Barcelona vs Real Madrid tiene horario definido: ¿A qué hora será el Clásico Español en México?

Te decimos el horario de la CDMX para que no te pierdas a todas las estrellas que participarán en este juego

¿A qué hora se jugará el Real Madrid vs Barcelona? | Reuters.

El primer Clásico de España de la temporada 2026-27 ya tiene fecha y horario confirmado. Barcelona recibirá al Real Madrid el próximo domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou, en duelo correspondiente a la jornada 10 de LaLiga.

LaLiga estableció el inicio del encuentro a las 21:00 horas de España, por lo que los aficionados mexicanos podrán seguir el Barcelona vs Real Madrid a partir de las 14:00 horas, tiempo del centro de México. El cambio de horario que España realizará esa misma madrugada modifica la diferencia habitual entre ambos países.

De esta manera, el Clásico regresa a un horario nocturno en territorio español después de varias ediciones programadas durante la tarde. El Spotify Camp Nou será escenario del primer enfrentamiento entre ambos clubes en el campeonato 2026-27.

¿A qué hora se juega Barcelona vs Real Madrid en México?

El Barcelona vs Real Madrid comenzará a las 14:00 horas del domingo 25 de octubre, tiempo de la Ciudad de México, mientras que en Barcelona el balón comenzará a rodar a las 21:00 horas.

La explicación está en el calendario europeo. España retrasará sus relojes una hora durante la madrugada del propio 25 de octubre, con lo que Barcelona pasará del horario de verano al horario estándar. Ciudad de México, en cambio, no realiza modificaciones de reloj durante 2026 y permanece en UTC-6.

El encuentro también marcará el regreso de José Mourinho a un Clásico como entrenador del Real Madrid. El portugués volvió al banquillo blanco en 2026, con contrato hasta el 30 de junio de 2029, después de su primera etapa entre 2010 y 2013.

Del otro lado estará el Barcelona de Hansi Flick. Los azulgranas han ganado seis de sus últimos siete enfrentamientos oficiales contra el Real Madrid, una serie que incluye las finales de la Copa del Rey de 2025 y de las Supercopas de España de 2025 y 2026. La única derrota del Barça en esa secuencia llegó por 2-1 en LaLiga, el 26 de octubre de 2025.

El antecedente más reciente en Liga se produjo en mayo de 2026, cuando Barcelona derrotó 2-0 al Real Madrid en el Spotify Camp Nou, resultado con el que el equipo de Flick aseguró su título número 29 del campeonato español.

¿Cómo está el historial entre Barcelona y Real Madrid?

El historial refleja una diferencia mínima entre ambos equipos. Real Madrid y Barcelona suman 106 victorias cada uno en 264 enfrentamientos oficiales, además de 52 empates. En esos encuentros, los blancos registran 447 goles y los blaugranas 438.

Si únicamente se toman en cuenta los partidos de LaLiga, se han disputado 192 Clásicos: Real Madrid suma 80 triunfos, Barcelona 77 y se registran 35 empates. En goles del campeonato español, el conjunto catalán cuenta con 312 y el cuadro madridista con 309.

Así, Barcelona y Real Madrid volverán a encontrarse el domingo 25 de octubre a las 14:00 horas del centro de México, en un partido que abrirá los enfrentamientos entre ambos durante la temporada 2026-27 y supondrá el primer Clásico de la segunda etapa de Mourinho al frente del conjunto blanco.

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