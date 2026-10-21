Los futbolistas mejor pagados de 2026: Cristiano Ronaldo amplía su ventaja sobre Messi

El portugués encabeza el ranking con 300 millones de dólares, mientras tres jugadores del Real Madrid aparecen entre los diez mejor pagados del mundo

Cristiano, Messi y Mbappé | Reuters y Sam Navarro-Imagn Images

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi mantienen su dominio económico en el fútbol mundial, pese al crecimiento de una nueva generación de estrellas encabezada por Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lamine Yamal. De acuerdo con el ranking de los futbolistas mejor pagados de 2026, elaborado por Forbes, el portugués lidera la clasificación con ingresos estimados de 300 millones de dólares, más del doble de los 145 millones que percibe el argentino. Ambos ocupan los dos primeros lugares por cuarta temporada consecutiva y lo han conseguido en 12 de los últimos 13 años.

Los diez jugadores incluidos en el listado acumulan ingresos estimados de 942 millones de dólares para la temporada 2026-27, una cantidad ligeramente inferior a los 945 millones registrados el año anterior. La clasificación también refleja una mayor presencia de futbolistas de LaLiga española, con tres representantes del Real Madrid y uno del Barcelona. Mientras tanto, la Premier League únicamente cuenta con un jugador entre los diez primeros, una situación que evidencia cómo se distribuyen actualmente los principales contratos del fútbol internacional.

1. Cristiano Ronaldo: 300 millones de dólares

Cristiano Ronaldo conserva el primer puesto gracias a los ingresos que recibe del Al Nassr y sus actividades comerciales. El medio mencionado calcula que el delantero portugués percibirá 250 millones de dólares por su actividad deportiva y otros 50 millones mediante patrocinios y negocios. Además, durante 2026 se convirtió en el primer deportista en activo en superar los 2,000 millones de dólares en ingresos brutos acumulados a lo largo de su carrera. Su patrimonio incluye inversiones en distintas empresas y una marca personal que abarca ropa, productos de belleza y hoteles.

Cristiano Ronaldo con el Al Nassr | Reuters

2. Lionel Messi: 145 millones de dólares

Por su parte, Lionel Messi ocupa la segunda posición con ingresos de 145 millones de dólares, distribuidos en 70 millones relacionados con su actividad en el Inter Miami y 75 millones procedentes de acuerdos comerciales y otros negocios. El argentino de 39 años es el único futbolista de la clasificación que obtiene más dinero fuera de la cancha que dentro de ella. Su presencia en Estados Unidos ha impulsado sus oportunidades comerciales, mientras que su contrato con el conjunto de Florida se extiende hasta 2028 e incluye la posibilidad de adquirir una participación en el club después de su retiro.

3. Kylian Mbappé: 100 millones de dólares

Kylian Mbappé completa el podio con una estimación de 100 millones de dólares anuales, de los cuales 70 millones corresponden a sus ingresos deportivos y 30 millones a actividades comerciales. El delantero del Real Madrid, de 27 años, también ha realizado movimientos importantes fuera del terreno de juego. En septiembre de 2026 terminó su relación con Nike para firmar un nuevo acuerdo con la empresa suiza On, operación que incluye una participación accionaria cuyo valor no está incorporado en las estimaciones.

4. Erling Haaland: 85 millones de dólares

El delantero noruego Erling Haaland se encuentra en el cuarto lugar con 85 millones de dólares, repartidos entre 60 millones por su contrato deportivo y 25 millones por patrocinios. A sus 26 años, el atacante del Manchester City es el único representante de la Premier League dentro del Top 10. Su vínculo con el club inglés se extiende hasta 2034, mientras que sus acuerdos comerciales incluyen marcas como Nike, Revolut y Walovi.

