Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: fecha, horario y dónde ver la etapa 21 Thoiry – París

El mexicano afrontará la última jornada de 89 kilómetros como el virtual ganador del tercer lugar de la competencia

Etapa 21 del Tour de Francia, en vivo horario y dónde ver | Claro Sports

Isaac del Toro afrontará este domingo la última jornada del Tour de Francia 2026, una etapa que definirá las posiciones finales de la clasificación general y cerrará tres semanas de competencia. El ciclista mexicano llegará a París como el virtual tercer lugar, después de superar recorridos de montaña, jornadas contrarreloj y etapas llanas en su participación dentro de la ronda francesa.

La etapa 21 tendrá un formato distinto al tradicional cierre del Tour, debido a que el recorrido fue reducido a 89 kilómetros. La modificación eliminó el tramo competitivo desde Thoiry y concentró la carrera en las calles de París, donde el pelotón enfrentará adoquines, curvas, cambios de ritmo y tres ascensos puntuables antes de la llegada en los Campos Elíseos.

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Cuándo corre el mexicano la etapa 21 de Thoiry – París?

Isaac del Toro disputará la etapa 21 del Tour de Francia 2026 este domingo 26 de julio. La presentación de los corredores está contemplada a las 07:40 horas, tiempo del centro de México, en Thoiry, aunque el inicio competitivo de la carrera será a las 09:50 horas, directamente en el circuito de los Campos Elíseos. La llegada está prevista alrededor de las 11:45 horas.

El recorrido tendrá una extensión de 89 kilómetros y se desarrollará sobre un circuito urbano de perfil llano, aunque con un tramo intermedio que puede provocar diferencias. Los corredores comenzarán directamente en París después de ser trasladados desde Thoiry, por lo que no contarán con los kilómetros iniciales que normalmente sirven para preparar el cuerpo y organizar al pelotón antes de entrar al circuito final.

Una de las principales dificultades será la Butte Montmartre, subida de cuarta categoría que el grupo deberá afrontar en tres ocasiones. El ascenso por la Rue Lepic combina pendientes, calles estrechas y pavé, condiciones que pueden favorecer los ataques de corredores con capacidad para responder a cambios de ritmo y reducir las posibilidades de un esprint con todo el pelotón.

La organización también añadió dos vueltas iniciales al circuito de los Campos Elíseos, situación que elevará la velocidad desde el comienzo. Los equipos de los velocistas deberán controlar las fugas durante más tiempo, mientras que los corredores interesados en romper la carrera podrán aprovechar las curvas, los adoquines y el ascenso a Montmartre para buscar una separación.

El pavimento será otro factor a considerar. Los adoquines de París pueden provocar vibraciones, pérdida de adherencia y desgaste conforme aumenta la velocidad. En caso de lluvia o humedad, el riesgo de caídas también puede crecer, en especial durante los descensos, los pasos por curvas y la preparación del cierre.

La etapa conservará el ambiente del final en los Campos Elíseos, pero dejará de ser únicamente una jornada de transición y celebración. Con una distancia corta, tres pasos por Montmartre y pocos kilómetros para corregir errores, Isaac del Toro y el resto del pelotón tendrán que mantener la atención desde la salida hasta el último cruce por la meta.

¿Dónde ver en vivo a Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026? TV y online

La etapa 21 del Tour de Francia 2026 tendrá transmisión para México y distintos países de Latinoamérica por la señal de ESPN, cadena encargada de llevar la cobertura regional de la prueba. La programación contemplará el recorrido completo de la jornada que pondrá fin a la edición de este año.

La opción digital estará disponible a través de Disney+ Plan Premium, dentro de la oferta deportiva de ESPN y conforme a las condiciones de cada país y suscripción. Además, los seguidores podrán consultar las incidencias de la etapa, la clasificación y el desempeño de Isaac del Toro mediante el minuto a minuto de Claro Sports.

México, Argentina y Centroamérica: ESPN y Disney+.

Estados Unidos: Peacock y NBC (sólo algunas etapas).

Colombia: Caracol TV y Canal RCN.

Tour de Francia 2026: calendario, etapas y recorridos

La edición 2026 del Tour de Francia termina este domingo 26 de julio con la etapa 21, un recorrido acortado a 89 kilómetros entre Thoiry y París. Las posiciones de la clasificación general están prácticamente definidas, aunque hay que esperar a que finalice la competencia.

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