Richard Carapaz conquista el Alpe d’Huez y firma un Tour de Francia 2026 para la historia

El ecuatoriano brilló en el Tour de Francia 2026 con su triunfo en Alpe d’Huez, mientras Tadej Pogacar quedó a un paso de conquistar su quinto maillot amarillo.

Richard Carapaz, celebrando | Anne-Christine POUJOULAT / AFP.

Richard Carapaz volvió a demostrar por qué es uno de los mejores escaladores del pelotón mundial. El ciclista ecuatoriano del EF Education se quedó con la victoria en la vigésima etapa del Tour de Francia 2026, la jornada reina entre Le Bourg-d’Oisans y Alpe d’Huez sobre 170,9 kilómetros, una actuación que le permitió asegurar matemáticamente el maillot de la montaña. Mientras tanto, Tadej Pogacar quedó como virtual campeón de la ronda francesa y celebrará en París su quinto título.

Carapaz volvió a conquistar el Alpe d’Huez

Con una exhibición de fuerza y resistencia, el campeón olímpico cruzó la meta en solitario después de más de cinco horas de competencia, levantando los brazos con el tradicional maillot de puntos rojos. “La Locomotora del Carchi” consiguió su segundo triunfo de etapa en apenas tres días y el tercero de su carrera en el Tour de Francia, consolidando una edición de ensueño para el ecuatoriano.

Carapaz aventajó por 25 segundos al belga Remco Evenepoel y por 30 al estadounidense Sepp Kuss, quien perdió una opción clara de victoria tras salirse en una curva a cinco kilómetros de la llegada cuando marchaba escapado. Más atrás, a un minuto y 40 segundos, cruzaron juntos la meta Tadej Pogacar e Isaac del Toro, celebrando una jornada decisiva para la clasificación general.

Pogacar, a un paso de su quinto Tour de Francia

Aunque no buscó la victoria de etapa, Pogacar dejó una nueva muestra de su jerarquía. El esloveno trabajó como gregario de lujo para proteger el tercer lugar del mexicano Isaac del Toro, quien sufrió en los kilómetros finales, pero contó con el respaldo absoluto de su líder para asegurar un histórico podio en su debut en la ‘Grande Boucle’.

Con este resultado, Pogacar llegará a París como virtual campeón del Tour de Francia 2026, alcanzando su quinto maillot amarillo e igualando el registro de leyendas como Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain. Un nuevo capítulo en la carrera del esloveno, que volvió a combinar dominio deportivo con liderazgo de equipo.

Un Tour inolvidable para Richard Carapaz

Más allá de la victoria en Alpe d’Huez, Richard Carapaz cerró una de las mejores actuaciones de su trayectoria. El ecuatoriano conquistó dos etapas, aseguró el título de rey de la montaña y fue reconocido como el ciclista más combativo de la edición 2026, confirmando su regreso al más alto nivel tras un año complicado. Como reconocimiento a su hazaña, la mítica curva 9 del Alpe d’Huez llevará desde ahora el nombre de Richard Carapaz, un homenaje reservado para los grandes de la historia del ciclismo.