El Como se da un festín y le propina una derrota histórica al Manchester United en la Champions League

Los Red Devils igualaron una de las peores derrotas de un campeón de Europa ante un club debutante en este tipo de competiciones

El Como golea al Manchester United | Reuters

El Como de Cesc Fábregas consiguió una victoria de 4-1 sobre el Manchester United en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League 2026-27. El conjunto italiano aprovechó las oportunidades que generó frente al arco rival y resolvió el encuentro con un doblete de Nico Paz, además de las anotaciones de Tasos Douvikas y Jacobo Ramón, en un partido que dejó al equipo inglés sin capacidad de respuesta y con una derrota histórica para un campeón europeo ante un debutante.

La derrota también significó un registro para el Manchester United, que se convirtió en el primer equipo inglés en recibir un gol durante los dos primeros minutos de dos partidos consecutivos en competiciones europeas.

El encuentro comenzó con una oportunidad de Diogo Dalot, quien intentó sorprender con un disparo dentro del área que terminó fuera de la portería. Sin embargo, la respuesta del Como llegó de inmediato. Al minuto 2, Lucas da Cunha asistió a Nico Paz, quien definió con la pierna izquierda y colocó el balón junto al poste para adelantar al conjunto italiano.

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El Manchester United intentó reaccionar mediante jugadas a balón parado, pero no consiguió aprovechar sus aproximaciones. Al minuto 17, Harry Maguire conectó un remate de cabeza tras un centro de Bryan Mbeumo que pasó cerca del arco defendido por Jean Butez. Un minuto después, Lucas da Cunha estuvo cerca de ampliar la ventaja con un disparo desde fuera del área.

Con el paso de los minutos, el equipo de Fábregas continuó encontrando espacios en territorio rival. Tasos Douvikas tuvo una oportunidad al 35′, aunque su remate fue detenido por Senne Lammens. Cuatro minutos después, el delantero volvió a aparecer dentro del área, pero envió su disparo por encima de la portería.

Antes del descanso, Martin Baturina también exigió al guardameta del Manchester United con un intento desde fuera del área. Por parte de los visitantes, Matheus Cunha buscó el empate al minuto 45, aunque su remate terminó por encima del travesaño. El primer tiempo concluyó con ventaja de 1-0 para el Como, que había conseguido mantener su portería sin recibir anotaciones.

Para el complemento, Carrick realizó dos modificaciones con los ingresos de Carlos Baleba y Amad Diallo en sustitución de Andrey Santos y Matheus Cunha. Sin embargo, los ajustes no evitaron que el conjunto italiano incrementara la diferencia.

Al minuto 49, Nico Paz filtró un pase para Tasos Douvikas, quien ingresó al área y definió con la pierna derecha para marcar el 2-0. La anotación llegó apenas cuatro minutos después de la reanudación y obligó al Manchester United a buscar una reacción con dos goles de desventaja.

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El Como mantuvo su presencia en campo contrario y al 57′ encontró el tercero. Nico Paz firmó su doblete con un disparo de zurda desde el sector derecho del área, enviando el balón por abajo, junto al poste izquierdo, para colocar el 3-0 en el marcador. El tanto hizo que Paz se convirtiera en el jugador argentino más joven en participar en tres goles en un partido de la Champions League, desde Leo Messi en el 2009, cuando lo hizo con 21 años.

El Manchester United trató de reducir la diferencia mediante disparos de Youri Tielemans, Bruno Fernandes y Amad Diallo. No obstante, Jean Butez intervino ante los intentos que llevaban dirección de portería, mientras que otras oportunidades terminaron fuera del arco.

Fábregas comenzó a modificar su alineación con los ingresos de Maxence Caqueret y Kaiki, sin que el funcionamiento ofensivo de su equipo se viera afectado. Al minuto 76 llegó la cuarta anotación, cuando Jacobo Ramón aprovechó un servicio de Kaiki y conectó un remate de cabeza desde el área para superar a Lammens. Durante los minutos restantes, el Manchester United buscó descontar con aproximaciones de Bryan Mbeumo, Amad Diallo y Diogo Dalot, teniendo su único tanto en los pies de Joshua Zirkzee, quien sacó un remate a portería que sentenció el partido.

La derrota también colocó al Manchester United en un registro histórico de las competiciones europeas. Con el 4-1 sufrido en el estadio Giuseppe Sinigaglia, el conjunto inglés igualó la diferencia de tres goles registrada en otras caídas de campeones de la Copa de Europa frente a clubes debutantes. Los antecedentes corresponden al Benfica, que perdió 3-0 ante el Derby County en los octavos de final de la Copa de Europa de 1972, y al Estrella Roja, que cayó por el mismo marcador frente al Sassuolo en la fase de clasificación de la Europa League de 2016.

El silbatazo final confirmó el triunfo de 4-1 del Como sobre el Manchester United, resultado con el que el equipo de Cesc Fábregas sumó tres puntos en la Champions League. Nico Paz terminó como protagonista del encuentro al participar directamente en tres anotaciones, con dos goles y una asistencia, mientras que el conjunto inglés acumuló su segunda derrota consecutiva en el torneo europeo.