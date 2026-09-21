Juan Felipe Rodríguez, la nueva esperanza del ciclismo colombiano: “Espero ser parte de ese relevo generacional”

El joven corredor colombiano debutó en su primera grande, superando todas las expectativas y con ganas de seguir dejando al país en lo más alto del pelotón mundial.

Juan Felipe Rodríguez habla para Claro Sports | Reuters.

El ciclista colombiano de 22 años habló en exclusiva con Claro Sports después de completar su primera Vuelta a España, donde terminó entre los mejores jóvenes y dentro del top 20 de la clasificación general. Su historia, el salto al WorldTour, Richard Carapaz, el futuro del ciclismo colombiano y sus objetivos para 2027.

Apenas tiene 22 años, pero Juan Felipe Rodríguez Contreras ya comenzó a escribir su nombre entre los corredores llamados a protagonizar la nueva etapa del ciclismo colombiano. Nacido en Tenjo, Cundinamarca, el corredor del EF dio en 2026 el salto al WorldTour y prácticamente de inmediato recibió uno de los retos más importantes de su todavía corta carrera: disputar su primera gran vuelta.

Su estreno llegó en la Vuelta a España 2026, donde no solo completó las tres semanas de competencia, sino que consiguió mantenerse entre los mejores jóvenes y dentro del top 20 de la clasificación general, además de rozar una victoria de etapa con un quinto puesto.

Rodríguez habló en exclusiva con Claro Sports sobre una carrera que todavía está descubriendo, pero que avanza a una velocidad que incluso lo ha sorprendido. Desde aquella bicicleta que utilizaba simplemente para desplazarse hasta el colegio hasta compartir equipo con Richard Carapaz y enfrentarse a algunos de los mejores ciclistas del mundo.

De ir al colegio en bicicleta a convertirse en corredor WorldTour

La relación de Juan Felipe Rodríguez con la bicicleta comenzó mucho antes de imaginar que algún día sería profesional. No nació como un sueño deportivo, sino como una herramienta cotidiana.

“Mi historia con el ciclismo fue de toda la vida. Siempre estuve ligado al tema de la bici, no en cuanto al deporte, sino como medio de transporte. Era mi medio de transporte para ir a comprar cosas, para ir al colegio; para el entorno en sí era mi medio de transporte más fácil”, recordó.

Como muchos niños colombianos, su primera aproximación seria al deporte llegó a través del fútbol

“Realmente nunca fue algo de decir: ‘Uy, me lo voy a tomar como deporte desde niño’. Creo que casi como cualquier niño empecé en el fútbol, en otros deportes. Pero con el tiempo esos deportes no me llamaban tanto la atención, no sentía que tuviera el feeling con ellos.”

El ciclismo apareció poco a poco

“De un momento a otro empecé a ver ciclismo. Fue un deporte que de la nada me empezó a llamar la atención y, como era mi medio de transporte, lo veía más a menudo, así que también fue más fácil. En un principio igual fue como un pasatiempo, nada realmente con la idea de hacerlo profesionalmente.”

La escuela de ciclismo de su municipio terminó cambiándolo todo.

“Empecé en la escuela de mi municipio, entrenaba un par de días por semana, tres días por semana, y ya después fue cuando se dieron oportunidades para entrar en un equipo pequeño en Colombia con el que estuve tres años. De ahí dije: ‘Bueno, me lo voy a tomar en serio’. Empecé a tomarlo de manera más profesional, con el pasar de los años se han ido viendo los resultados y hoy estoy aquí en Europa, muy contento por todo lo que ha venido pasando.”

El inesperado salto al WorldTour de Juan Felipe Rodríguez

Rodríguez sabía que llegar al máximo nivel era el objetivo, aunque inicialmente esperaba hacerlo más adelante. La llamada del EF adelantó sus planes.

“Realmente en ese momento fue para mí una sorpresa. Ya con el equipo teníamos una idea y sabíamos que el próximo año la meta era dar ese paso. Pero cuando me lo dijeron para este año fue una sorpresa que me puso muy, muy feliz.”

La noticia llegó aproximadamente un mes y medio antes de hacerse efectiva, debido a los procedimientos administrativos necesarios ante la UCI.

“Desde ese día quedé muy feliz y son pequeñas cosas que a uno lo motivan aún más para hacer las cosas mucho mejor.”

