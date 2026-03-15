Nottingham Forest vs Fulham en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 30
Raúl Jiménez es titular en la delantera. Sigue el resumen, estadísticas y alineaciones al momento
¿A qué hora inicia el Nottingham Forest vs Fulham hoy 15 de marzo de 2026?
El Nottingham Forest vs Fulham, correspondiente a la jornada 30 de la Premier League 2025-26, dará inicio en punto de las 8:00 horas (tiempo del centro de México). El encuentro se celebrará en City Ground, casa de los Tricky Trees.
Alineaciones del Nottingham Forest vs Fulham para la jornada 30, al momento
Nottingham Forest.- Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Sangaré, Anderson, Dominguez; Gibbs-White; Igor Jesús y Hudson-Odoi.
Fulham.- Leno; Tete, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Iwobi; Wilson, King, Bobb; y Raúl Jiménez.
¿Dónde ver el Nottingham Forest vs Fulham en vivo? Canales de TV y streaming online
Nottingham Forest vs Fulham se podrá seguir en vivo y en directo en México a través de la señal de FOX. Además en Claro Sports tendremos todos los detalles en nuestro tradicional minuto a minuto.