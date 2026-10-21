Una empresa colombiana apuesta por la tecnología para mejorar la experiencia de los ciclistas

El auge del ciclismo ha impulsado la búsqueda de accesorios que mejoren la comodidad y la experiencia durante cada recorrido. En este contexto, las medias cobran relevancia por su aporte al ajuste, la transpirabilidad y el soporte del pie.

Tecnología para mejorar y ayudar al ciclista.

Ante el auge del bienestar y la práctica de deportes como el ciclismo y el running, y con eventos como el Gran Fondo Nairo Quintana y el Giro de Rigo en la agenda de los aficionados al pedaleo, la comodidad se convierte en un factor clave durante la actividad física. Aspectos como la transpirabilidad, el ajuste y el soporte del pie pueden marcar la diferencia durante los recorridos. En respuesta a estas necesidades, la empresa colombiana MediVaric presentó una media diseñada para ciclismo de ruta, pista y otras actividades físicas, que incorpora tecnologías orientadas a brindar frescura, soporte y compresión localizada.

La prenda integra tres características principales: compresión en el tobillo de entre 18 y 23 mmHg, tejido frío con tecnología SENSIL® Breeze e hilado con nanopartículas de cobre en la puntera y la plantilla. Según la compañía, esta combinación busca contribuir a la comodidad durante la actividad física y responder a las necesidades de los deportistas.

“MediVaric se consolida como una pyme colombiana que trabaja con ingeniería y tecnología textil de alta calidad al servicio del deporte. Con nuestra media de ciclismo y uso deportivo contribuimos al rendimiento de deportistas profesionales y amateur, con compresión localizada en tobillo 18-23 mmHg; tejido frío que reduce la temperatura es de hasta 1ºC, y con nuestro Hilado con nanopartículas de Cobre en puntera y plantilla”, afirmó Jairo Cubillos Muñoz, fundador de MediVaric.

La media cuenta con compresión localizada en el tobillo, una característica que, de acuerdo con MediVaric, favorece el retorno venoso durante la actividad física y ayuda a evitar la hinchazón de los pies. También incorpora una banda de soporte para el pie, pensada para brindar comodidad durante el uso deportivo.

“Esta media tiene ventajas muy diferentes frente al mercado, con la compresión localizada en tobillo se percibe una menor fatiga, la frescura de la prenda y el ajuste de la banda del pie, creo que será una prenda apetecida para ciclismo de ruta y de pista, así como de otros deportes”, señaló Laura Lozano, ciclista profesional, coach y periodista de ESPN.

Otro de los atributos es la tecnología SENSIL® Breeze, que, según la información técnica de la compañía, permite reducir la temperatura hasta 1 °C. Este tejido está pensado para proporcionar una sensación de frescura durante la sudoración y en condiciones de clima cálido.

La prenda también incorpora tejido enmallado en diferentes zonas para favorecer la transpirabilidad y ayudar a mantener la comodidad durante el ejercicio. Sus características incluyen protección UV asociada al tejido.

“Llevamos trabajando más de un año en esta media, testeada por deportistas profesionales y amateur, con el fin de privilegiar la comodidad y necesidades del ciclismo, que son aplicables a otros deportes. Otorga frescura al pie, es liviana, cómoda, con banda para brindar soporte a la fascitis plantar, y con tejido enmallado en varias partes para mayor transpirabilidad. Además, el diferencial de una compresión, medida técnicamente que al ser decreciente contribuye junto a los demás atributos al rendimiento deportivo”, explicó Nubia Cardozo, directora de Calidad y Desarrollos de MediVaric.

En la puntera y la plantilla, la media incorpora hilado con nanopartículas de cobre, al que la empresa atribuye propiedades antimicóticas y antibacterianas, además de contribuir a mitigar los olores asociados a la sudoración. Al elegir este tipo de prendas, también es importante conocer sus especificaciones técnicas y las condiciones que respaldan su funcionalidad y seguridad.

Además de conocer las características técnicas de estas prendas, es importante saber cómo elegirlas según las necesidades de cada recorrido. Por eso, Catalina Rey, fisioterapeuta y ejecutiva de MediVaric, comparte cinco consejos para mejorar la comodidad al montar bicicleta, teniendo en cuenta factores como la transpirabilidad, el ajuste, la ventilación y el soporte del pie.

1. Elige medias que ayuden a controlar la humedad

Durante los recorridos en bicicleta, los pies pueden acumular sudor y humedad. Utilizar medias con materiales transpirables ayuda a mantener los pies más secos y cómodos durante el trayecto.

2. Busca un ajuste que reduzca las molestias

Las medias diseñadas para ciclismo deben adaptarse bien al pie, sin generar pliegues ni ejercer presión excesiva. Esto contribuye a disminuir las molestias causadas por el roce durante recorridos prolongados.

3. Prioriza materiales que favorezcan la ventilación

Una buena circulación del aire ayuda a controlar la acumulación de calor dentro del calzado, especialmente en jornadas de entrenamiento o recorridos bajo altas temperaturas.

4. Escoge medias con refuerzos en zonas estratégicas

Los refuerzos en áreas como el talón y la punta pueden aportar mayor comodidad y resistencia al desgaste, dos características importantes para quienes montan bicicleta con frecuencia.

5. Elige medias según el tipo de recorrido

No todos los trayectos tienen las mismas exigencias. Para recorridos largos, entrenamientos intensos o desplazamientos urbanos, conviene buscar medias que combinen ajuste, transpirabilidad y comodidad de acuerdo con las necesidades de cada ciclista.

“Cuando una marca hable de compresión es fundamental saber qué gradiente de presión tiene (milímetros de mercurio, mmHg), qué certificaciones les avala para garantizar la funcionalidad, seguridad y desempeño, y que compren una prenda de alta calidad”, indicó Catalina Rey, fisioterapeuta y ejecutiva de la empresa.

Una apuesta en un mercado en crecimiento

El lanzamiento se da en un mercado global de ropa para ciclismo que mueve US$6.000 millones y que, según Grand View Research, proyecta un crecimiento del 8,5 % hasta 2030.

La nueva media complementa el portafolio deportivo de MediVaric, empresa colombiana dedicada al diseño, producción y comercialización de dispositivos médicos de grado I. Según la compañía, sus productos se fabrican bajo estándares de ICONTEC, cumplen las normas ISO 9001 e ISO 13485 y cuentan con registro sanitario del INVIMA. Asimismo, reporta el aval de la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología (Asovascular).

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