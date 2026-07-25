Primer oro para México en los Juegos Centroamericanos 2026: Melissa Márquez y Aylin Ibarra brillan en remo femenil

Las mexicanas Melissa Márquez у Aylin Ibarra acabaron en primer lugar en la modalidad de doble par de remos cortos peso ligero femenil

Melissa Márquez у Aylin Ibarra ganan oro en Santo Domingo 2026 | X: @COM_Mexico

México conquistó su primera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a la sobresaliente actuación de Melissa Márquez y Aylin Ibarra. La dupla mexicana dominó la prueba de doble par de remos cortos peso ligero femenil durante las primeras horas de este sábado 25 de julio y colocó a la delegación nacional en lo más alto del medallero con una exhibición de gran nivel.

Las representantes mexicanas completaron el recorrido de 2 kilómetros con un tiempo de 7:22.51, registro que les permitió superar con autoridad a las venezolanas Kimberlin Meneses y Keyla García. La embarcación sudamericana cruzó la meta 10.27 segundos después y aseguró la medalla de plata en una final que contó con la participación de cinco parejas.

El tercer lugar correspondió a las cubanas Ana Jiménez y Leah Almeida, quienes finalizaron a 14.08 segundos de las campeonas. El resultado adquiere mayor relevancia porque México y Cuba acostumbran disputar los primeros puestos del medallero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, por lo que este triunfo representa un paso importante para la delegación mexicana.

Melissa Márquez y Aylin Ibarra ofrecieron una actuación que combinó resistencia física, técnica y una coordinación impecable. La prueba de doble par de remos cortos peso ligero femenil exige máxima sincronización entre ambas competidoras, ya que cada movimiento dentro de la embarcación resulta decisivo para mantener la velocidad y el ritmo durante toda la competencia.

¡Llegó la primera medalla para México en #SantoDomingo2026!



Melissa Márquez y Aylin Ibarra conquistan el oro en doble remo, haciendo sonar por primera vez el Himno Nacional Mexicano en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/2xGO1wWnVb — CONADE (@conadeoficial) July 25, 2026

La final presentó un alto nivel de exigencia desde la salida. Las principales rivales permanecieron cerca de la embarcación mexicana durante parte del recorrido, aunque las aztecas marcaron diferencias en el tramo decisivo y ampliaron su ventaja hasta cruzar la meta con un margen cómodo que confirmó su condición de favoritas.

Con este resultado, Melissa Márquez y Aylin Ibarra entregaron a México el primer título de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La medalla de oro fortalece las aspiraciones de la delegación nacional en la lucha por los primeros lugares del medallero y confirma el gran momento que vive el remo mexicano en la región.

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