Enric Mas calla críticas y triunfa en el Alto de Aitana: buena jornada de Tejada, Buitrago y Carapaz

El cierre de la primera semana de la Vuelta a España deja como vencedor a Enric Mas, además que sigue como líder.

Enric Mas, líder de la Vuelta a España 2026 | Josep LAGO / AFP

La etapa 9 de la Vuelta a España 2026 fue vibrante de inicio a fin, pues fue una batalla de ciclismo puro. Enric Mas fue el ganador de esta fracción, defendiendo a capa y espada el liderato. Oscar Onley ocupó la segunda posición, siendo el único que pudo seguir la rueda del hombre del Movistar y unos segundos atrás Primoz Roglic cerró el podio del día.

Había expectativa por saber cómo iban a afrontar los corredores esta jornada luego del retiro de Tadej Pogacar por la dura caída en la que se vio involucrado. De entrada una fuga logró conformarse, de la cual hizo parte el colombiano Santiago Buitrago junto a otros pedalistas. La batalla en esa escapada era constante, mientras que en el pelotón se tomaban de manera tranquila la situación, por le menos en los primeros kilómetros del día que unió caminos entre La Vila Joiosa/Villajoyosa y el Alto de Aitana. Costa Blanca.

Sin embargo, sobre todo después del paso por el Puerto de Benifallim, el Decathlon empezó a poner un ritmo demoledor en el grupo de favoritos y la diferencia empezó a bajar significativamente. En la punta Pavel Sivakov y Marcel Camprubí se lanzaron en dúo, dejando atrás a los otros hombres que hacían parte de esa escapada.

De a poco el equipo de Felix Gall empezó a descontar tiempo y daba la impresión que iban a conectar con los dos hombres que iban con cierta ventaja en cuanto a tiempo. De hecho fue así y ahí prácticamente empezó una nueva carrera con los hombres de general haciendo sus movimientos y algunos sobrevivientes, como Buitrago, buscando cumplir sus objetivos e ir por la etapa.

Cuando la meta se acercaba, Mas lanzó un ataque que solo pudo responder Onley. No obstante, de atrás salió Roglic y en una primera instancia se puso a rueda de los dos. Con lo que no contaba el esloveno era que el español volvió a atacar y en ese segundo intento desprendió al ciclista del Red Bull. De igual forma, Oscar le seguía el paso al del Movistar.

En el embalaje final, pues llegaron Mas y Onley parejos, el español le sacó la ventaja y se quedó con la victoria de la etapa 9 de la Vuelta a España, dando un mensaje de solidez. Así las cosas, Enric continúa con la camiseta roja y comenzará la segunda semana en la cima de la general.

Por otra parte, Buitrago deja sensaciones positivas y puede que se le dé el triunfo en alguna de las etapas de montaña que vienen. Harold Tejada defendió su octavo lugar y Richard Carapaz, otro de los latinos en carrera, escaló al quinto puesto, lo que le da chances de seguir en ascenso en busca de una mejor posición.

Clasificación etapa 9 Vuelta a España 2026

Posición Nombre- Equipo Tiempo 1. Enric Mas – (MOV) 5:10:40 2. Oscar Onley – (NCI) “ 3. Primoz Roglic – (RBH) 0:12 4. Felix Gall – (DCT) 0:18 5. Cristián Rodríguez – (XAT) 0:20 6. Mattias Skjelmose – (LTK) “ 7. Jarno Widar – (LOI) 0:25 8. Harold Tejada – (XAT) 0:33 9. Richard Carapaz – (EFE) 0:54 10. Santiago Buitrago – (TVB) 1:41

Clasificación general Vuelta a España 2026

Posición Nombre – Equipo Tiempo 1. Enric Mas (MOV) 28:34:03 2. Primoz Roglic (RBH) 1:18 3. Felix Gall (DCT) 1:39 4. Oscar Onley (NIC) 2:20 5. Ricahrd Carapaz (EFE) 3:26 6. Mattias Skjelmose (LTK) 3:55 7. Sepp Kuss (TVL) 4:09 8. Harold Tejada (XAT) 4:39 9. Gregor Muhlberger (DCT) 7:33 10. Jakob Omrzel (TBV) 8:05

EN DESARROLLO…

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