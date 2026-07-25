Isaac del Toro en vivo, etapa 20 del Tour de Francia 2026: Culmina el Col du Telégraphe y Carapaz se queda con 10 puntos

La montaña no para en esta etapa 20 y ahora los corredores se aproximan al Col du Galibier, un puerto no categorizado y que será el tercero del perfil. Son 17.7 kilómetros de distancia al 6.8 %, con rampas de hasta 9.2 % de inclinación. Una exigencia máxima para los pedalistas y que puede llegar a marcar diferencias para la definición de la fracción.