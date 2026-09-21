Salomón Rondón renace en Liga MX: es líder de goleo y ya vive su mejor torneo en México

El delantero venezolano suma 10 goles en nueve jornadas con Pachuca, después de un paso por LaLiga en el que solo marcó dos veces

Salomón Rondón, en camino a un nuevo título de goleo | Imago7

Salomón Rondón encontró en su regreso a la Liga MX el escenario para recuperar su producción goleadora. El delantero venezolano de 37 años es el líder de goleo del Apertura 2026 con 10 anotaciones después de nueve jornadas, una cifra que ya representa su mejor registro desde que llegó al fútbol mexicano.

Rondón aterrizó en México con el Pachuca para el Clausura 2024 y en su primer torneo marcó ocho goles en 17 jornadas, suficientes para compartir el título de goleo con Uriel Antuna, Diber Cambindo y Federico Viñas. Después registró cinco tantos en el Apertura 2024 y nueve en el Clausura 2025, antes de marcharse al fútbol español.

El venezolano llegó al Real Oviedo para la temporada 2025-26, después de que el club consiguiera el ascenso a LaLiga. Sin embargo, su producción ofensiva se redujo a dos goles en 16 partidos y 1,038 minutos. Marcó ante Valencia en la jornada 7 y Girona en la fecha 10, pero no volvió a encontrar las redes durante su etapa con el conjunto español.

Rondón terminó su préstamo con el Oviedo de manera anticipada a finales de diciembre de 2025 y regresó al cuadro hidalguense. En el Clausura 2026 volvió a disputar 17 encuentros y consiguió cinco anotaciones, antes de comenzar el actual torneo con una producción que ya superó todos sus registros anteriores en México.

Durante el Apertura 2026, el atacante ha marcado en siete de las nueve jornadas disputadas por los Tuzos. Consiguió un doblete ante Pumas en la primera fecha, anotó frente a Querétaro en la segunda, volvió a marcar dos veces contra Puebla en la cuarta y posteriormente convirtió ante Chivas, Juárez y Atlante. En la jornada 9 volvió a conseguir un doblete frente a Tijuana.

Rondón, con más goles que cuatro equipos de la Liga MX

Con esos 10 goles, Rondón encabeza la tabla de máximos anotadores del campeonato. Sus perseguidores más cercanos tienen cinco tantos, la mitad de su registro: Ricardo Marín de Chivas, Gilberto Mora de Tijuana, Lucas Ocampos de Monterrey, Julián Carranza de Necaxa y Óscar Estupiñán de Juárez.

La producción del venezolano también representa una parte importante del ataque del Pachuca. Los Tuzos han marcado 15 goles en el torneo, por lo que Rondón es responsable de 10 de ellos, equivalente al 66.66 por ciento de las anotaciones del equipo después de nueve fechas.

Rondón abrió el marcador ante Atlante | Imago7

El registro adquiere otra dimensión al compararlo con algunos equipos de la Liga MX. Rondón suma por sí solo los mismos 10 goles que todo el Necaxa en el Apertura 2026 y supera las anotaciones acumuladas por Tigres y Santos, con nueve cada uno, así como las de Atlante, con ocho, y Juárez, con seis.

La recuperación goleadora del venezolano se produce después de su paso por España y de un Clausura 2026 en el que marcó cinco veces. Ahora, con 10 goles en nueve partidos, Rondón ya estableció su mejor registro en un torneo de Liga MX y lidera la tabla de goleo individual mientras su escuadra continúa su participación en el Apertura 2026.

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