Pero habría otra sorpresa: la posibilidad de disputar prácticamente de inmediato una de las tres grandes vueltas.

“Me dijeron que había la posibilidad, pero obviamente todavía quedaba mucho tiempo y todo depende de los objetivos del equipo, de cómo venían los corredores y de lo que tenía en mente el director. Yo ya tenía una idea de que podía pasar y nos enfocamos con mi entrenador a trabajar como si fuera un hecho.”

La confirmación definitiva llegó apenas unas semanas antes.

“Aproximadamente 15 días antes de la Vuelta, el director principal me llamó y me dijo que ya estaba confirmado para la carrera, me explicó el objetivo principal del equipo y nos citó en España para los 21 días de competencia.”

Una Vuelta a España que superó sus propias expectativas

Para Rodríguez no hubo un momento específico en el que dejara de sentirse debutante. Incluso mientras los resultados comenzaban a colocarlo entre los jóvenes más destacados de la carrera, mantuvo la mentalidad de aprendizaje.

“Los primeros días y en general fue algo muy diferente para mí. Ya había corrido carreras con el equipo WorldTour, pero no de este nivel. Cada día era un aprendizaje nuevo, observando cosas en las que el día anterior no me fijaba.”

“Para mí los 21 días fueron para decir: ‘Soy nuevo aquí y quiero aprender al máximo’, además de ver cómo se comportaba mi cuerpo día a día. Uno se va sintiendo parte del pelotón, pero no deja de ser un aprendizaje constante.”

Su rendimiento terminó superando incluso las expectativas con las que llegó a España.

“Sabía que iba muy bien preparado tras una base muy importante en Colombia y trabajando como si fuera una realidad que iba a correr la Vuelta. Sin embargo, dependía de muchos factores como la adaptación al pelotón y la respuesta de mi cuerpo día a día, ya que solo había corrido una Vuelta a Colombia que dura 10 días y esto era el doble.”

La incógnita estaba, sobre todo, en descubrir cómo respondería su cuerpo después de dos semanas de competencia.

“Fue una sorpresa poder estar tan bien las tres semanas. Mi objetivo principal siempre fue ayudar a Richard Carapaz hasta donde más pudiera, pero no llevaba en mente estar de esa manera porque cada día iba a ser una incógnita.”

“Si no se está bien de la cabeza, la carrera se hace muy larga”

Las tres semanas también le permitieron descubrir que una gran vuelta no se disputa únicamente con las piernas.

“En la primera semana uno va un poco mejor por la ilusión y porque el cuerpo llega muy bien anímica, mental y físicamente. Con el transcurso de los días y la exigencia se siente el desgaste.”

Rodríguez encontró días buenos y otros en los que el organismo comenzaba a mostrar los efectos de la acumulación de kilómetros.

“Había días o momentos de la etapa donde iba mejor y otros no tanto, por lo que la segunda y tercera semana fueron una incógnita.”

Y ahí apareció una de sus principales conclusiones de su primera grande. “En las semanas finales es clave recuperar bien y estar muy fuerte mentalmente, porque si no se está bien de la cabeza, la carrera se hace muy larga.”

¿Clasificaciones generales o victorias de etapa?

Uno de los grandes interrogantes alrededor del colombiano será descubrir qué tipo de corredor puede convertirse en los próximos años.

Su actuación en España mostró señales en ambas direcciones. Fue capaz de mantenerse bien colocado en la clasificación general, pero también estuvo cerca de luchar por una victoria.

“Al ser un objetivo diferente en esta carrera, aún no sé cómo pueda responder mi cuerpo a las exigencias de pelear una general.” La etapa 7 fue especialmente reveladora.

“En la etapa 7, donde quedé quinto, vi que podía pelear alguna etapa, pero mi meta principal era ayudar a Richard.”

Por ahora no quiere saltarse procesos: “Quiero ir en progresión, ver cómo sigue respondiendo mi cuerpo en las próximas carreras y así sabré si estoy para pelear generales o buscar etapas.”

Juan Felipe Rodríguez quiere regresar a la Vuelta a España

Cuando Claro Sports le planteó qué gran vuelta elegiría para disputar en 2027 si pudiera decidir libremente entre Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España, Rodríguez no dudó demasiado.

