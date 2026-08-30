Vuelta a España 2026, Etapa 10: recorrido, horario y dónde ver en vivo este 1 de septiembre

Descubra el horario de la etapa 10 de la Vuelta a España 2026 y cómo sintonizarla en directo por TV o streaming.

Dónde ver la etapa 10 de la Vuelta a España 2026

La Vuelta a España vuelve a la acción este martes 1 de septiembre, pues el día inmediatamente anterior es de descanso para todo el pelotón. Eso significa el comienzo de la segunda semana de competencia con una etapa que tendrá 184.7 kilómetros de distancia, tres puertos de montaña y un sprint, con un terreno que va a culminar por debajo de los 800 metros sobre el nivel del mar.

¿A qué hora empieza la Etapa 10 de la Vuelta a España 2026?

La décima fracción de la ronda española dará inicio sobre las 5:45 a.m. para Colombia y en México será una hora antes. El horario local es a partir de las 12:45 p.m. Por otra parte, la llegada estimada está pensada para las 10:30 a.m. en territorio ‘Cafetero’. Recuerde que por lo general la transmisión de televisión comienza entre las 7:45 a.m. a 8:00 a.m.

¿Cuál es la ruta y por dónde es el recorrido de la Etapa 10, hoy 1 de septiembre?

La etapa inicia en la localidad de Alcaraz y verá su fin en Elche de la Sierra luego de 184.7 kilómetros de recorrido. El perfil cuenta con tres puertos de montaña de tercera categoría y un sprint intermedio. Si el pelotón no es permisivo con la fuga, puede que haya disputa entre los sprinters en la meta.

¿Quién transmite en vivo la Vuelta a España 2026 y dónde mirar por TV y online el resultado?

Hay varias opciones para ver la ronda española, principalmente en Colombia. La señal abierta de Caracol y RCN son las más viables. Sin embargo, por ESPN también puede ver la carrera, esto hablando de televisión. Dicha cadena tiene en su programación la disponibilidad para México. Ahora bien, para ambos países Disney + es la alternativa online. Recuerde que en Claro Sports puede seguir el minuto a minuto más detallado de cada etapa.

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