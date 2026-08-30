Aguinaldo Inapam 2026: estos son los requisitos para cobrar esta prestación en 2026

Los adultos mayores, con un empleo vinculado al Inapam, pueden recibir aguinaldo; estos son los requisitos y el monto que les corresponde

Aguinaldo Inapam 2026: ¿Qué requisitos piden? | Reuters

Los adultos mayores que cuentan con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores pueden acceder a distintos beneficios y oportunidades laborales. A través del Programa de Vinculación Productiva, que consigue empleos formales para personas mayores de 60 años, los involucrados están acreditados a recibir un aguinaldo este 2026.

Tener la credencial INAPAM no garantiza el depósito del aguinaldo. El organismo no entrega directamente el dinero, sino que forma parte de las prestaciones incluidas para los adultos mayores con un empleo y las empresas que contratan a través de este programa.

El empleador debe cumplir con las prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo para todos sus trabajadores, incluyendo aquellos que forman parte del programa de INAPAM. Entre ellas se encuentra el aguinaldo, cuyo monto depende del salario y del tiempo trabajado durante el año.

Aguinaldo Inapam 2026: ¿Quiénes pueden cobrarla y qué requisitos necesitan?

Los adultos mayores que hayan conseguido un empleo mediante el Programa de Vinculación Productiva del Inapam. o que mantengan un trabajo que les otorgue prestaciones, pueden cobrar el aguinaldo en 2026.

La credencial Inapam o la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores no asegura recibir el depósito. Para incorporarse al servicio de Vinculación Productiva, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 60 años o más .

. Presentar la credencial Inapam vigente .

. Contar con la CURP .

. Acudir a uno de los módulos que ofrecen el servicio.

Completar el proceso de registro y entrevista correspondiente.

El trámite es gratuito y presencial. Una vez realizado el registro, la persona adulta mayor puede conocer las vacantes disponibles de acuerdo con su experiencia, habilidades y perfil.

El proceso incluye una entrevista con el INAPAM, la selección de una actividad o trabajo de interés y posteriormente una entrevista con la empresa que ofrece la vacante. Si se concreta la contratación, el empleado adquiere todas las prestaciones incluidas en la LFT.

Aguinaldo 2026: ¿Cuánto reciben de aguinaldo los adultos mayores con Inapam?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo debe equivaler como mínimo a 15 días de salario para quienes hayan trabajado durante todo el año.

Por ejemplo, si una persona recibe un salario diario de 400 pesos, el pago mínimo en un año completo de trabajo sería de 6 mil pesos. La cantidad puede ser mayor si la empresa ofrece una prestación superior a la establecida por ley.

Quienes comenzaron a trabajar después de enero también tienen derecho a recibir aguinaldo, aunque en ese caso el pago se calcula de manera proporcional al tiempo trabajado durante 2026. La fecha límite para entregar esta prestación es antes del 20 de diciembre.

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