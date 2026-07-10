Triste noticia para el ciclismo colombiano: fallece Rafael Antonio Niño

Rafael Antonio Niño, uno de los corredores más importantes del ciclismo colombiano, falleció en las últimas horas.

Rafael Antonio Niño | Cortesía Federación Colombiana de Ciclismo

Una de las leyendas del ciclismo colombiano partió de este mundo. Este jueves 9 de julio se notificó el fallecimiento de Rafael Antonio Niño Munévar, una de las glorias a nivel deportivo del país. Tras su partida deja un legado que vale la pena recordar en honor a su memoria.

Oriundo de Boyacá, del municipio de Cucaita, Rafael fue uno de los referentes deportivos del país, sobre todo por su influencia en las carreteras del territorio nacional. ‘El Niño de Cucaita’, como le decían de manera cariñosa, al día de hoy sigue siendo el más veces campeón de la Vuelta a Colombia con seis títulos.

Con solo 20 años logró su primera consagración en 1970. Antes de ello se impuso con autoridad en la Vuelta de la Juventud, la ronda de pedalistas juveniles más importante del país y que da a conocer a las próximas promesas. Así fue que comenzó su dominio en el lote nacional.

Influencia en Europa

En 1974 dio el salto a las grandes ligas al firmar con el equipo Jolly Ceramica, una escuadra de origen italiano. Allí cumplió una función de gregario y corrió el Giro de Italia en ese mismo año. Tiempo después finalizó su contrato antes de tiempo para volver al país. Otro de los logros locales que tiene es que ganó el Clásico RCN en cinco ocasiones.

Además de eso, cuando se retiró del ciclismo profesional, dirigió al equipo Café de Colombia, uno de los más importantes en la historia de dicho deporte. Bajo su mando como director deportivo Lucho Herrera consiguió el campeonato en la Vuelta a España de 1987. Sin duda fue un guía de lujo para el ‘Jardinerito’.

Ahora el mundo del ciclismo colombiano le da la despedida a Rafael Antonio Niño, quien deja un legado memorable tanto como ciclista activo como en otros roles relacionados con la disciplina. Las causas de su muerte todavía no se confirman, pero al parecer se dieron por complicaciones pulmonares.

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