Haaland en el Manchester City | REUTERS/Phil Noble

5. Vinícius Júnior: 76 millones de dólares

Vinícius Júnior aparece en la quinta posición con ingresos estimados de 76 millones de dólares. El futbolista brasileño del Real Madrid obtiene 48 millones por sus compromisos deportivos y otros 28 millones mediante patrocinios. Su proyección comercial ha crecido en los últimos años y actualmente mantiene acuerdos con alrededor de 15 empresas, entre ellas Fanatics, Hugo Boss y Vivo. Además, en agosto de 2026 firmó una renovación contractual que lo vincula con el conjunto español hasta 2032.

6. Lamine Yamal: 55 millones de dólares

Con apenas 19 años, Lamine Yamal se coloca como el futbolista más joven de la clasificación y alcanza ingresos estimados de 55 millones de dólares, frente a los 43 millones del año anterior. El jugador del Barcelona percibe aproximadamente 35 millones por su actividad deportiva y 20 millones por acuerdos comerciales. Su crecimiento económico también responde a nuevos patrocinios con American Eagle, Coca-Cola y McDonald’s, marcas que se han incorporado a su cartera de acuerdos tras sus actuaciones con el equipo blaugrana y la selección española.

7. Sadio Mané: 54 millones de dólares

Sadio Mané ocupa el séptimo puesto con 54 millones de dólares, de los cuales 50 millones provienen de sus ingresos deportivos y cuatro millones de contratos comerciales. El delantero senegalés, de 34 años, comparte equipo con Cristiano Ronaldo en el Al Nassr y atraviesa el último año de su actual contrato. A diferencia de otros integrantes de la lista, buena parte de sus ganancias depende directamente de su vinculación con el club saudí, mientras que New Balance se mantiene entre sus principales patrocinadores.

8. Jude Bellingham: 45 millones de dólares

El inglés Jude Bellingham es el tercer futbolista del Real Madrid dentro del ranking, con ingresos estimados de 45 millones de dólares. De esa cantidad, 29 millones corresponden a su actividad deportiva y 16 millones a patrocinios y negocios. El mediocampista de 23 años tiene contrato con el club español hasta 2029 y mantiene relaciones comerciales con Adidas, Louis Vuitton y Skims. La presencia de Bellingham, Mbappé y Vinícius significa que los tres jugadores merengues acumulan 221 millones de dólares en ingresos estimados.

Bellingham en el Real Madrid | Reuters

9. Harry Kane: 42 millones de dólares

Harry Kane regresa a la lista de los diez futbolistas mejor pagados después de tres años de ausencia. El delantero del Bayern Munich, de 33 años, registra ingresos estimados de 42 millones de dólares, con 29 millones provenientes de su contrato deportivo y 13 millones de actividades comerciales. El capitán de Inglaterra se incorporó al conjunto alemán en 2023 y mantiene acuerdos publicitarios con empresas como Skechers, Crayola, Google Gemini y Oura Ring.

10. Mohamed Salah: 40 millones de dólares

Mohamed Salah cierra la clasificación con ingresos calculados en 40 millones de dólares, divididos en partes iguales entre su actividad deportiva y sus negocios fuera de las canchas. El futbolista egipcio, de 34 años, dejó al Liverpool durante el verano de 2026 para incorporarse al Trabzonspor de Turquía. Su nuevo contrato contempla una remuneración anual cercana a los 19 millones de dólares, además de regalías relacionadas con la venta de productos que utilicen su imagen. Adidas, Pepsi y Vodafone continúan entre sus principales socios comerciales.

¿Cómo calcula Forbes los ingresos de los futbolistas? Las cantidades publicadas no representan exclusivamente los salarios que reciben de sus clubes. La revista considera los sueldos, bonificaciones y determinados acuerdos de derechos de imagen, además de los ingresos procedentes de patrocinios, licencias, apariciones públicas y negocios personales. Las estimaciones corresponden a la temporada 2026-27, con excepción de Messi, cuyos ingresos deportivos se calculan para el año calendario 2026. Todas las cifras están expresadas en dólares y son anteriores al pago de impuestos y comisiones de representantes. Para elaborar el ranking, Forbes utiliza bases de datos públicas y consultas con especialistas de la industria, sin incluir comisiones por transferencias ni rendimientos ordinarios de inversiones, como intereses o dividendos.