Desafío contrarreloj para Colombia: Walter Vargas y Brandon Rivera batallaron ante los mejores especialistas en el Mundial de ciclismo

El Mundial de Ciclismo 2026 inició en Montreal con Evenepoel como tetracampeón y Marlen Reusser liderando la prueba femenina.

Walter Vargas y Brandon Rivera | Foto: Federación Colombiana de Ciclismo

Comenzaron las emociones del Mundial de Ciclismo 2026 este domingo 20 de septiembre con las pruebas contrarreloj de los varones y damas élite, categorías en las que Colombia tuvo representación. Dos ciclistas desafiaron al reloj en los hombres, mientras que en las mujeres una sola.

En Montreal, Canadá, se va a desarrollar toda esta competencia hasta el próximo 27 de ese mismo mes. Brandon Rivera y Walter Vargas fueron quienes representaron al país en un trazado que fue plano de 39.2 kilómetros de distancia, solo con un leve repecho sobre el final de 0.4 km al 6.1 % de inclinación.

Remco Evenepoel fue quien hizo el mejor tiempo y sigue siendo el rey de esta prueba, pues son cuatro títulos que lleva de manera consecutiva. Filippo Ganna y Paul Seixas completaron el podio de este año, a 57 segundos y 1 minuto y 13 segundos de la marca del Belga que fue de 44’53”.

Por parte de los nuestros, Vargas fue quien quedó mejor posicionado al parar el reloj con 3’48” de diferencia de Remco. El pedalista del Team Medellín ocupó la casilla 37. Por otra parte, Rivera ocupó el puesto 45 a 5’45” del ganador. Recordemos que el campeón nacional de esta modalidad es el zipaquireño.

La prueba de damas

Las ciclistas hicieron el mismo recorrido de los varones, con la cantidad de kilómetros y el repecho sobre el cierre del perfil. La suiza Marlen Reusser se quedó con el primer lugar al registrar un tiempo de 50 minutos y 24 segundos. Tras ella completaron el podio Zoe Bäckstedt y Franziska Koch.

En cuanto a Colombia, Diana Carolina Peñuela fue la representante ‘Cafetera’ y culminó en el puesto 30 a 5’56” de Reusser. De esa manera se llevaron a cabo ambas pruebas, en las cuales el equipo nacional se enfrentó a las grandes potencias del mundo.

Este lunes 21 de septiembre sigue la actividad en el Mundial de Ciclismo con las contrarreloj de las categorías sub 23 masculina y femenina. Angie Londoño y Natalia Garzón son las corredoras que desafiarán el reloj y, en los varones, Juan Diego Quintero y Robert Andrés Plazas son los que tendrán acción.

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