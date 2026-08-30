Cagliari vs Inter en vivo por la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 2

El campeón visita al Cagliari; ambos equipos llegan con tres puntos después de ganar en la primera jornada

Cagliari vs Inter de Milán, en vivo online | Claro Sports

El Inter de Milan inicia su camino como visitante en la Serie A 2026-27 este domingo 30 de agosto, cuando enfrente al Cagliari en el Unipol Domus por la jornada 2. El vigente campeón llega después de golear 4-1 al Monza en su debut, mientras que el conjunto de Cerdeña también arrancó con victoria tras imponerse 1-0 al Parma.

El equipo de Cristian Chivu parte como favorito, respaldado por un dominio absoluto ante su rival: ha sumado 28 de los últimos 30 puntos posibles frente al Cagliari y ganado sus últimas seis visitas a Cerdeña. Los locales, sin embargo, llegan con confianza después de conseguir su primer triunfo en una jornada inaugural de Serie A desde 2013.

¿A qué hora inicia el Cagliari vs Inter hoy 30 de agosto de 2026?

El partido entre Cagliari e Inter comienza a las 12:45 horas, tiempo del centro de México, este domingo 30 de agosto. El encuentro se disputa en el Unipol Domus, casa del conjunto de Cerdeña, y corresponde a la segunda fecha del campeonato italiano.

Alineaciones del Cagliari vs Inter para la jornada 2, al momento

Cristian Chivu recuperó a Henrikh Mkhitaryan para la segunda fecha del torneo, luego de cumplir su suspensión. Además, Marcus Thuram volvió a entrenar con normalidad y aparece como alternativa para el ataque. Lautaro Martínez, capitán del campeón italiano, apunta a mantenerse la principales amenaza ofensiva, después de marcar 12 goles en 12 partidos de Serie A frente al Cagliari.

Cagliari : Caprile; Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Maldini, Fazzini, Mendy.

: Caprile; Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Maldini, Fazzini, Mendy. Inter: Josep Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro Martínez.

¿Dónde ver el Cagliari vs Inter en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido Cagliari vs Inter podrá verse en México a través de ESPN y Disney+, a partir de las 12:45 horas, tiempo del centro del país. En Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto del encuentro con las acciones, goles y momentos más importantes del encuentro de la jornada 2 de la Serie A.

Te puede interesar