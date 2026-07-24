¡Isaac del Toro ya es leyenda! Acaricia una de las mayores hazañas en la historia del deporte mexicano

El mexicano llega a la última gran etapa de montaña en el tercer lugar de la clasificación general. Si mantiene su posición, firmará uno de los logros más importantes en la historia del deporte nacional

Del Toro, cerca de consolidarse en la élite del deporte nacional | Claro Sports

Isaac del Toro está a las puertas de una de las mayores hazañas deportivas en la historia de México. A falta de la última etapa de alta montaña y del recorrido final hacia los Campos Elíseos, el corredor de UAE Team Emirates-XRG ocupa el tercer lugar de la clasificación general del Tour de Francia 2026. Nunca un mexicano había llegado tan lejos en la carrera más importante del ciclismo mundial.

Después de 19 etapas, Tadej Pogacar lidera el Tour con 67 horas y 53 minutos acumulados. Remco Evenepoel ocupa la segunda posición a 7 minutos y 11 segundos. Isaac del Toro es tercero, a 9 minutos y 42 segundos del líder, mientras que Paul Seixas aparece cuarto, apenas 24 segundos detrás del mexicano. Esa es la distancia que separa a Del Toro de un podio histórico. También es el margen con el que defiende el maillot blanco como mejor corredor menor de 25 años.

El mexicano ha resistido casi tres semanas de competencia frente a la élite absoluta del ciclismo profesional. Ha sobrevivido a jornadas planas, contrarreloj, puertos de categoría especial y finales en alta montaña sin abandonar nunca la pelea por la clasificación general.

Incluso en la etapa 19, cuando Pogacar destrozó el récord histórico del Alpe d’Huez, el mexicano entendió perfectamente cuál era su carrera: no perseguir al mejor ciclista del planeta, sino defender el podio y aumentar su ventaja sobre Seixas, objetivo que consiguió al sacarle cuatro segundos más en la clasificación general.

El Tour de Francia, la cima del ciclismo mundial

El Tour de Francia no es únicamente una de las tres grandes vueltas del calendario. Es el máximo objetivo del ciclismo profesional. Es la carrera alrededor de la cual los equipos diseñan toda su temporada, el evento que define a los grandes ciclistas de la historia y el lugar donde compiten los mejores corredores del planeta. Por encima de cualquier otra competencia, está la Grande Boucle. Es la Copa del Mundo de fútbol, el Masters en el golf o Wimbledon en el tenis.

Son 21 etapas, más de 3,300 kilómetros de recorrido, 53,950 metros de desnivel positivo, dos contrarreloj, puertos de categoría especial y un pelotón integrado por 184 corredores, todos pertenecientes a la élite del ciclismo internacional. Ninguna otra competencia reúne un nivel de dificultad física, táctica y deportiva comparable.

Durante casi cuatro décadas, Raúl Alcalá representó el techo del ciclismo mexicano gracias a sus dos victorias de etapa, el maillot blanco de 1987 y dos octavos lugares en la clasificación general. Del Toro ya igualó esos hitos y está a una etapa de superar definitivamente el mejor resultado que un mexicano había conseguido en la prueba más importante del ciclismo profesional.

El lugar que Isaac del Toro se ganó junto a Tadej Pogacar

Isaac del Toro es integrante de UAE Team Emirates-XRG, el equipo que domina actualmente el ciclismo profesional y que ha construido la estructura más poderosa del WorldTour. Después de 19 etapas, UAE ocupa el primero y el tercer lugar de la clasificación general. Pogacar lidera cómodamente el Tour con más de siete minutos de ventaja sobre Remco Evenepoel y ya suma cinco victorias de etapa en esta edición.

Dentro de ese escenario, Del Toro dejó de ser hace tiempo una simple promesa o un gregario con futuro. Hoy es el segundo hombre más importante del equipo. Esa responsabilidad implica un equilibrio complejo: ayudar al líder absoluto cuando la estrategia lo exige y, al mismo tiempo, proteger su propio lugar entre los mejores de la carrera. Muy pocos corredores de 22 años reciben ese nivel de confianza dentro del equipo más fuerte del mundo.

