El Tour de Francia 2026 recorta la etapa final por incendios forestales

Las autoridades francesas y el Tour modificaron la etapa 21 para reforzar el combate a los incendios forestales y reducir el operativo de seguridad

Los incendios forestales en Francia afectan el recorrido de la etapa 21 | Reuters

El Tour de Francia 2026 modificó oficialmente el recorrido de su última etapa debido a los incendios forestales que afectan distintas regiones de Francia. En un comunicado conjunto, la Prefectura de Policía de París y la organización de la carrera informaron que la etapa 21, originalmente prevista entre Thoiry y los Campos Elíseos, será recortada de 133 a 89 kilómetros para liberar parte del dispositivo de seguridad y destinarlo a las labores de emergencia.

La decisión llega después de que Isaac del Toro asegurara de forma virtual el histórico tercer lugar de la clasificación general y el maillot blanco de mejor joven. Con la lucha por la general prácticamente definida, el último recorrido mantendrá su carácter ceremonial, aunque con importantes modificaciones logísticas derivadas de la situación que vive el país.

⚠️ JOINT PRESS RELEASE from Police Prefecture and the Tour de France organization ⚠️



As numerous wildfires are currently affecting France, particularly the Gironde region, emergency services are fully mobilized to combat the blazes, while internal security forces are working to… pic.twitter.com/EFbYoAMDQJ — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2026

Los incendios obligan a modificar el operativo del Tour

Las autoridades explicaron que los incendios, especialmente los registrados en la región de Gironda, han obligado a movilizar una gran cantidad de recursos humanos y materiales para combatir el fuego y proteger a la población.

“Debido a los numerosos incendios forestales que afectan actualmente a Francia, especialmente a la región de Gironda, los servicios de emergencia están completamente movilizados para combatir el fuego, mientras que las fuerzas de seguridad trabajan para proteger a la población”.

Por ese motivo, el Ministerio del Interior francés decidió reasignar parte de los elementos que estaban destinados a garantizar la seguridad de la etapa final del Tour.

“El Ministerio del Interior ha decidido redistribuir una parte de las fuerzas de seguridad inicialmente movilizadas para garantizar la protección de la etapa final del Tour de Francia, con el fin de reforzar la respuesta en las zonas afectadas por los incendios”.

El comunicado añade que la decisión responde a un acto de solidaridad con las comunidades afectadas. “En un espíritu de solidaridad nacional con las regiones y poblaciones afectadas, se ha decidido ajustar el recorrido de la etapa final entre Thoiry y París”.

Así cambia la etapa 21

La principal modificación será la reducción del recorrido, que pasará de 133 a 89 kilómetros, eliminando el trayecto inicial desde Thoiry hasta París.

La caravana partirá a las 05:20 de la mañana, tiempo del centro de México, aunque tras el desfile se dirigirá directamente al circuito final en París. Más tarde, la presentación oficial de los equipos comenzará a las 07:40 de la mañana. Los corredores serán trasladados en autobús hasta la capital francesa.

El inicio oficial de la etapa quedó programado para las 09:50 de la mañana, tiempo del centro de México. A partir de ese momento, el pelotón dará dos vueltas adicionales al circuito de los Campos Elíseos antes de dirigirse hacia el circuito de Montmartre, donde la llegada está prevista alrededor de las 11:45 de la mañana.

Un cierre histórico para Isaac del Toro

Isaac del Toro llegará a París como el primer mexicano en subir al podio del Tour de Francia, después de resistir los ataques de Paul Seixas durante la última etapa de alta montaña, mientras que Tadej Pogacar celebrará un nuevo título de la ronda francesa.

Al finalizar el comunicado, la Prefectura de Policía y la dirección del Tour reconocieron el trabajo de quienes combaten los incendios y agradecieron la comprensión de todos los involucrados ante las medidas extraordinarias.

“El Prefecto de Policía y el Director del Tour de Francia reconocen la dedicación de todas las personas que participan en el combate de los incendios forestales y expresan toda su solidaridad con las comunidades afectadas. Asimismo, agradecen a los corredores, equipos, autoridades locales, socios y aficionados su comprensión ante estas medidas excepcionales“.

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