“Me gustaría volver a la Vuelta. Fue una carrera muy dura y exigente por el clima, pero muy bonita. El Giro y el Tour me llaman la atención, pero me gustaría regresar a la Vuelta.”

Su respuesta deja clara una de sus primeras aspiraciones para la próxima temporada: regresar al escenario en el que confirmó que puede competir durante tres semanas al máximo nivel.

“Espero ser parte de ese relevo generacional”

Colombia atraviesa un momento de transición. La generación de Nairo Quintana marcó una época y Egan Bernal consiguió llevar al país hasta lo más alto del Tour de Francia. Ahora comienza la búsqueda de los corredores que asumirán el siguiente capítulo. Rodríguez entiende las expectativas, pero pide tiempo.

“El cambio generacional en Colombia ha ido paso a paso. La gente quisiera que al retirarse alguien como Nairo saliera de inmediato otro a pelear al mismo nivel, pero todo depende de un proceso.”

El colombiano también destaca una evolución importante en el apoyo al talento joven. “En los últimos años el apoyo de las empresas privadas ha aumentado y con ello los nuevos talentos. En Colombia hay muy buenos jóvenes ciclistas, tanto en lo deportivo como en lo personal.”

Y ante la posibilidad de convertirse en uno de los nombres llamados a asumir esa responsabilidad, mantiene los pies sobre la tierra.

“Hay que llevar los procesos con tiempo, sin llenarse de presión, y espero con trabajo ser parte de ese relevo generacional para darle alegrías al país.”

Richard Carapaz, un maestro en su primera gran vuelta

Su debut también tuvo un ingrediente especial: compartir equipo durante tres semanas con Richard Carapaz, campeón olímpico y ganador del Giro de Italia. “Pude hablar bastante con él durante toda la Vuelta y fue un apoyo muy importante. Me enseñó y aconsejó mucho a lo largo del mes de carrera.”

Juan Felipe Rodríguez con el EF | Reuters.

Pero Rodríguez destacó especialmente una cualidad del ecuatoriano que va más allá de los resultados. “Aparte de ser un talento excepcional, es una gran persona que nunca ha perdido la humildad a pesar de su gran nivel. Tenerlo guiándome en mi primera gran vuelta fue algo espectacular.”

La experiencia tuvo todavía más significado al compartir pelotón con corredores a los que hasta hace muy poco tiempo observaba desde su casa. “Correr con todos es un sueño hecho realidad, ya que hace menos de un año los veía por televisión. Compartir 21 días con corredores como Santiago Buitrago o Harold Tejada, y estar al lado de ciclistas que uno admiraba, es algo increíble.”

¿Quiénes son los favoritos de Juan Felipe Rodríguez para el Mundial?

Rodríguez también habló sobre las posibilidades colombianas en el próximo Mundial de Ciclismo. “Espero que a Colombia le vaya muy bien porque tiene grandes representantes como Harold y Santiago, que llegan en un gran momento.”

La ausencia de Tadej Pogacar, considera, puede provocar una carrera mucho más abierta. “En cuanto a favoritos, al no estar Tadej Pogacar se abre mucho el abanico de posibilidades. Hay corredores excepcionales como Isaac del Toro, Paul Seixas, Remco Evenepoel o Tom Pidcock, así que va a ser un bonito espectáculo.”

¿Dónde se ve Juan Felipe Rodríguez dentro de cinco años?

A sus 22 años, todavía es pronto para conocer cuál será el techo de Juan Felipe Rodríguez. Él tampoco parece interesado en apresurar la respuesta.

“Quisiera seguir con esta progresión. Estoy muy contento en el equipo EF y motivado para darle alegrías por la confianza que me dieron.” Las victorias forman parte de sus objetivos, aunque su definición del éxito no depende únicamente de los resultados.

“Me gustaría conseguir mejores resultados y victorias, pero con solo seguir en este camino y viviendo de lo que amo hacer, ya estaría orgulloso.”

Desde aquella bicicleta utilizada para llegar al colegio en Tenjo hasta completar 21 días frente a algunos de los mejores corredores del planeta, el camino ha avanzado mucho más rápido de lo que imaginaba.

Ahora llega una etapa diferente: dejar de ser únicamente una de las promesas del ciclismo colombiano y descubrir hasta dónde puede llevarlo el talento que mostró en su primera temporada en la élite.

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