¿Brujería? Comunicaciones y otro Apertura para el olvido: el milagro que necesita para clasificarse a los playoffs

Aún está en carrera, pero…

Comunicaciones lo pasa mal. | @CremasOficial

Comunicaciones volvió a perder y su presente empieza a parecerse a uno de los capítulos más difíciles de su historia reciente. En el encuentro aplazado de la jornada 4 del Torneo Apertura 2026, el equipo de Roberto Montoya cayó como visitante frente a Malacateco y profundizó una crisis que lo mantiene en la parte baja de la clasificación. Las jornadas pasan y la recuperación sigue sin llegar para un conjunto cada vez más necesitado de respuestas.

La derrota ante los toros fue la tercera consecutiva de los cremas, que no consiguen frenar su caída. Cada nuevo tropiezo reduce el margen de reacción y aumenta la presión sobre un plantel al que le está costando encontrar continuidad. En lugar de acercarse a los puestos de clasificación, Comunicaciones sigue acumulando resultados que comprometen sus posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.

Los números reflejan la dimensión del problema: ocupa el undécimo lugar con 14 puntos en 15 partidos, producto de cuatro victorias, dos empates y nueve derrotas. Solamente Suchitepéquez aparece por debajo en la tabla. Haber perdido nueve de sus quince presentaciones explica buena parte de un recorrido en el que los triunfos han sido insuficientes para construir una recuperación sostenida.

Ese panorama trae inevitablemente el recuerdo del Apertura 2025, cuando Comunicaciones terminó último y firmó la peor campaña de su historia en torneos cortos. Aquella actuación también lo dejó comprometido en la lucha por la permanencia y se convirtió en una referencia dolorosa para sus aficionados. Un año después, volver a encontrarse cerca del fondo alimenta el temor de repetir una experiencia que el club necesitaba dejar atrás.

La preocupación, además, va más allá de los puntos. Al equipo de Montoya le cuesta mostrar una identidad de juego reconocible y sostener un funcionamiento que respalde la recuperación. Sin una propuesta que se traduzca en respuestas consistentes dentro de la cancha, cada partido se vuelve una nueva prueba. Los resultados adversos agravan esa dificultad y hacen más complejo recuperar la confianza.

El calendario tampoco ofrece una oportunidad sencilla para reaccionar. El próximo adversario será Antigua, uno de los equipos más destacados de los últimos años, en un cruce exigente para un Comunicaciones golpeado. Los cremas necesitarán elevar su rendimiento para competir y evitar que la seguidilla de derrotas siga creciendo en un momento decisivo del campeonato.

Desde lo matemático, todavía existe margen para pelear por la clasificación. Quedan 21 puntos en disputa y Comunicaciones está a siete de los puestos que permiten avanzar, una distancia que aún puede recortar. Sin embargo, para transformar esa posibilidad en una aspiración concreta, necesita cambiar de inmediato una dinámica que hasta ahora le ha impedido sumar con regularidad.

El principal desafío será ofrecer señales que devuelvan la confianza a sus aficionados. La posición en la tabla, las tres derrotas consecutivas y el recuerdo del torneo anterior explican el desánimo que rodea al equipo. Comunicaciones todavía tiene puntos por disputar, pero necesita una reacción futbolística y de resultados para que la recta final no termine pareciéndose todavía más a aquel Apertura 2025.

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