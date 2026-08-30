Vuelta a España 2026, en vivo: Ya se sube el Puerto de Tudons

Sin Tadej Pogacar después de su abandono, siga todas las emociones del recorrido de montaña entre Villajoyosa y el Alto de Aitana.

Etapa 9 de la Vuelta a España, en vivo | Claro Sports

Minuto a minuto Etapa 9 de la Vuelta a España 2026: resultados y posiciones hoy 30 de agosto

La fuga ya asciende el puerto de Tudons, el cuarto del día. Por ahora se mantienen los 24 corredores en fuga y el pelotón baja un poco la diferencia porque está en estos momentos en 4 minutos y 18 segundos con tendencia a la baja. El Puerto de Tudons está cada vez más cerca. Son 7.1 kilómetros de longitud con media de rampas de 5.1 % de inclinación. Por ahora los ciclistas en general bajan un poco el acelerador para alimentarse y tomar hidratación. El calor está bastante fuerte en estos momentos. Cuatro corredores se incorporan a la fuga y ahora es de 24. Ese grupo perseguidor logra conectar y se debe decir que es una escapada bastante numerosa. Recordamos que ahí viaja el colombiano Santiago Buitrago. El pelotón está a 4 minutos y 45 segundos de esos hombres en punta. El venezolano Orluis Aular se lleva las miradas en el pelotón porque lleva varios kilómetros tirando para el Movistar. Si bien sus características principales son para el sprint, viene haciendo un trabajo importante para el líder Enric Mas. Con los puntos que sumó en el Puerto de Tollos y el Puerto de El Miserat, Santiago Buitrago es el líder virtual de la clasificación de la montaña. Habrá que esperar que culmine la etapa para ver si logra mantener esa camiseta para encarar la segunda semana. Damos una actualización de la situación de carrera en estos momentos. Gianni Vermeersch se une a la fuga y son 20 ciclistas ahora en la escapada. A 44 segundos rueda un grupo perseguidor de cuatro corredores. El pelotón viaja a casi cinco minutos de diferencia. Ahora se vienen una serie de descensos antes del cuarto puerto del día. Ya el pelotón lo atravesó también. Esta parte del trazado puede servir para tomar un poco de fuerzas de cara a lo que sobra de la etapa. Un corredor más se unió a la fuga, ahora son 19. Culmina el Puerto de Tollos para la fuga. Santiago Buitrago pasa primero y suma de nuevo para la clasificación de la montaña. Parece que el colombiano quiere hacerse con esa camiseta. El pelotón por su parte continúa haciendo ese ascenso porque está a 4 minutos y 45 segundos de esa escapada. Comienza el ascenso al Puerto de Tollos de tercera categoría y de 4 kilómetros de longitud. La fuga ya es de 18 corredores, es decir, llegaron tres más a la punta. En el pelotón sigue el Movistar poniendo el ritmo. El Movistar es el equipo que pone las condiciones en el pelotón. Recordemos que ahora el líder es Enric Mas, esto tras la caída que dejó por fuera a Tadej Pogacar. Eso se dio porque el español venía como segundo en la general antes de ese incidente. Harold Tejada también subió al octavo lugar. El grupo perseguidor se empieza a fraccionar, varios corredores quedan flotando y otros más atrás. Si bien todavía no llega el puerto de Tollos, la jornada continúa siendo hacia arriba. La mayoría de corredores ya pasaron el segundo puerto del día, el Puerto El Miserat. Ese ascenso fue de primera categoría. Ahora se dirigen a Puerto de Tollos, que es de tercera categoría. Hoy la mayoría de fracción es hacia arriba. Damos actualización de la situación de carrera. Hay una fuga de 15 corredores y atrás hay un grupo perseguidor de 10 ciclistas a casi un minuto. En esa escapada está el colombiano Santiago Buitrago. A más de tres minutos viaja el lote principal. ¡Bienvenidos al directo de la etapa 9 de la Vuelta a España! Damos comienzo a este minuto a minuto de la última etapa de la primera semana de La Vuelta, que cierra con una jornada de alta montaña con final en alto. Una fracción en la que puede haber varios movimientos en la general.

¿A qué hora empieza la Etapa 9 de la Vuelta a España 2026 hoy 30 de agosto?

La hora pactada, según la organización, será sobre las 12:26 locales (5:26 de la mañana en Colombia y 4:26 en MX). Será una de las fracciones más difíciles de la ronda ibérica, con 187 kilómetros y un desenlace en la alta montaña. El final está previsto para las 17:30 (10:30 COL).

Salida y ruta Etapa 9, Vuelta a España 2026: ¿Qué ciudades cruza y cuánto tiempo dura?

El final en alto pondrá al rojo vivo la disputa de la clasificación general, especialmente por la baja de Tadej Pogacar, cuando ya estaba a punto de tomar más ventaja en el liderato de la general. Serán varios puertos de montaña, dos de primera categoría (Puerto de El Miserat y el Alto de Aitana sobre la meta). Solo habrá un premio en el sprint en Benifallim.

Etapa 9 de la Vuelta a España | ProCycling Stats

¿Dónde mirar en vivo la Vuelta a España 2026? Transmisión TV y online

Hay varias opciones para ver la carrera en Colombia. La etapa se podrá seguir en Canal Caracol, ESPN y RCN. A su vez, estas cadenas cuentan con plataformas digitales para acceder vía streaming con el sitio web de Caracol, Ditu, Disney+ y el canal de YouTube de Deportes RCN.

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