría consigo la sentencia final del campeón del Giro. La vigésima jornada tendrá lugar en el Monte Zoncolan por Ovaro (10.10 km al 11.9%). Por primera vez desde 2018, el grupo de escaladores partirá por una ruta emblemática del ciclismo mundial. Eventual escenario de la batalla más importante de la carrera.

El recorrido del Giro de Italia 2027

Etapa 1 (8 de mayo): Trieste – Trieste (172 km).

Etapa 2 (9 de mayo): Ljubljana – Koper (166 km).

Etapa 3: Cervignano del Griuli – Possagno (163 km).

Etapa 4 (11 de mayo): Argenta – Misano Adriatico (151 km).

Etapa 5 (12 de mayo): Filottrano – Sarnano-Sassotetto (139 km).

Etapa 6 (13 de mayo): Alba Adriatica – Lanciano (148 km).

Etapa 7 (14 de mayo) Sulmona – Campo di Giove (CRI – 19.6 km).

Etapa 8 (15 de mayo): Trasacco – Nápoles (219 km).

Etapa 9 (16 de mayo): Itri – Subiaco-Monte Livata (180 km).

Etapa 10 (18 de mayo): Palombara Sabina – Norcia (218 km).

Etapa 11 (19 de mayo): Gualdo Tadino – Scarperia (Mugello) (220 km).

Etapa 12 (20 de mayo): Montecatini Terme – Zeri (173 km).

Etapa 13 (21 de mayo): Borgo Val di Taro – Reggio Emilia (176 km).

Etapa 14 (22 de mayo): Cantú – Piani di Bobbio/Valtorta (187 km).

Etapa 15 (23 de mayo): Monza – Milán (CRI – 37.3 km).

Etapa 16 (25 de mayo): Sondrio – Aprica (192 km).

Etapa 17 (26 de mayo): Chiari – Vo’ (194 km).

Etapa 18 (27 de mayo): Rovereto – Madonna di Campiglio (154 km).

Etapa 19 (28 de mayo): Rovereto – Sacile (199 km).

Etapa 20 (29 de mayo): Pordenona – Monte Zoncolan (180 km).

Etapa 21 (30 de mayo): Roma – Roma (131 km).

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