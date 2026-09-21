Tormenta tropical Polo se intensificaría a huracán en los próximos horas: trayectoria y afectaciones

Las lluvias podrían mantenerse en el territorio mexicano debido al cambio de categoría de la Tormenta Polo

Por aquí pasará la Tormenta Tropical Polo. | @NHC_Pacific

La tormenta tropical Polo mantiene bajo vigilancia a las costas del Pacífico mexicano debido a su rápida intensificación y a las lluvias, viento y oleaje que puede ocasionar durante los próximos días. Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Oaxaca se encuentran entre las entidades donde se esperan efectos asociados con el ciclón.

El sistema surgió de la depresión tropical Diecisiete-E y alcanzó la categoría de tormenta tropical la noche del domingo 20 de septiembre. Durante las primeras horas de este lunes ganó fuerza mientras avanzó frente a las costas del suroeste de México. El National Hurricane Center (NHC) prevé que Polo pueda convertirse en huracán durante este lunes y alcanzar la categoría de huracán mayor el martes.

Las condiciones sobre el océano favorecen el fortalecimiento del ciclón. El NHC informó que Polo se encuentra sobre aguas con temperaturas superiores a los 30 grados Celsius, con baja cizalladura del viento y suficiente humedad, escenario que podría permitir una intensificación rápida durante las siguientes 24 a 48 horas.

Tormenta tropical Polo: ¿Dónde se ubica y cuál es su trayectoria?

De acuerdo con el reporte de las 09:00 horas de este lunes 21 de septiembre, el centro de Polo se localizó en la latitud 15.4 norte y longitud 103.4 oeste, aproximadamente 320 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y 410 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Registró vientos máximos sostenidos de 100 km/h, una presión mínima central de 997 milibares y desplazamiento hacia el este a 7 km/h.

#ÚLTIMAHORA 🚨 Tormenta Tropical #Polo es "un evento meteorológico muy peligroso", advierte el #SMN.



Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, informó que se espera que Polo alcance hoy la categoría de huracán 1.



El sistema podría… pic.twitter.com/7uwe2BXyG0 — Uno TV (@UnoNoticias) September 21, 2026

El pronóstico apunta a un desplazamiento lento hacia el este o sureste antes de que el ciclón realice un giro hacia el oeste-noroeste o noroeste durante el martes. Su núcleo podría acercarse a las costas del suroeste mexicano entre miércoles y jueves, aunque el NHC señala que todavía existe un margen considerable de incertidumbre sobre el punto y momento exactos del cambio de trayectoria.

La previsión de intensidad también se ha elevado. El NHC calcula que Polo podría alcanzar vientos cercanos a 193 km/h durante el martes y superar los 230 km/h el miércoles, valores correspondientes a un huracán mayor. El pronóstico emitido este lunes incluso contempla vientos de hasta 257 km/h entre miércoles y jueves, intensidad equivalente a la categoría 5 de la escala Saffir-Simpson; sin embargo, estas estimaciones pueden modificarse conforme cambien las condiciones atmosféricas y la trayectoria del ciclón.

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Por el momento, los modelos mantienen el centro del huracán sobre el océano y no muestran un impacto directo confirmado sobre tierra. Aún así, el NHC advierte que Polo se acercará lo suficiente al litoral para producir efectos en México y señala que la confianza sobre los detalles de la trayectoria todavía es baja.

Las autoridades mantienen una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán. Esta vigilancia implica que las condiciones de tormenta tropical son posibles en la región dentro de las siguientes 48 horas y podría ampliarse hacia el oeste conforme avance el sistema.

¿Qué estados tendrán fuertes lluvias y ráfagas de viento por la Tormenta tropical Polo?

Los principales efectos se esperan en el occidente y sur del país. El NHC calcula acumulados de lluvia de entre 100 y 200 milímetros en zonas costeras de Guerrero y Michoacán hasta el jueves, con máximos aislados cercanos a 300 milímetros. Estas precipitaciones podrían provocar inundaciones y deslaves, principalmente en zonas montañosas.

Para Oaxaca, Colima y Jalisco se estiman acumulados de entre 75 y 150 milímetros durante el mismo periodo. El Servicio Meteorológico Nacional también ha advertido sobre lluvias intensas en el sur y las costas de Guerrero y Oaxaca, además de precipitaciones de distintas intensidades sobre Michoacán, Colima y Jalisco.

A las lluvias se sumará el incremento del oleaje. Las marejadas generadas por Polo comenzarán a alcanzar sectores de la costa del suroeste mexicano desde el martes, con riesgo de oleaje elevado y corrientes de resaca. Las autoridades recomiendan atender las indicaciones de Protección Civil y evitar ingresar al mar cuando las condiciones sean adversas.

El desarrollo de Polo será vigilado durante las próximas horas debido a su velocidad de fortalecimiento. La ubicación del núcleo y su futura curva hacia el noroeste serán claves para determinar qué zonas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco pueden recibir los mayores efectos, por lo que los pronósticos pueden cambiar conforme se publiquen nuevos avisos del SMN y del NHC.

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