La comparación aparece con Checo Pérez durante su etapa en Red Bull Racing. Ambos fueron el segundo hombre de la estructura dominante de su deporte. Pérez acompañó a Max Verstappen en el campeonato más aplastante de la Fórmula 1 moderna y terminó subcampeón del mundo en 2023, un logro inédito para un piloto nacional. Del Toro hace lo propio junto a Pogacar dentro del equipo más dominante de su deporte, y apunta a acompañarlo en el podio más prestigioso de su disciplina.

El equipo trabaja para Del Toro

Durante varias temporadas, Pérez vivió bajo órdenes de equipo que privilegiaban las aspiraciones de Verstappen, incluso cuando eso comprometía su propia estrategia de carrera. Aún así, logró sumar 29 podios y cinco victorias, para convertirse en el máximo referente mexicano en la historia del automovilismo.

En UAE, la convivencia ha seguido un camino distinto. Pogacar ha utilizado parte de su enorme superioridad para respaldar el crecimiento de Del Toro y el equipo ha protegido simultáneamente el maillot amarillo y el podio del mexicano, algo que se ganó con rendimiento. UAE entendió que tenía en sus manos la posibilidad de colocar a dos corredores en el podio del Tour de Francia y construyó su estrategia alrededor de ambos objetivos.

Con apenas 22 años, Isaac del Toro apenas está comenzando

Existe otro elemento que convierte el Tour de Francia 2026 en un acontecimiento excepcional para el deporte mexicano: El ciclista de Ensenada tiene apenas 22 años. Más allá del podio general, Del Toro llega a la última gran etapa vestido con el maillot blanco, distintivo reservado al mejor corredor menor de 25 años del Tour de Francia. Más que un premio a la juventud, el maillot blanco suele anticipar quién dominará el ciclismo durante la siguiente década.

El paralelo más cercano dentro del deporte mexicano aparece con Fernando Valenzuela. En 1981, el zurdo sonorense tenía apenas 20 años cuando pasó de ser un novato a convertirse en el fenómeno deportivo más importante de Estados Unidos.

Aquella temporada terminó con marca de 13 victorias y siete derrotas, efectividad de 2.48, 180 ponches y 192 entradas lanzadas. Ningún otro pelotero en la historia había conseguido ganar el premio al Novato del Año y el Cy Young de la Liga Nacional en la misma temporada. Así nació la “Fernandomanía”.

Una promesa generacional en el deporte nacional

Los dos irrumpieron mucho antes de la edad en la que normalmente aparece la madurez competitiva. Los dos llegaron a la máxima vitrina internacional al inicio de su trayectoria. Y los dos demostraron desde muy jóvenes que no estaban destinados únicamente a competir, sino a convertirse en protagonistas. Ninguno necesitó varios años para abrirse camino. Ambos convencieron rápidamente a organizaciones acostumbradas a competir por títulos que podían asumir responsabilidades propias de una estrella.

Isaac del Toro, a la altura de las mayores hazañas del deporte mexicano

Del Toro ganó la segunda etapa en Barcelona, lidera la clasificación de los jóvenes y llega a la última gran etapa ocupando el tercer lugar de la clasificación general. Todo esto lo consiguió en la carrera más importante del ciclismo mundial, frente a 184 corredores de 23 equipos y después de superar más de 3,300 kilómetros y 53,950 metros de desnivel. No existe un escenario superior en el ciclismo, que lo coloca entre las máximas hazañas del deporte mexicano.

Las mayores hazañas del deporte mexicano | Claro Sports

Hugo Sánchez | Pentapichichi con el Real Madrid

Hugo Sánchez conquistó cinco títulos consecutivos de LaLiga entre 1986 y 1990 y, de manera paralela, ganó cinco Trofeos Pichichi como máximo goleador del campeonato español, una marca que ningún otro jugador ha igualado de forma consecutiva. Su temporada cumbre llegó en 1989-90, cuando anotó 38 goles en la liga y obtuvo la Bota de Oro como máximo goleador de todas las ligas europeas.

