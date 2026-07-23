Richard Carapaz gana la etapa 18 del Tour de Francia; Isaac del Toro sigue tercero y como líder de los jóvenes

El ecuatoriano ataca en el último ascenso del día y ya es el latino con más victorias de etapa en las tres grandes vueltas, superando a Nairo Quintana y Lucho Herrera

Richard Carapaz en la etapa 18 del Tour de Francia 2026 | Jeff PACHOUD / AFP

Ecuador festeja en el Tour de Francia 2026. Richard Carapaz se fue en la fuga y atacó en el ascenso a Orcières-Merlette para ganar la etapa 18, el segundo triunfo en su carrera en La Grande Boucle tras coronar la etapa 17 del 2025, en una jornada en que el Top 10 de la general se guardó para los días del Alpe d’Huez.

La fracción 18 de este Tour tenía el regreso de la montaña. Una jornada en los Alpes, con cinco puertos puntuables, que invitó a que se dieran ataques desde temprano. Las fugas tuvieron sabor latino por la presencia de Egan Bernal, Einer Rubio, Harold Tejada, y Richard Carapaz, además del líder de la montaña, Valentin Paret-Peintre, y el de la camiseta verde, Mads Pedersen.

Paret-Peintre, buscando tener por propio mérito la camiseta de líder de la montaña y no por ‘herencia’ de Pogacar, cruzó los primeros cuatro puertos del día en primer lugar para recortar distancias al esloveno, mientras que el pelotón miraba todo sin prisa, llegando a rozar los 8 minutos de diferencia.

El sprint intermedio, a 50 km. de meta, lo ganó Mads Pedersen, con lo que consiguió su objetivo de defender el maillot verde. Ahí se fragmentó de manera definitiva a la fuga, teniendo a Richard Carapaz y Paret-Peintre entre la media docena de ciclistas que iban como líderes, mientras que los colombianos quedaron por detrás.

Todo se definió en el ascendo de Orcières-Merlette, de 7.1 km. al 6.7%. A 4 km. de meta, Carapaz lanzó su primer ataque y solo respondió Paret-Peintre. La segunda vez que lo intentó el ecuatoriano, nadie le siguió y cruzó la meta en el primer sitio con un tiempo de 4 horas, 26 minutos y 21 segundos, Mauro Schmid y Matteo Jorgenson a 45 segundos. La bandera de Ecuador vuelve a lo más alto del podio en el Tour.

Récord de más victorias en las grandes vueltas para Richard Carapaz

Con el triunfo en la etapa 18 del Tour, Richard Carapaz se convierte en el ciclista latinoamericano con más victorias de etapa en las tres grandes vueltas con su novena, superando las ocho de Nairo Quintana y Lucho Herrera.

En su carrera, el ecuatoriano tiene dos victorias de etapa en el Tour de Francia, cuatro en el Giro de Italia y tres más en la Vuelta a España.

Resultados de la etapa 18 del Tour de France 2026

Detrás de los múltiples grupos de fugados, el pelotón fue perdiendo efectivos y quedaron los 12 que pelean sus opciones en la general: Pogacar, Evenepoel, Del Toro, Seixas, Ayuso… y ninguno realmente atacó, entrando a 4 minutos y 35 segundos de Carapaz.

Pos. Nombre Tiempo 1 Richard Carapaz 4:26:21 2 Mauro Schmid +0:45 3 Matteo Jorgenson +0:45 4 Valentín Paret- Peintre +1:14 5 Tobías Johannessen +1:57 6 Raúl García +2:12 7 Pablo Castrillo +4:30 8 Lenny Martínez +4:35 9 Remco Evenepoel +4:35 10 Tom Pidcock +4:35 12 Juan Ayuso +4:35 13 Tadej Pogacar +4:35 17 Isaac del Toro +4:35

Clasificación general del Tour de France 2026 tras la etapa 18

Con la victoria de etapa, Richard Carapaz entra al Top 10 de la clasificación general, subiendo dos puestos respecto al miércoles. Isaac del Toro sigue en el podio y como líder de los jóvenes, manteniendo la diferencia de 20 segundos con Paul Seixas.

Pos. Corredor Tiempo Diferencia 1 Tadej Pogacar 64:35:13 — 2 Remco Evenepoel 64:39:45 +4:32 3 Isaac del Toro 64:42:04 +6:51 4 Paul Seixas 64:42:24 +7:11 5 Juan Ayuso 64:44:35 +9:22 6 Mattias Skjelmose 64:45:27 +10:14 7 Lenny Martínez 64:48:03 +12:50 8 Tom Pidcock 64:48:11 +12:58 9 Jordan Jegat 64:49:17 +14:04 10 Richard Carapaz 64:56:13 +21:00

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