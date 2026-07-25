Isaac del Toro en vivo, etapa 20 del Tour de Francia 2026: Culmina el Col du Telégraphe y Carapaz se queda con 10 puntos
Las emociones de las pocas etapas que faltan para que culmine el Tour de Francia 2026, se viven en Claro Sports.
- ¡Malas noticias para Colombia! Einer Rubio abandona el Tour de Francia 2026
- ¿Cómo les fue a los colombianos en el Tour de Francia 2026 hoy 24 de julio? Resultados y posiciones
- Isaac del Toro, etapa 19 del Tour de Francia 2026: resumen, clasificación y resultado de la etapa 19
Isaac del Toro, etapa 20 del Tour de Francia 2026: ¿Quién gana el recorrido entre Le Bourg d’Oisans y Alpe d’Huez?
76 kilómetros para meta
El Bahrain logra bajar la diferencia con respecto a la fuga y ya va por los 3 minutos con 49 segundos. En estos momentos los ciclistas pasan por un leve descanso antes del Col du Galibier. Restan menos de 14 kilómetros para empezar a ascender ese puerto fuera de categoría.
82 kilómetros para meta
La montaña no para en esta etapa 20 y ahora los corredores se aproximan al Col du Galibier, un puerto no categorizado y que será el tercero del perfil. Son 17.7 kilómetros de distancia al 6.8 %, con rampas de hasta 9.2 % de inclinación. Una exigencia máxima para los pedalistas y que puede llegar a marcar diferencias para la definición de la fracción.
83 kilómetros para meta
Culmina el Col du Telégraphe y Carapaz bonifica los 10 puntos de este puerto al cruzar primero, lo que lo consolida en la clasificación de montaña. La fuga se mantiene con 10 corredores y la diferencia con el pelotón baja un poco, está sobre los 4 minutos con 10 segundos.
85 kilómetros para meta
Sigue el Bahrain tirando del lote, intentando bajar esa diferencia con la fuga. Este equipo trabaja para que Ayuso no logre superar en la general a Lenny Martínez, quien en estos momentos es quinto en la general. El español del LidI Trek está a 58 segundos de él y recordemos va en la escapada.
88 kilómetros para meta
Se acerca el final del Col du Telégraphe y el Visma sigue tirando. Como la diferencia ya va en más de 4 minutos sobre el pelotón, el Decathlon es el equipo que empieza a tirar del lote junto al Bahrain Victorious. Está en juego todavía el top 10 de la clasificación general.
90 kilómetros para meta
Ya solo son 11 corredores los que siguen en fuga, el trabajo de selección del Visma ha dado sus frutos. Valentin Paret-Peintre, quien ha venido buscando etapas, es uno de los que queda cortado. Faltan algo más de 5 kilómetros para que culmine el Col du Telégraphe.
92 kilómetros para meta
El Visma es el equipo que tira en la fuga a un ritmo considerable. En el pelotón es el UAE el que sigue poniendo marcha. En estos momentos el Visma busca filtrar ese grupo de escapados de cara al cierre de la etapa, teniendo en cuenta que la diferencia con el lote principal tiene tendencia a crecer.
93 kilómetros para meta
Se empiezan a quedar algunos corredores en la fuga como Pedersen, esto cuando ya se sube el Col du Telégraphe. Hay rampas máximas del 8.5 % de inclinación en este ascenso, lo que muestra la dureza de este puerto. Carapaz, líder de la montaña, seguramente buscará también los puntos para esa clasificación.
95 kilómetros para meta
Así está la situación de carrera. Siguen los 15 corredores en fuga a más de 3 minutos sobre el lote. Hay corredores importantes en busca de la victoria como Richard Carapaz, Matteo Jorgenson, Jai Hindley, Juan Ayuso, entre otros.
99 kilómetros para meta
Los corredores se empiezan a acercar al segundo puerto del día, el Col du Telégraphe. Es un ascenso de primera categoría de 12 kilómetros de distancia con un promedio de inclinación de 7.1 %. La diferencia de la fuga con respecto al pelotón ya pasa los 3 minutos.
103 kilómetros para meta
Mads Pedersen gana los 25 puntos de sprint bonificable del Sint-Julien-Mont-Denis. Con esa bonificación, el dané del LidI Trek llega a 527 puntos en esa clasificación y tiene más que asegurada la camiseta verde para mañana en Paris.
105 kilómetros para meta
Se presenta un problemas mecánico para Tim Wellens, uno de los gregarios de Tadej Pogacar. El UAE Team Emirates XRG es el equipo que tira del pelotón. La diferencia ya va obre los 2 minutos y 27 segundos con respecto a la fuga.
113 kilómetros para meta
En este momento la situación de carrera está de la siguiente manera: hay un grupo de ciclistas escapados, 15 en total, con 1 minuto y 50 segundos de ventaja sobre el pelotón. Ya se ascendió el primer puerto del día y la carrera se acerca al sprint intermedio, el Saint-Julien-Mont-Denis.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 20 del Tour de Francia!
Solo restan dos etapas para que el Tour de Francia llegue a su final y hoy sábado 25 de julio se corre la penúltima fracción, la cual 170.9 kilómetros de distancia. Son cuatro puertos de montaña para el día de hoy tres no categorizados y uno de primera, además de un sprint intermedio.
¿En qué lugar va Isaac del Toro en el Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026?: Clasificación completa
Clasificación general, tras la etapa 19 del Tour de Francia 2026
|Posición
|Nombre – Equipo
|Tiempo
|1.
|Tadej Pogacar (UAE)
|67:53:00
|2.
|Remco Evenepoel (RBH)
|7:11
|3.
|Isaac del Toro (UAE)
|9:42
|4.
|Paul Seixas (DCG)
|10:06
|5.
|Lenny Martínez (BAV)
|13:00
|6.
|Mattias Skjelmose (LDT)
|13:09
|7.
|Juan Ayuso (LDT)
|15:58
|8.
|Richard Carapaz (EFE)
|21:15
|9.
|Tom Pidcock
|21:30
|10.
|Jordan Jegat (TEN)
|23:21
Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026:¿Dónde ver al mexicano por TV y online?
Tanto en México como en Colombia la carrera se puede ver a través de la señal de ESPN. De igual forma, para ambos países está disponible en Disney+ vía streaming.
En territorio colombiano otra alternativa es por el canal Caracol y RCN por televisión abierta. Recuerde que a través de Claro Sports puede seguir el minuto a minuto de cada etapa de manera detallada.