La prueba croata se disputa del 22 al 27 de septiembre con seis etapas y transmisión por Claro Sports Premium en YouTube

Todas las etapas de la CRO Race 2026, en vivo por Claro Sports

El ciclismo internacional continúa su actividad en Claro Sports con la CRO Race 2026, competencia que se disputará del martes 22 al domingo 27 de septiembre sobre un recorrido de 940 kilómetros dividido en seis etapas.

La carrera croata estrena este año su categoría UCI ProSeries 2.Pro, un salto que fortalece su cartel internacional y reúne a equipos WorldTeam, ProTeam y Continental en un recorrido que combina carreteras costeras, jornadas para velocistas, terreno quebrado y montaña. Todas las etapas de la CRO Race 2026 podrán seguirse en vivo por Claro Sports Premium en YouTube.

Figuras, equipos y favoritos de la CRO Race 2026

El ascenso de la CRO Race al calendario UCI ProSeries ha elevado también el nivel de su pelotón. La edición 2026 reúne a 19 equipos y 132 ciclistas, con siete conjuntos WorldTeam, diez ProTeams y dos escuadras Continental.

Entre los nombres a seguir en la pelea por la clasificación general aparece Ilan Van Wilder, de Soudal–Quick-Step, un corredor con capacidad para defenderse en ascensos largos y terreno quebrado. Antonio Tiberi encabeza las opciones de Bahrain Victorious, equipo que también contará con Edoardo Zambanini, uno de los corredores con mejores antecedentes recientes en la prueba.

Tim Wellens será la carta principal de UAE Team Emirates XRG, mientras que Daniel Felipe Martínez, de Red Bull–Bora–Hansgrohe, cuenta con las características necesarias para aprovechar la etapa de montaña alrededor del Monte Učka.

La lucha por las victorias parciales también presenta nombres importantes. Paul Magnier, ganador de cuatro etapas en la edición de 2025, volverá a ser uno de los velocistas a seguir. Junto a él aparecen Sam Bennett, Juan Sebastián Molano, Danny van Poppel, Tim Torn Teutenberg, Žak Eržen y Daniel Škerl.

Perfil de cada etapa de la CRO Race 2026

Etapa 1: Split – Seget Donji

Martes 22 de septiembre | 167 km

La carrera arrancará en Split con una etapa de media montaña y aproximadamente 2,338 metros de desnivel acumulado. No presenta un gran puerto de montaña, pero el constante terreno ondulado puede desgastar a los velocistas más puros. El recorrido abre opciones para corredores rápidos capaces de superar pequeñas subidas, además de especialistas en finales explosivos.

Etapa 2: Biograd na Moru – Novalja

Miércoles 23 de septiembre | 114.5 km

Será la etapa más corta de la edición y, sobre el papel, una de las mejores oportunidades para los sprinters. Con alrededor de 1,090 metros de desnivel, la principal dificultad podría aparecer por el viento en las carreteras costeras. Una jornada aparentemente sencilla puede cambiar rápidamente si los equipos aprovechan las ráfagas para formar abanicos.

Etapa 3: Krk – Labin

Jueves 24 de septiembre | 174.5 km

Una de las jornadas más exigentes de toda la semana, con aproximadamente 3,300 metros de desnivel acumulado. La etapa terminará en Labin con un ascenso explosivo hacia la zona histórica de la ciudad y sectores de adoquín. Será terreno especialmente favorable para los puncheurs y para los aspirantes a la general que busquen obtener segundos de bonificación o abrir pequeñas diferencias.

Etapa 4: Pula – Rijeka

Viernes 25 de septiembre | 160 km

La etapa reina de la CRO Race 2026. El recorrido acumula alrededor de 2,470 metros de desnivel y tendrá como punto clave el Monte Učka, principal prueba para los favoritos de la clasificación general. La subida puede reducir considerablemente el grupo principal antes de un descenso y aproximación hacia Rijeka en los que la táctica también será determinante.

Etapa 5: Karlovac – Sveta Nedelja

Sábado 26 de septiembre | 164.5 km

Una jornada de media montaña con cerca de 2,345 metros de desnivel acumulado. Las numerosas subidas cortas de la segunda mitad del recorrido pueden complicar el control de los equipos de los velocistas y favorecer escapadas o ataques en los últimos kilómetros.

Etapa 6: Samobor – Zagreb

Domingo 27 de septiembre | 159.5 km

La CRO Race terminará en Zagreb con la jornada más favorable para una llegada masiva. Con apenas 635 metros de desnivel, el recorrido concluirá con circuitos urbanos alrededor de la capital y la zona del Lago Jarun. Además de la victoria de etapa, las bonificaciones podrían mantener abierta alguna batalla secundaria hasta los kilómetros finales.

Horarios y dónde ver la CRO Race 2026 en vivo

La CRO Race 2026 podrá verse en vivo por Claro Sports Premium en YouTube, del martes 22 al domingo 27 de septiembre para 17 países de Latinoamérica: México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Etapa 1 | Martes 22 de septiembre

México y Centroamérica: 06:00 a 08:00 horas

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 07:00 a 09:00 horas

Venezuela, Bolivia y República Dominicana: 08:00 a 10:00 horas

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 09:00 a 11:00 horas

Etapa 2 | Miércoles 23 de septiembre

México y Centroamérica: 06:00 a 08:00 horas

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 07:00 a 09:00 horas

Venezuela, Bolivia y República Dominicana: 08:00 a 10:00 horas

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 09:00 a 11:00 horas

Etapa 3 | Jueves 24 de septiembre

México y Centroamérica: 06:00 a 08:00 horas

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 07:00 a 09:00 horas

Venezuela, Bolivia y República Dominicana: 08:00 a 10:00 horas

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 09:00 a 11:00 horas

Etapa 4 | Viernes 25 de septiembre

México y Centroamérica: 06:00 a 08:00 horas

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 07:00 a 09:00 horas

Venezuela, Bolivia y República Dominicana: 08:00 a 10:00 horas

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 09:00 a 11:00 horas

Etapa 5 | Sábado 26 de septiembre

México y Centroamérica: 05:00 a 07:00 horas

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 06:00 a 08:00 horas

Venezuela, Bolivia y República Dominicana: 07:00 a 09:00 horas

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 08:00 a 10:00 horas

Etapa 6 | Domingo 27 de septiembre

México y Centroamérica: 05:00 a 07:00 horas

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 06:00 a 08:00 horas

Venezuela, Bolivia y República Dominicana: 07:00 a 09:00 horas

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 08:00 a 10:00 horas

La membresía de Claro Sports Premium en YouTube tiene un costo de 59 pesos mexicanos al mes. La suscripción permite acceder a todas las transmisiones disponibles sin anuncios, además del canal lineal de Claro Sports. Los aficionados podrán disfrutar de la actividad del ciclismo internacional, incluida la CRO Race 2026, además de otros contenidos y eventos deportivos disponibles, sin interrupciones, dentro de la oferta de Claro Sports Premium.

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