Joaquín Capilla | El máximo medallista olímpico mexicano

Joaquín Capilla fue el primer gran referente del deporte olímpico mexicano. Entre los Juegos de Londres 1948 y Melbourne 1956 conquistó cuatro medallas olímpicas en clavados: dos de bronce, una de plata y la histórica medalla de oro en la plataforma de 10 metros en Melbourne, la primera presea dorada de México en esta disciplina. Ningún otro atleta mexicano ha superado esa cosecha olímpica individual.

Ana Guevara | Campeona del mundo en París 2003

Ana Guevara llevó al atletismo mexicano a un nivel nunca antes alcanzado. Especialista en los 400 metros, dominó el circuito internacional a principios de la década del 2000. Su mayor consagración llegó en el Campeonato Mundial de París 2003, donde ganó la medalla de oro para convertirse en la primera mexicana campeona mundial en una prueba de velocidad.

Soraya Jiménez | La primera mexicana campeona olímpica

El 18 de septiembre del 2000, Soraya Jiménez escribió una de las páginas más importantes del deporte nacional al conquistar la medalla de oro en halterofilia, categoría de 58 kilogramos, durante los Juegos Olímpicos de Sydney. Con esa actuación se convirtió en la primera mujer mexicana en ganar un título olímpico.

María del Rosario Espinoza | La máxima referente del taekwondo mexicano

María del Rosario Espinoza construyó una carrera basada en la regularidad al más alto nivel. Ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, el bronce en Londres 2012 y la plata en Río de Janeiro 2016, convirtiéndose en la única atleta mexicana con preseas en tres ediciones consecutivas de los Juegos Olímpicos dentro de una disciplina individual.

A ese palmarés añadió un campeonato mundial y múltiples títulos panamericanos y centroamericanos, consolidándose como la figura más importante en la historia del taekwondo mexicano.

Rafael Márquez | Campeón de Europa con el Barcelona

Rafael Márquez fue uno de los pilares del Barcelona que marcó una época en el fútbol europeo. Conquistó cuatro títulos de LaLiga y levantó en dos ocasiones la UEFA Champions League, en 2006 y 2009, convirtiéndose en el primer futbolista mexicano en ganar el torneo de clubes más prestigioso del mundo.

Lorena Ochoa | 158 semanas consecutivas como número uno del mundo

Lorena Ochoa protagonizó uno de los dominios más contundentes en la historia del golf profesional. Permaneció 158 semanas consecutivas como la número uno del ranking mundial de la LPGA entre 2007 y 2010, periodo en el que conquistó 27 torneos, incluidos dos campeonatos Major.

Paola Espinosa | Campeona del mundo en Roma 2009

Paola Espinosa se convirtió en una de las grandes figuras de los clavados mexicanos gracias a una trayectoria que incluyó dos medallas olímpicas y múltiples podios internacionales. Su momento más importante llegó en el Campeonato Mundial de Roma 2009, donde conquistó el oro en la plataforma de 10 metros

Saúl Álvarez | El primer campeón indiscutido de las 168 libras

Saúl Álvarez hizo historia al convertirse en el primer campeón indiscutido del peso supermediano desde la creación de la era de los cuatro organismos. Entre 2020 y 2021 unificó los títulos del CMB, AMB, OMB y FIB en la categoría, algo nunca antes visto dentro del cuadrilátero.

Julio César Chávez | Catorce años sin conocer la derrota

Julio César Chávez permaneció invicto durante más de 13 años, acumuló una racha de 90 peleas sin perder y conquistó seis campeonatos mundiales en tres categorías distintas. A lo largo de su carrera realizó 27 defensas exitosas de sus títulos y protagonizó algunas de las funciones con mayor asistencia en la historia del deporte, como el combate ante Greg Haugen en el Estadio Azteca, que reunió a más de 132 mil espectadores.

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