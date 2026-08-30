Clasificación general Vuelta a España 2026, Etapa 9: ¿Quién se llevó el triunfo este 30 de agosto?

Luego de la realización de la novena etapa, La Vuelta a España comienza a definir a sus nuevos favoritos

Enric Mas, ganador de etapa y mantiene el liderato de La Vuelta. | JOSEP LAGO / AFP

Enric Mas cerró la primera semana de la Vuelta a España 2026 con una victoria que refuerza su condición de líder de la clasificación general. El ciclista español del Movistar Team se impuso este domingo en la etapa 9, con final en el Alto de Aitana, después de atacar en los últimos kilómetros y superar a Oscar Onley en la definición.

La jornada llegaba marcada por lo ocurrido un día antes con Tadej Pogacar. El esloveno, quien encabezaba la clasificación general, tuvo que abandonar la carrera después de sufrir una fuerte caída durante la etapa 8. Su salida dejó el maillot rojo en manos de Mas, quien afrontó la montaña con la responsabilidad de defender el liderato frente a Primoz Roglic, Felix Gall, Onley y el resto de aspirantes.

En el último kilómetro quedó claro que la victoria estaría entre Mas y Onley. Roglic mantuvo la persecución, pero no consiguió enlazar con los dos hombres de punta. El líder del equipo telefónico aguantó el ritmo del británico y terminó resolviendo la etapa en el tramo final.

Así queda la clasificación de la Etapa 9 de la Vuelta a España 2026

Mas cruzó la meta con un tiempo de 5 horas, 10 minutos y 40 segundos, el mismo registro que Onley. Roglic finalizó tercero a 12 segundos, mientras Gall terminó cuarto a 18 segundos. Carlos Rodríguez y Mattias Skjelmose completaron los seis primeros puestos.

Pos. Ciclista Equipo Tiempo Diferencia Bonificación 1 Enric Mas Nicolau Movistar Team 5h 10’40” – 10” 2 Edgar Oscar Onley Netcompany INEOS Cycling Team 5h 10’40” – 6” 3 Primoz Roglic Red Bull-Bora-Hansgrohe 5h 10’52” +12” 4” 4 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 5h 10’58” +18” – 5 Carlos Rodríguez XDS Astana Team 5h 11’00” +20” – 6 Mattias Skjelmose Lidl-Trek 5h 11’00” +20” – 7 Jarno Widar Lotto Intermarché 5h 11’05” +25” – 8 Harold Tejada XDS Astana Team 5h 11’13” +33” – 9 Richard Carapaz EF Education-EasyPost 5h 11’34” +54” – 10 Santiago Buitrago Bahrain Victorious 5h 12’21” +1’41” –

¿Cómo va la clasificación general de la Vuelta a España 2026?

Enric Mas mantiene el maillot rojo y aumenta su margen después de imponerse en el Alto de Aitana. El español acumula 28 horas, 34 minutos y 3 segundos después de nueve etapas y aventaja por 1’18” a Primoz Roglic.

Felix Gall aparece en la tercera posición a 1’39”, mientras Oscar Onley se mantiene dentro de la pelea a 2’20”. Richard Carapaz completa los cinco primeros puestos a 3’26” del líder.

La clasificación también mantiene a Mattias Skjelmose, Sepp Kuss y Harold Tejada dentro del top 10. Gregor Mühlberger y Jakob Omrzel completan los diez primeros lugares al término de una etapa que confirmó a Mas como el hombre a vencer después de la salida de Pogacar.

Pos. Ciclista Equipo Tiempo Diferencia Bonificación 1 Enric Mas Nicolau Movistar Team 28h 34’03” – 22” 2 Primoz Roglic Red Bull-Bora-Hansgrohe 28h 35’21” +1’18” 4” 3 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 28h 35’42” +1’39” 8” 4 Oscar Onley Netcompany INEOS Cycling Team 28h 36’23” +2’20” 10” 5 Richard Carapaz EF Education-EasyPost 28h 37’29” +3’26” – 6 Mattias Skjelmose Lidl-Trek 28h 37’58” +3’55” 2” 7 Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike 28h 38’12” +4’09” – 8 Harold Tejada XDS Astana Team 28h 38’42” +4’39” – 9 Gregor Mühlberger Decathlon CMA CGM Team 28h 41’36” +7’33” – 10 Jakob Omrzel Bahrain Victorious 28h 42’08” +8’05” –

Formato y reglas de la Vuelta España: ¿Qué se debe hacer para ganar la etapa y la carrera?

La Vuelta a España se desarrolla mediante un sistema de etapas, por lo que ganar una jornada no implica necesariamente estar en la pelea por la clasificación general. En las etapas convencionales, el triunfo corresponde al ciclista que llega primero a la meta, mientras que en las contrarrelojes se impone quien registra el menor tiempo en completar el recorrido.

La clasificación general funciona de manera diferente, ya que se acumulan los tiempos obtenidos por cada corredor a lo largo de todas las etapas, además de las bonificaciones y penalizaciones establecidas en el reglamento. El ciclista con el menor tiempo total se coloca como líder y porta el maillot rojo. Por ello, un competidor puede ganar una etapa sin estar entre los principales aspirantes al título, como ocurrió con Leknessund el pasado 28 de agosto.

Te puede interesar